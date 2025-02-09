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Комментатор Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске
Спортивный комментатор Скворцов экстренно госпитализирован в Новосибирске
Спортивный комментатор Роман Скворцов был доставлен в реанимацию больницы в Новосибирске после ухудшения состояния здоровья во время Матча звезд КХЛ.
Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в одной из больниц Новосибирска. Сообщение об этом оставил его коллега Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале, отметив серьезность ситуации.
Губерниев в своем посте написал: «Ситуация серьезная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья». Эти слова свидетельствуют о тревожности состояния Скворцова и надежде на его выздоровление.
Роман Скворцов должен был комментировать Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходил в Новосибирске 8-9 февраля. Однако его состояние здоровья ухудшилось, и он был экстренно госпитализирован.
Скворцов известен как комментатор «Матч ТВ», специализирующийся на баскетболе и хоккее. Ему сорок девять лет, и он был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ в 2021 году. За свою карьеру он стал лауреатом премии «Голос спорта» и неоднократно признавался лучшим комментатором КХЛ.