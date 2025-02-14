Немецкий гражданин стал россиянином после обращения к Путину

Лев Зейбель из Калужской области получил российский паспорт после обращения к Путину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Проживающий в Тарусе Калужской области гражданин Германии Лев Зейбель, ранее обратившийся к Владимиру Путину с просьбой о содействии в получении гражданства, получил российский паспорт. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает ТАСС. Лев Зейбель родился в Челябинской области, но после распада СССР переехал в Германию, где получил гражданство. Пять лет назад он вернулся в Россию, обосновался в Тарусском районе, создал семью и завел ребенка.

Обратившись в декабре к президенту на прямую линию, Зейбель попросил помочь с получением гражданства РФ. Власти региона оперативно помогли ему с оформлением документов. Вручая паспорт, губернатор отметил, что рассчитывает на то, что Зейбель своим трудом станет достойным гражданином России.

После принесения присяги Зейбель выразил благодарность президенту и подчеркнул, что счастлив возвращению домой. Губернатор добавил, что власти продолжат работу по возвращению на родину соотечественников, владеющих русским языком и разделяющих российские ценности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который освещает события в Донбассе и Новороссии, получил вид на жительство в России и намерен стать ее гражданином. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что украинцы в США начали массово обращаться за российским гражданством. Также сообщалось, что мигрантов с российским гражданством доставили в военкомат после рейда в Екатеринбурге.