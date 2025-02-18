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Балицкий назвал планы Зеленского о редкоземельных металлах нереалистичными
Балицкий заявил, что Зеленский не получит редкоземельные металлы Донбасса
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что месторождения редкоземельных металлов в Донбассе останутся под контролем России, а попытки Владимира Зеленского передать их США являются пустыми обещаниями.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в интервью ТАСС, выразил мнение о том, что заявления президента Украины Владимира Зеленского об обмене редкоземельных металлов на военную поддержку США являются безосновательными. По его словам, Зеленский лишь пытается «развести» Запад, поскольку большинство месторождений находятся на территориях, контролируемых Россией.
«Зеленский – малахольный. Титановая пластина в голове – вот и все редкоземельные металлы, которые ему светят. Все остальное не принадлежит ни ему, ни тем более американцам. Это русская земля, и все, что находится в ней, принадлежит только лишь одному российскому государству, которое является правопреемником Советского Союза, Российской империи», – сказал Балицкий.
Эксперты оценивают, что Украина контролирует только 30% месторождений редкоземельных металлов, в то время как 70% располагаются на территориях ДНР и ЛНР, которые сейчас под контролем России. Даже на контролируемой Украиной территории месторождения пока не готовы к добыче и потребуют 5-10 лет для подготовки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал предложение Киева по передаче США запасов редкоземельных металлов и других полезных ископаемых аферой и надувательством. США заявили о намерении вернуть вложенные в Украину деньги. Также сообщалось, что США могут потребовать отставки Зеленского для заключения сделки по ископаемым.