Путин обсудил с Совбезом меры по подготовке к весенним паводкам и пожарам

Tекст: Валерия Городецкая

Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщается на сайте Кремля. Среди участников заседания были председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и другие высокопоставленные должностные лица.

На совещании обсуждались вопросы подготовки к весенним чрезвычайным ситуациям, таким как паводки и пожары. «Мы приближаемся к весне неизбежно. Весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями», – заявил Путин во вступительном слове.

С основным докладом выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с Советом безопасности России. На прошлой неделе Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором главной темой стало развитие Калининградской области.