Папа Франциск госпитализирован для лечения бронхита

Tекст: Мария Иванова

Папа Римский Франциск был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли для лечения бронхита, сообщает ТАСС. По завершении аудиенций Святой Отец был направлен на диагностические исследования и продолжение стационарного лечения.

Это не первый раз, когда понтифик обращается в эту медицинскую клинику за помощью.

88-летний глава Римско-католической церкви на протяжении почти трех недель испытывает недомогание. Он не читает сам проповеди на всеобщих аудиенциях, хотя присутствует лично. Проведение аудиенций перенесено в гостиницу «Святой Марфы» на территории Ватикана, его личную резиденцию. Несмотря на проблемы со здоровьем, мероприятия по его графику не отменяются.

Франциск страдает бронхитами каждую зиму последние два года, что ранее мешало ему участвовать в Крестных ходах перед Пасхой. У него также имеются проблемы с дыханием из-за удаления части легкого в юношестве, а с недавнего времени и боли в коленных суставах. За последние годы понтифик перенес две операции на кишечнике и часто передвигается на инвалидном кресле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года папа Римский Франциск упал в своей резиденции и получил ушиб правого предплечья без переломов.

В 2023 году Папу Римского Франциска выписали из больницы Джемелли после трехдневной госпитализации из-за инфекции.