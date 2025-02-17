FT: Резкий рост количества летательных аппаратов потребует смены управления полетами

FT: Появление 10 тыс. летающих такси к 2034 году потребует изменений в управлении полетами

Tекст: Мария Иванова

Как пишет Financial Times, эксперты считают, что в ближайшее десятилетие увеличение числа летательных аппаратов поставит под угрозу существующую систему управления воздушным движением.

Консалтинговые компании Oliver Wyman и Bain прогнозируют рост числа пассажирских самолетов на треть к 2034 году, при этом в небе появится более 10 тыс. электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой, известных как eVTOL.

Это значительно усложнит управление движением на нижних уровнях воздушного пространства. Кроме того, авиации придется учитывать данные о тысячах запусков ракет и возможных падениях обломков космических объектов, что представляет угрозу для коммерческой авиации. Бывший советник Федерального управления гражданской авиации США Кен Куинн подчеркнул, что устранение орбитального мусора становится критически важным для безопасности полетов.

Представитель Организации гражданского аэронавигационного обслуживания Эдуардо Гарсия отметил, что число летательных аппаратов может стать слишком большим для существующей системы управления. Он считает, что автоматизация и искусственный интеллект смогут поддержать специалистов в управлении воздушным пространством, что позволит справиться с увеличением трафика и сохранить безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести ограничения на полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после столкновения с пассажирским самолетом.

Федеральное управление авиации США планирует сократить количество рейсов в аэропорт Вашингтона имени Рейгана из-за безопасности после авиакатастрофы, в которой погибли 67 человек.

Вертолет Black Hawk превысил допустимую высоту полета в районе аэропорта Вашингтона, что привело к столкновению с самолетом Bombardier CRJ700 компании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров.

Сообщалось, что экипаж вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом в Вашингтоне, мог не расслышать указания диспетчера из-за нажатой клавиши микрофона, что стало роковым в момент аварии.