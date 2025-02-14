Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.0 комментариев
Названа вероятная причина избиения комментатора Скворцова в Новосибирске
Подозреваемый в избиении Скворцова заявил, что комментатор оскорбил его перед инцидентом
Подозреваемый в избиении комментатора Романа Скворцова заявил, что причиной конфликта стали оскорбительные слова со стороны потерпевшего, которого госпитализировали с травмами в Новосибирске.
Подозреваемый в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова заявил, что причиной конфликта стали оскорбления со стороны потерпевшего, передает ТАСС.
Скворцов был госпитализирован в Новосибирске после инцидента, который произошел в ночь на 9 февраля. Он сам заявил, что не может вспомнить обстоятельства получения травм, сообщают в правоохранительных органах.
Согласно информации от сотрудников правоохранительных органов, врачами у Романа Скворцова диагностированы ушиб головного мозга и гематома. Прокуратура начала расследование по факту умышленного причинения вреда здоровью.
Инцидент произошел, когда Скворцов покинул бар-ресторан Jonathan и столкнулся с двумя посетителями другого заведения – Beerfactory. Один из этих посетителей, как сообщается, ударил Скворцова, в результате чего комментатор упал на землю.
Роману Скворцову 49 лет, он известен как комментатор хоккейных и баскетбольных матчей, работавший на Олимпиадах и чемпионатах мира. На момент происшествия в Новосибирске проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полицейские Новосибирска задержали возможного причастного к избиению Скворцова, который был госпитализирован с серьезными травмами после конфликта.
Спортивный комментатор попал в больницу после конфликта с посетителями бара в Новосибирске, сообщал ранее источник в правоохранительных органах.