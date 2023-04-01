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Папа Римский Франциск выписан из больницы после госпитализации
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Папу Римского Франциска выписали из больницы Джемелли после трехдневной госпитализации из-за инфекции, сообщила служба печати Святого престола.
Сообщается, что перед кем, как покинуть медучреждение, Папа поприветствовал руководство и всю команду медиков. Возле больницы он поговорил с журналистами и некоторыми верующими, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Франциск рассказал, что недомогания почувствовал сразу после коллективной аудиенции, но сейчас пришел в норму.
Напомним, у Папы выявили респираторную инфекцию, которая требовала стационарной медицинской терапии.
Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
Президент Грузии выступила в парламенте со скандальной речью
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу выступила в парламенте с традиционным ежегодным обращением к народу, которое вызвало жесткую негативную реакцию правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Особенно выкрики раздражения с мест в зале заседания последовали после того, как президент сказала, что разговоры о «втором фронте» Тбилиси и Москва ведут в унисон.
По ее словам, правительство Грузии в последнее время «заметно ведет себя так, чтобы не раздражать Россию».
Саломе Зурабишвили обвинила правительство, что то не проявляет необходимых «мудрости и дипломатичности по отношению к Украине».
Весьма резко заявила она о кризисе судебной и иных реформ, а также обвинила «Грузинскую мечту» в том, что та все больше влияет на работу правительства и парламента.
Президент сказала, что еще несколько лет назад власти делали все для евроатлантической интеграции Грузии, но сейчас почему-то начали отходить от этого пути, «тем самым не выражая волю народа».
В этой связи она заявила, что решила лично включиться в «защиту имиджа Грузии в Европе» и выступит 18 апреля в Европарламенте.
Французская чиновница по соцполитике снялась для Playboy
Французская чиновница по соцполитике снялась для Playboy в разгар недовольства пенсионной реформой
Новый номер французского Playboy выйдет с фото государственного секретаря по вопросам социальной и солидарной экономики Франции Марлен Шьяппой на обложке, сообщает газета Le Parisien.
Госсекретарь по соцполитике дала журналу интервью о «женской свободе и феминизме» на фоне массовых акций против пенсионной реформы, говорится в статье.
Номер выйдет в продажу 8 апреля. Как сообщил источник изданию, на внутренних страницах журнала будет четыре фото со Шьяппой, закутанной во французский флаг.
Отмечается, что Шьяппа согласилась дать интервью Playboy, чтобы рассказать о свободе женщин, феминизме, политике и литературе.
Напомним, сейчас во Франции проходят многотысячные акции протеста против повышения пенсионного возраста. Так, в ходе субботней акции протеста полиция задержала 27 человек. В середине марта Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу.
Российского офицера обвинили в неспособности предотвратить нападение Украины на Россию
В России появилось первое уголовное дело против офицера за нарушение правил боевого дежурства, которое повлекло обстрел со стороны ВСУ.
Дело возбуждено весной прошлого года по ч. 2 ст. 340 УК РФ, предусматривающей заключение на срок до десяти лет, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным следствия, в результате недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО в Белгородской области, ВСУ обстреляли российских военных. В результате погибли семь военнослужащих, 43 человека получили ранения, было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн рублей.
Единственным обвиняемым по делу проходит офицер, находившийся тогда на боевом дежурстве. Следствие считает, что у военного была возможность предотвратить атаку.
Кроме того, военный обвиняется также в превышении должностных полномочий, так как допустил серьезные просчеты в организации боевой службы вверенного ему подразделения.
Из документов военных судов следует, что офицер с мая 2022 года находится под стражей. Изначально дело рассматривал гарнизонный военный суд в Курске, в марте этого года – Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.
По информации издания, сам обвиняемый вину не признает и регулярно обжалует избранную меру пресечения.
Адвокат военного от комментариев отказался.
Напомним, в ноябре прошлого года сенаторы предложили лишать приобретенного гражданства за нарушение правил несения боевого дежурства.
Немецкий бизнесмен объяснил, как обошли запрет в Швейцарии на передачу бронемашин Киеву
Немецкий предприниматель Томас Бокхольд закупил швейцарские бронемашины для поставок киевскому режиму в обход швейцарского закона, но формально соблюдая его, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.
Речь идет о военных транспортных средствах Eagle. Перед поставкой с них сняли оружейные установки и бронестекла, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».
Таким образом транспортные средства оказались предназначены якобы только для защиты пассажиров, утверждает издание со ссылкой на бизнесмена.
Он заявил, что согласовал все это со швейцарскими властями, он также получил экспортную лицензию на бронемашины от ФРГ.
В Швейцарии действует закон, запрещающий поставки произведенной в стране техники и вооружений в зоны конфликтов.
Ранее сообщалось об отправке на Украину партии военной техники.
Глава эстонского МИД предложил отменить Основополагающий акт Россия – НАТО
Необходимо отменить Основополагающий акт Россия – НАТО, заявил глава эстонского министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Основополагающий акт нужно отменить, поскольку говорить о «каком-либо сотрудничестве» с Россией не приходится, сказал Рейнсалу в ходе встречи глав МИД «Бухарестской девятки», передают «Известия».
Летом постпред США при НАТО Джулиан Смит заявлял, что, по мнению военного блока, Москва своими действиями в отношении Киева нарушает Основополагающий акт.
Основополагающий акт Россия – НАТО подписали в 1997 году в Париже. В нем установлены основные принципы взаимодействия сторон.
Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину
Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России
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Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.
«С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.
«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.
«Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.
«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
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На Украине сформировали восемь бригад для «захвата» Крыма и Донбасса
Глава МВД Украины Клименко объявил о завершении формирования восьми бригад для «захвата» Крыма и Донбасса
Завершено формирование восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Клименко заявил в эфире телемарафона, что сформированы восемь бригад, которые якобы готовы к активным наступательным мероприятиям, передает РИА «Новости».
Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее уже ответил советнику главы офиса Владимира Зеленского Михаилу Подоляку, который грозил устроить крымчанам «горячий сезон». Он пообещал украинскому политику в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры».
Медведев назвал «миротворцев» НАТО законной целью для ВС РФ на Украине
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Так называемые миротворцы, отправка которых на Украину обсуждается Западом, будут уничтожены, если они окажутся на передовой без согласия российской стороны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Страны Североатлантического альянса пытаются установить выгодный им мир с позиции силы и ввести свои «миротворческие» войска с автоматами на танках, указал Медведев в своем Telegram-канале.
История проведенных Соединенными Штатами и их союзниками операций показала, как оканчиваются подобные действия, добавил он. Зампред Совбеза напомнил про трагедию Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака, Афганистана, стран Африки.
По его мнению, «миротворцы НАТО» собираются довести ситуацию до точки невозврата и «развязать ту самую третью мировую, которую на словах так опасаются».
Подобные «миротворцы» являются врагами России и «волками в овечьей шкуре», они станут законной целью для ВС России, если появятся на передовой без согласия Москвы и с оружием в руках будут угрожать.
В таком случае таких «миротворцев» следует уничтожать, поскольку они станут комбатантами. Медведев задался вопросом, готова ли Европа к «длинной череде гробов своих «миротворцев».
Газета ВЗГЛЯД изучала, как связаны заявления киевского режима о контрнаступлении и высказывания в Европе об отправке «миротворческого контингента».
Эксперт: Положение россиян в Аргентине испортили аферисты
Политолог Коваленко объяснил подоплеку миграционных проблем россиян в Аргентине
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Массовые отказы в продлении россиянам разрешений на туристическое пребывание в Аргентине не имеют под собой политической подоплеки, потому что ответственность за это несет группа аферистов и коррупционеров. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал испанист Никита Коваленко. Ранее посольство России рассказало о об отказах властей Аргентины в продлении россиянам туристического пребывания.
«У россиян действительно возникают проблемы при продлении туристического статуса в Аргентине. При попытке получить вид на жительство (ВНЖ) также случаются отказы. Кроме того, эти процедуры бюрократизируются и занимают все больше времени», – рассказал испанист и политический обозреватель Никита Коваленко.
«В целом проблемы начались в тот момент, когда некая группа эмигрантов из России организовала агентство, помогающее в получении ВНЖ. Как утверждают аргентинские официальные органы, были случаи использования этим агентством поддельных документов для упрощения бюрократических процедур, а также использования коррупционных механизмов. Теперь власти тщательно проверяют граждан России», – уточнил Коваленко.
«Важно, что эта ситуация никак не связана с политическими и экономическими отношениями между нашими странами. В понимании Аргентины, речь идет не о «политических русских», а просто о каких-то «русских аферистах», которые пытаются незаконно получить местный пакет социальных гарантий», – добавил собеседник.
«На бытовом уровне отношение к русским тоже позитивное. Например, в аргентинских школах и садах очень хорошо относятся к детям из России: вешают плакаты с надписями «Добро пожаловать!» на русском языке и всячески пытаются создать комфортные условия», – добавил Коваленко.
«Таким образом, пока не очень понятно, как посольство России в Аргентине и Москва в целом могли бы повлиять на эту ситуацию. По факту, авторы «левых схем» испортили жизнь туристам и тем, кто прибыл в Аргентину по рабочим вопросам. Но на официальных отношениях обеих стран, я думаю, этот инцидент не отразится», – резюмировал Коваленко.
Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Аргентине Георгий Полин сообщил, что миграционная служба страны начала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания. Он отметил, что в последнее время участились случаи отмены уже выданных видов на жительство.
Дипломат подчеркнул, что россиянам выносится предписание «покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации». Буэнос-Айрес утверждает, что действует в рамках соглашения с Москвой, по которому обладатели обыкновенных загранпаспортов РФ могут находиться в Аргентине «без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 суток».
В 2022 году, как отметил дипломат, в большинстве случаев гражданам России соглашались продлить срок туристического пребывания. Полин сказал, что ситуацию можно будет не считать дискриминацией, если Аргентина решит и с представителями других стран обращаться, как с россиянами, при схожих соглашениях между государствами. Однако «в последние месяцы на слуху почти исключительно граждане РФ», подчеркнул он.
Напомним, в Аргентине полиция провела два обыска в рамках расследования деятельности консультантов по получению вида на жительство и гражданства страны для граждан РФ. Сообщалось, что миграционные власти государства начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок.
WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов
WSJ: Властям США следует выслать посла России и всех российских журналистов в ответ на арест Гершковича
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Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже призвала власти США рассмотреть возможность высылки российского посла и всех российских журналистов.
Как пишет The Wall Street Journal, арест журналиста свидетельствует о «снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан». Вместе с тем WSJ выразила администрации Джо Байдена благодарность за то, что она осудила задержание Гершковича, передает РИА «Новости».
Администрации Байдена, по мнению редакции американской газеты, следует рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. «Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов – это минимум, на который можно рассчитывать», – говорится в публикации.
Первейшей обязанностью властей США, как считает WSJ, является защита американских граждан, в то время как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму».
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Мишустин распорядился создать ремонтный завод Минобороны
Мишустин распорядился создать ремонтный завод Минобороны для восстановления боевой техники
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал распоряжение создать завод по ремонту военной техники Минобороны.
Из распоряжения следует, что главная цель завода – ремонт ракетно-артиллерийского вооружения, передает ТАСС.
«Создать федеральное государственное бюджетное учреждение Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны Российской Федерации», – говорится в документе.
Ранее Мишустин сообщал, что приняты меры для увеличения изготовления наиболее востребованных типов вооружения для армии. Для этого задействованы мощности организаций ОПК.
Лукашенко не поверил в успех украинского контрнаступления
Киевский режим не сможет развить успех в ходе контрнаступления, российской стороне удастся его отразить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
От контрнаступления Украины успеха не будет, заявил Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, передает ТАСС.
По его мнению, наступление всегда сложнее, чем оборона, и у России есть все, чтобы отразить любое контрнаступление.
Также в пятницу президент Белоруссии предложил объявить на украинской территории прекращение боевых действий без права перемещения техники и перегруппировки войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту идею, отметил, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна.
Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в полиции.
Отмечается, что музыканту грозит штраф либо административный арест из-за песни, в которой может быть критика специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Проверку проводят после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он выразил надежду, что Слепакову не удастся избежать наказания и он «понесет ответственность по всей строгости закона».
Отмечается, что сейчас Слепаков находится за границей. Ранее им была опубликована песня «Колыбельная», в которой звучит критика СВО.
Пригожин заявил, что ВСУ не сбегают из Артемовска
Российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой «очень серьезных» потерь, заявил Пригожин, передает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
По его словам, важно удерживать фланги, сейчас нужно концентрироваться в городе, а это очень большой объем боевой работы. Необходимо, чтобы фланги держали союзные подразделения, указал Пригожин.
До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.