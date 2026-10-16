ВС России уничтожили до отделения живой силы ВСУ у Старицы

Tекст: Катерина Туманова

«Противник провел одну контратаку силами 72 омбр в районе Старицы. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до отделения живой силы противника, атака отражена», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

«Северяне» также сорвали эвакуацию военной техники ВСУ из Приколотного. Уничтожены БТР М-113 и ББМ «Казак».

Кроме того, на Липцовском направлении «Северяне» продвигаются в дачном поселке южнее Новой Казачьей и Токаревке. За сутки общее продвижение составило до 300 м.

На Волчанском и Великобурлукском направлениях штурм-группы продвинулись в районе Приколотного, Варваровки и Николаевки.

На Харьковском направлении, как узнали российские бойцы, участились случаи небоевых потерь среди личного состава ВСУ. Из-за огромного количества мобилизованных с хроническими заболеваниями подтверждена смерть как минимум пяти человек в госпиталях от болезней.

В Сумском районе штурм-группы «Северян» ведут тяжелые позиционные бои в районе Хотени. В Шосткинском районе российская авиация и артиллерия отработали по позициям 104 обр ТРО, а в Краснопольском районе штурмовики продвинулись в районе Турьи на 100 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км.

Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.