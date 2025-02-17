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В Курске заочно арестовали швейцарского журналиста за пересечение госграницы
Суд Курска заочно арестовал швейцарского журналиста за незаконное пересечение госграницы
Ленинский районный суд Курска вынес заочный арест швейцарскому журналисту Курту Пельду за нарушение государственной границы. Решение включает заключение под стражу в случае его задержания или экстрадиции, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
В пресс-службе судебной системы региона уточнили, что мера пресечения предполагает заключение под стражу с момента задержания Пельда на территории России или с момента его экстрадиции, передает ТАСС.
Помимо Пельда, суд вынес заочный арест двум украинским журналисткам, Нагорной Н.В. и Боровик О.Н., также за нелегальное пересечение границы. Им также определена мера пресечения в виде заключения под стражу при задержании в России или экстрадиции.
Напомним, ФСБ РФ завела уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент. Они подозреваются в незаконном пересечении границы России в Курской области.
В августе ФСБ сообщила, что журналисты, перешедшие незаконно границу, будут объявлены в международный розыск. Дела завели против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша, а также украинских журналистов Олеси Боровик и Дианы Буцко.