Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Путин обсудил с Совбезом меры по подготовке к весенним паводкам и пожарам
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсуждались меры по подготовке к весенним чрезвычайным ситуациям.
Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщается на сайте Кремля. Среди участников заседания были председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин и другие высокопоставленные должностные лица.
На совещании обсуждались вопросы подготовки к весенним чрезвычайным ситуациям, таким как паводки и пожары. «Мы приближаемся к весне неизбежно. Весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями», – заявил Путин во вступительном слове.
С основным докладом выступил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с Советом безопасности России. На прошлой неделе Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором главной темой стало развитие Калининградской области.