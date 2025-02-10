Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Стали известны обстоятельства травмирования комментатора Скворцова
Источник: Комментатор Скворцов получил травмы во время драки в баре
Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в больницу после конфликта с посетителями бара в Новосибирске, сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице, он попал на камеры видеонаблюдения, сказал собеседник ТАСС.
По предварительным данным, Скворцов покинул заведение, а двое мужчин из соседнего бара вышли следом. Один из них ударил Скворцова, в результате чего тот упал.
Собеседник добавил, что врачи диагностировали у Скворцова ушиб мозга и гематому. Сейчас он проходит дополнительные обследования, а его состояние оценивается как тяжелое.
Между тем жена комментатора сообщила, что его жизни ничто не угрожает.
Напомним, Скворцова доставили в реанимацию больницы в Новосибирске после ухудшения состояния здоровья во время матча звезд КХЛ. Сам комментатор не смог объяснить полиции, как получил травму.