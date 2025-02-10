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Комментатор Скворцов не вспомнил обстоятельств получения травмы в Новосибирске
Комментатор Роман Скворцов не вспомнил, как получил травму головы в Новосибирске
Спортивный комментатор Роман Скворцов оказался в больнице Новосибирска с травмой головы, но не смог объяснить полиции, как она была получена.
Спортивный комментатор Роман Скворцов был госпитализирован в реанимацию в Новосибирске, передает ТАСС. При беседе с полицией Скворцов сообщил, что не помнит обстоятельств получения травмы. Источник в правоохранительных органах подчеркнул, что пока заявления об избиении комментатора не поступало, предварительно криминала в случившемся не обнаружено.
В медицинском учреждении, где находится Скворцов, его перевели из отделения реанимации-токсикологии в отделение анестезиологии и реаниматологии, оснащенное современным оборудованием. О динамике состояния пациента пока трудно судить.
Скворцова доставили в больницу в ночь на 9 февраля с травмой головы. Его привезли с Красного проспекта, места в Новосибирске, где сосредоточено множество баров и ресторанов. Полиция продолжает проверять обстоятельства, при которых была получена травма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спортивный комментатор Роман Скворцов был доставлен в реанимацию больницы в Новосибирске после ухудшения состояния здоровья во время матча звезд КХЛ.