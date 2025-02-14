Песков анонсировал встречу Путина с главой Севастополя Развожаевым

ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

Tекст: Александра Юдина

По данным ФОМ, 80% россиян доверяют Путину, что на 2 процентных пункта выше по сравнению с прошлой неделей, передает ТАСС.

Столько же участников опроса считают, что Путин эффективно справляется со своими обязанностями на посту главы государства.

Работу правительства одобрили 53% участников (минус 1 п.п.). При этом 57% респондентов считают, что глава кабмина Михаил Мишустин работает хорошо, что на 1 п.п. выше, чем раньше.

Поддержка политических партий также осталась на прежнем уровне: «Единой России» доверяют 44% опрошенных, КПРФ и ЛДПР – по 8%, «Справедливой России – За правду» и «Новым людям» – по 3%.

Опрос проводился с 7 по 9 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

В конце января уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составлял 79%, при этом 81% опрошенных граждан страны сочли, что он работает хорошо.