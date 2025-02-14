Песков анонсировал встречу Путина с главой Севастополя Развожаевым

Путин поручил правительству и Банку России внести изменения в законодательство, которые будут предусматривать усиление ответственности банков за нарушения прав клиентов, передает ТАСС.
Новые меры будут касаться случаев, когда деньги клиентов похищаются с помощью методов социальной инженерии.
Это поручение вошло в перечень задач, озвученных президентом на итоговой пресс-конференции. Документ содержит 10 пунктов и 14 поручений, адресованных правительству и различным ведомствам, включая Минобороны и Генпрокуратуру.
Поручения также охватывают такие вопросы, как поиск пропавших бойцов специальной военной операции, пресечение мошенничества с использованием чужих банковских реквизитов, обеспечение жильем жителей Мариуполя и помощь приграничным регионам.
Также Путин поручил правительству, совместно с Банком России, ФСБ, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом, проанализировать существующую практику незаконных финансовых операций с использованием чужих банковских счетов.
В перечень поручений президента вошло указание на необходимость предотвращения мошенничества с банковскими реквизитами, которые физические лица передают третьим лицам.
В сообщении указано, что анализ существующей практики должен быть проведен в сотрудничестве с ключевыми правоохранительными и финансовыми органами, чтобы выявить основные уязвимости и предложить конкретные меры для их устранения.
Срок исполнения данного поручения установлен до 15 июля 2025 года, что подчеркивает важность и долгосрочность запланированных изменений.
Ранее сообщалось о новых мерах борьбы с кибермошенниками в России. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы вклада, которая может вводить в заблуждение клиентов, а ранее ФАС оштрафовала банк «ФК Открытие» на 200 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу банковских услуг