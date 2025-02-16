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Минздрав собрался изменить порядок медосмотра на опьянение
Минздрав собирается изменить порядок медосвидетельствования на состояние опьянения
Минздрав России разработал проект приказа, обновляющий порядок медосвидетельствования на опьянение (алкогольное, наркотическое или другое токсическое).
Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.
В пресс-службе Минздрава сообщили, что уточнены вопросы проведения медицинского освидетельствования лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии наркотического опьянения, либо потребило психоактивное вещество без назначения врача, передает «Интерфакс».
В частности, речь идет об уточнении порядка проведения медосвидетельствования и вынесения заключения при оказании экстренной медицинской помощи, например, участникам дорожно-транспортных происшествий, передает РИА «Новости».
Прописан порядок получения согласия на медосвидетельствование и вынесение заключения об отказе от его проведения.
Также изменится список наркотиков и психотропных веществ, подлежащих химико-токсикологическим исследованиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, количество автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, за первый полугодие 2024 года увеличилось почти до 5800, что в десять раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штраф за вождение в нетрезвом виде до 45 тыс. рублей.