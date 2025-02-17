Чемезов назвал Т-90М совершенно новым танком

Чемезов заявил о новизне танка Т-90М на выставке IDEX в Абу-Даби

Tекст: Дмитрий Зубарев

Танк Т-90М, представленный Россией на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, является совершенно новым образцом, передает ТАСС.

Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что эта модель отличается не только модернизированными техническими характеристиками, но и внешним видом по сравнению с танком, представленным в 2015 году.

«Это совершенно новый, модернизированный, адаптированный к военным условиям и очень хорошо себя зарекомендовавший во время специальной военной операции танк», – заявил Чемезов.

Кроме того, Чемезов сообщил, что текущий портфель заказов Рособоронэкспорта составляет более 60 млрд долларов. Он пояснил, что это отложенный спрос, который Россия старается удовлетворить, в первую очередь, для собственной армии. «То, что появляется возможность, появляются какие-то избыточные мощности, за счет этого мы выпускаем продукцию на экспорт», – добавил Чемезов.

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