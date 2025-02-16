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Сальдо назвал аферой предложение Киева по запасам редкоземельных металлов
Сальдо назвал предложение передать США редкоземельные металлы аферой
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал предложение Киева по передаче США запасов редкоземельных металлов и других полезных ископаемых аферой и надувательством.
Как передает РИА «Новости», губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с резкой критикой предложения киевского режима по передаче США доступа к редкоземельным металлам. Сальдо заявил, что эта инициатива является попыткой обмануть США. По его мнению, опытный бизнесмен президент США уже осознал, что киевская схема – это афера.
Сальдо подчеркнул, что месторождения редкоземельных металлов в основном расположены на территориях, которые контролируются Россией, а не Киевом. Предложение киевских властей он назвал «пустышкой», перед которой стоит задача завладеть вниманием Трампа, получив при этом выгоду.
Также Сальдо указал, что Киев пытается предложить США неразработанные месторождения вместо реальных ценностей, таких как урановые запасы. Подобные предложения, по его словам, не стоят внимания американской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский предъявил претензии к соглашению с США о разработке полезных ископаемых на Украине, выразив недовольство условиями сделки. США потребовали долю в экономике Украины после конфликта, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны украинских властей. Также США заявили о намерении вернуть вложенные в Украину средства, подчеркнув, что восстановление экономики страны будет осуществляться с их участием.