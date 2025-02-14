  • Новость часаСамолет госсекретаря США экстренно вернулся на базу из-за неисправности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удар Зеленского по Порошенко сносит последнюю законную власть Украины
    Рютте разъяснил суть обещаний Украине о членстве в НАТО
    Генерал-майор авиации объяснил выбор Алжира в пользу Су-57Э
    Раскрыт размер гонорара Кадышевой
    В Минобороны РФ поблагодарили Путина за фразу про «моих ребят»
    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы
    Песков: США – главный визави России в переговорах по Украине
    Шеф Пентагона назвал ключевые цели НАТО
    Авианосец США столкнулся с сухогрузом у берегов Египта
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    17 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    4 комментария
    14 февраля 2025, 05:07 • Новости дня

    Экипаж «Панцирь-С» уничтожил 16 дронов ВСУ за раз

    «Панцирь-С» поразил 16 беспилотников противника в зоне спецоперации на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Экипаж ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» успешно поразил 16 беспилотников противника в ходе выполнения боевой задачи, сообщили в Минобороны.

    Как отметил командир расчет Евгений Галкин, экипаж получил информацию о пролетах беспилотников в заданном районе, передает РИА «Новости». Бойцы сразу же развернули комплекс на ходу и поразили четырнадцать целей в движении и на месте. После использования боекомплекта, экипаж быстро перезарядил установку и поразил еще четыре цели.

    Галкин подчеркнул, что залогом успешной работы его команды являются опыт и слаженность. «Каждый знает, чем занимается», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» сбили все восемь ракет ATACMS, примененные для ударов по территории России. Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цеху сборки БПЛА.

    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

    Коментарии (15)
    13 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Орбан выступил с резкой критикой руководства Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил, что ЕС пока не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо проявить силу, хорошее руководство и умную дипломатию, чего, по его мнению, Брюссель не демонстрирует.

    В своем заявлении Орбан указал на несостоятельность заявлений европейских официальных лиц, отметив, что пока президенты США и России обсуждают мирное урегулирование, ЕС делает «бесполезные заявления». Орбан подчеркнул, что невозможно требовать участия в переговорах – его нужно заслужить.

    Издание Financial Times сообщало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы, страны ЕС потребовали участия в этих переговорах.

    Коментарии (7)
    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 08:10 • Новости дня
    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ

    Минобороны сообщило о 12 ударах ВСУ по колонне машин, которые обеспечивали безопасность экспертов МАГАТЭ

    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов, сообщило Министерство обороны.

    По данным Минобороны, ВСУ нанесли 12 ударов по колонне машин, которая обеспечивала безопасность экспертов МАГАТЭ. Атака произошла в среду, при этом использовались ударные беспилотники и артиллерия, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что именно преднамеренные действия Киева стали причиной срыва ротации экспертов международного агентства, указав, что Москва выполнила все свои обязательства по обеспечению безопасности.

    С 8 часов 45 минут рабочая группа Минобороны России прибыла к ранее согласованному с украинской стороной месту встречи в районе Каменского (35 км юго-восточнее Запорожья) и находилась в 2,4 км южнее от места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.

    С 8.50 до 9.55 подразделением инженерной разведки была проведена проверка дороги и места встречи экспертов МАГАТЭ, в то же время украинская колонна с прибывающими инспекторами МАГАТЭ была остановлена в районе Новоалександровки.

    Украинская сторона заявила о якобы ведущемся обстреле, что остановило их колонну. Российская колонна продолжила движение, но была обстреляна минометом и атакована дронами, о чем сообщили координатору встречи от МАГАТЭ.

    За время движения по маршруту российская колонна подверглась 12 атакам артиллерии, минометов и FPV-дронов.

    В результате, в связи с невозможностью обеспечить безопасность, было решено вернуть российскую группу.

    Автомобили рабочей группы получили повреждения. Обстрелы и атаки вынудили российскую сторону отказаться от проведения ротации экспертов и вернуться в исходную точку.

    Оборонное ведомство опубликовало кадры, подтверждающие применение ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне.

    Ранее в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на среду ротация инспекторов на Запорожской АЭС была отменена из-за обострения военной ситуации.

    Коментарии (19)
    13 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»

    Хегсет заявил, что стремление к миру с Россией не является «предательством Украины»

    Глава Пентагона отверг обвинения в «предательстве Украины»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Речь идет не о «предательстве», а о признании необходимости мира и участия всего мира и США в его достижении через переговоры, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    По словам Хегсета, конфликт на Украине стал «перезагрузкой» для НАТО и моментом «осознания того, что этот альянс должен быть крепким, сильным и реальным», передает The Guardian.

    Он также высоко оценил президента США, как «лучшего переговорщика на планете», за его усилия по объединению сторон в поиске мира. Однако министр столкнулся с вопросами журналистов о том, что быстрые усилия по достижению мира и переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут рассматриваться как предательство Украины.

    «Это ваши слова, не мои. Это точно не предательство», – заявил Хегсет.

    Он подчеркнул, что речь идет не о предательстве, а о признании необходимости мира и участия всего мира и США в его достижении через переговоры.

    Ранее Хегсет выразил надежду на мир на Украине после диалога Москвы и Вашингтона.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО.

    Как писала газета Politico, Вашингтон объявил о начале переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, призвав Украину уступить территории, чем шокировал европейских союзников.

    The Financial Times писала, что европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе.

    Коментарии (11)
    13 февраля 2025, 18:50 • Новости дня
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в предательстве Украины, вмешательстве в ее дела и стравливании украинцев с русскими.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила, что именно Запад предал Украину, вмешиваясь в ее внутренние дела и стравливая украинцев с русскими. Захарова считает, что это стало причиной нынешнего кризиса в регионе.

    Дипломат обратила внимание на комментарий генсека НАТО Марка Рютте, который выразил неясную позицию относительно того, является ли телефонный разговор между президентами России и США «предательством Украины» со стороны Запада. Захарова назвала его комментарий «невнятным» и подчеркнула, что важен не сам разговор, а долгосрочные действия Запада.

    «Что вопрос, что ответ – ничтожны», – добавила Захарова. Она также указала на то, что Запад инициировал антиконституционный переворот на Украине и обманывал по поводу выполнения минских договоренностей. По ее словам, это привело к вооруженному конфликту в регионе и подрыву стабильности.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером был успешным.

    Коментарии (9)
    13 февраля 2025, 23:51 • Новости дня
    В Белом доме анонсировали встречу с участием России, США и Украины в Мюнхене

    Tекст: Максим Попов

    На Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча представителей России, Украины и США, заявил президент США Дональд Трамп.

    На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности планируется встреча высокопоставленных представителей России, Украины и США, сообщает РИА «Новости».

    По словам Трампа, встреча пройдет в пятницу, 14 февраля. Однако, кто именно примет участие в переговорах, пока неизвестно.

    «Завтра в Мюнхене состоится встреча с участием наших представителей, России и Украины. Эти страны также приглашены», – сказал Трамп, подчеркнув, что речь идет о высокопоставленных лицах.

    Ранее глава Белого дома озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Киев будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, но параллельно будет вестись двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном.

    Коментарии (4)
    13 февраля 2025, 09:25 • Новости дня
    Economist: Разговор президентов России и США встревожил Украину и Европу

    Economist: Телефонный разговор Путина и президента США вызвал страх у украинских чиновников

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США, сообщил Economist.

    Издание пишет, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера вызвал тревогу среди украинских и европейских чиновников. Они опасаются, что США могут изменить свою политику в отношении конфликта на Украине и оставить Киев без поддержки, передает ТАСС.

    Журнал Economist пишет, что в Киеве и столицах европейских стран опасения относительно положения Украины возникли еще во время предвыборной кампании в США. Ситуация ухудшилась после того, как 12 февраля президент США провел телефонные переговоры с Путиным, не консультируясь с Украиной, и объявил о немедленном начале переговоров об окончании войны.

    По данным издания, президент США пытается нормализовать отношения с Россией без получения ощутимых уступок. Украинские чиновники боятся, что дальнейшие решения будут приниматься без участия Киева, что может негативно сказаться на будущем страны.

    «Украине крышка. И Европе тоже, между прочим», – заявил изданию неназванный украинский чиновник.

    Ранее президенты России и США обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и международные вопросы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Глава Белого дома заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Американский лидер провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Америка приняла переговорную позицию России.

    Коментарии (5)
    13 февраля 2025, 14:39 • Новости дня
    Молдавия объявила о разрыве соглашения с Россией о культурных центрах

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД Молдавии заявил о прекращении действия межправительственного соглашения с Россией, заключенного в 1998 году, о создании и функционировании культурных центров.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства, подчеркивается, что решение принято «в ответ на провокации в виде падения беспилотников на территории Молдавии, ответственность за которые возложена на Россию», передает ТАСС.

    «В ответ на эти провокации МИД принял решение об односторонней денонсации молдавско-российского межправительственного соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедуры расторжения соглашения Российский культурный центр прекратит свою деятельность в нашей стране», – говорится в заявлении.

    Напомним, в районе Тараклия на юге Молдавии полиция обнаружила беспилотник, который упал в окрестностях села Салчия.

    Российский посол Олег Озеров прибыл в молдавское министерство иностранных дел после инцидента с падением беспилотных летательных аппаратов. Озеров заявил о необоснованности обвинений в адрес России в связи с упавшими на территории страны дронами и призвал дождаться результатов расследования.

    Коментарии (3)
    13 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
    Российские войска освободили Водяное Второе в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Водяное Второе в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Ленина, Барановкой, Зверево, Удачным, Котлино, Надеждинкой и Новоандреевкой в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 510 военнослужащих, немецкий танк Leopard, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, и четыре пикапа. Уничтожены чешская боевая машина РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000.

    В то же время на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны в районах Липцов и Волчанска в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер, два арторудия и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Кутьковки, Кондрашовки, Богуславки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая в Харьковской Области, Новолюбовки в Луганской народной республике (ЛНР), Колодезей, Ямполовки и Ямполя в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ, а также формированиям «Иностранного легиона» у Никифоровки, Звановки, Переездного, Райгородка, Васюковки, Приволья, Часова Яра, Константиновки, Александро-Шультино, Иванополья и Дачного в ДНР.

    Потери противника составили до 155 военнослужащих, три пикапа, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе немецкая 155-мм самоходная артустановка Panzerhaubitze 2000, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Константинополя, Богатыря, Бурлацкого, Комара, Скудного и Ровнополя в ДНР.

    Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, бронемашина, семь орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм гаубица М198. Уничтожен склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны возле Новоберислава, Казацкого, Токаревки и Антоновки в Херсонской области.

    ВСУ при этом потеряли до 70 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Ясеновое на западе ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР. А до этого смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике.

    Коментарии (2)
    13 февраля 2025, 17:12 • Новости дня
    Банкам запретили общаться с клиентами в иностранных мессенджерах

    Мишустин объявил о запрете банкам и госслужбам пользоваться иностранными мессенджерами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о запрете на использование иностранных мессенджеров для общения с гражданами от лица государственных служб и банков.

    Мишустин подчеркнул, что запрет касается всех государственных служб, операторов связи и банков, которые теперь не смогут применять иностранные мессенджеры для прямого общения с клиентами и гражданами, передает ТАСС. «Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», – заявил премьер.

    Напомним, правительство России решило ввести обязательную маркировку телефонных звонков, чтобы граждане могли видеть, от кого поступает звонок – от организации или с международного виртуального номера.

    Сообщалось, что Генпрокуратура зафиксировала рост телефонных мошенничеств в 2024 году на 15%. В МВД ранее рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам.

    Коментарии (2)
    13 февраля 2025, 08:53 • Новости дня
    МИД назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым

    Директор департамента МИД Студенников заявил о неприемлемости присутствия НАТО на Украине для России

    МИД назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Присутствие сил НАТО на Украине под различными предлогами неприемлемо для России, а предложение Парижа о введении миротворцев является авантюрой и опасно, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

    По словам Студенникова, любые попытки завести натовские силы под различными предлогами будут восприниматься как угроза, передает РИА «Новости».

    Студенников также отметил, что идея Парижа о направлении миротворцев на Украину является авантюрной и опасной.

    «Развертывание миротворческого контингента требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены», – подчеркнул дипломат

    Он также указал, что Франция, продолжающая поставлять оружие киевскому режиму, не может выступать в роли миротворца. Если Париж рассчитывает завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это будет считаться непосредственным участием в конфликте, отметил Студенников.

    По мнению Студенникова, такие действия могут привести к прямому столкновению на поле боя ядерных держав, что чревато трагическими последствиями.

    Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине.

    Эммануэль Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, но участники не пришли к согласию.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.

    Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.

    Коментарии (3)
    13 февраля 2025, 13:30 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных
    Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60 210 военнослужащих, 363 танка, 263 машины пехоты, 213 бронетранспортеров, 1867 бронемашин, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, ВСУ потеряли 1960 автомобилей, 435 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 20 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 41 единицу инженерной и другой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ рядом с Гоголевкой, Гончаровкой, Гуево, Заолешенкой, Казачьей Локней, Куриловкой, Лебедевкой, Малой Локней, Меловым, Никольским, Олешней, Рубанщиной, Свердликово и Суджей. Отражена контратака противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, 1-го Княжьего, Колмакова, Косицы, Кругленького, Локни, Махновки, Мирного, Николаевки, Новой Сорочины, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Мирополья и Ободов в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, машина пехоты, два бронетранспортера, 13 бронемашин, пять артиллерийских орудий, три миномета, ЗРК, станция РЭБ, а также три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России отразили три контратаки ВСУ на Курском направлении.

    Ранее в Минобороны отмечали, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял почти 60 тыс. военнослужащих.

    Как отметил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская армия на российской территории будет уничтожена.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 11:05 • Новости дня
    FT: США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы
    FT: США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры оказались в замешательстве после объявления президента США о переговорах с Россией по Украине, оставляющих страны ЕС без участия в мирном процессе, сообщила The Financial Times.

    Европейские страны встревожены исключением из переговоров между США и Россией по вопросу мира на Украине, пишет The Financial Times.

    После объявления президента США о начале переговоров с Владимиром Путиным, европейские столицы были ошеломлены. Они опасаются, что будут вынуждены покрыть расходы на послевоенную безопасность и восстановление без участия в самом процессе переговоров.

    Многие высокопоставленные европейские чиновники выразили обеспокоенность тем, что США могут потребовать от них финансирования реконструкции Украины и размещения войск без их участия в мирных переговорах. Один из чиновников ЕС отметил, что «американцы не видят роли Европы в крупных геополитических вопросах, связанных с войной», что станет серьезным испытанием для единства региона.

    Европейские лидеры намерены уточнить планы США на Мюнхенской конференции по безопасности, где обсудят ситуацию с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом. Однако, по данным НАТО, подробности американских целей на переговорах в Мюнхене раскрыты не будут, вопросы будут обсуждаться с европейскими столицами в ближайшие недели. Украинские чиновники также выразили недовольство недостаточной активностью европейских лидеров, указывая на ожидание указаний со стороны американского лидера.

    Один из дипломатов ЕС отметил, что есть предел тому, что ЕС может предоставить в плане финансов, оружия и, возможно, живой силы Украине.

    В отсутствие активного диалога с администрацией президента США, европейские чиновники, включая главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, сталкиваются с трудностями в организации встреч с представителями США. Многие национальные правительства вынуждены использовать только двусторонние контакты, чтобы получить информацию о мирном плане, а затем делиться ею с партнерами по ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Этот телефонный разговор вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, чтобы обеспечить надежную трансатлантическую безопасность и предоставить Украине гарантии безопасности.

    Крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

    Коментарии (2)
    13 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    Принято решение ввести маркировку звонков для защиты от мошенников

    Мишустин сообщил о введении маркировки звонков для защиты от телефонных мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России решило ввести обязательную маркировку телефонных звонков, чтобы граждане могли видеть, от кого поступает звонок – от организации или с международного виртуального номера.

    Председатель правительства Михаил Мишустин объявил о подготовке законодательных поправок для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, передает ТАСС. Одной из ключевых инициатив станет обязательная идентификация входящих звонков. Это позволит абонентам видеть информацию об источнике звонка на экране телефона.

    Мишустин отметил, что нововведение поможет распознавать звонки от организаций и международных виртуальных номеров, снижая риск мошенничества.

    Сообщалось, что Генпрокуратура зафиксировала рост телефонных мошенничеств в 2024 году на 15 процентов. В МВД рассказали, как защитить смартфон от взлома и кражи, чтобы не потерять доступ к личным данным и финансам.

    Госдума приняла закон, который вводит обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов, чтобы защитить граждан от мошенников и дать им время на обдумывание перед заключением сделки.

    Коментарии (0)
    13 февраля 2025, 22:38 • Новости дня
    Киев подготовил карту размещения 100 тыс. западных военных на Украине

    Киев подготовил карту размещения западных военных на Украине до 100 тыс. военных НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский предложил разместить на территории страны до 100 тыс. западных военных и пообещал его обсудить на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории страны до 100 тыс. западных военных. Он сообщил, что Киев уже подготовил карту для размещения этих контингентов. Зеленский намерен обсудить этот план на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, передает ТАСС.

    Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский перечислил различные варианты, которые Украина может получить от западных партнеров. Среди них – вступление в НАТО, дополнительное вооружение, ракеты и ядерное оружие. Также он упомянул возможность создания «собственного НАТО».

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.

    Посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.

    В МИД России заявили, что присутствие сил НАТО на Украине под различными предлогами неприемлемо для России.

    Коментарии (3)
    Главное
    В России решили создать три новых особых экономических зоны
    Захарова заявила о предательстве Украины Западом
    Число пропавших без вести на Украине удвоилось за год
    Курс доллара впервые с сентября падал ниже 90 рублей
    Названы сроки освобождения россиянина Труфанова из плена ХАМАС
    Посольство России назвало цинизмом планы Молдавии закрыть Русский дом
    Сенат США утвердил Кеннеди-младшего министром здравоохранения

    Европейцы нашли способ сбить цены на газ без помощи России

    Европа снова столкнулась с ростом цен на газ. Простой с экономической точки зрения выход есть – это обратиться за помощью к России и разморозить несколько имеющихся маршрутов поставки. Но Брюссель придумал другой механизм для борьбы с высокими ценами – ввести потолок цены. Что это значит и как поможет сбить цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Разговор Путина и Трампа потряс Европу

    «Это был момент, которого европейцы и украинцы ждали месяцами, если не годами. Но когда он наконец наступил, это повергло союзников Киева в шок». Такими словами Politico описывает реакцию Запада на разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина делает безнадежную попытку спасти свою энергетику

    Украина сделала шаг к тому, чтобы создать «самую мощную АЭС в Европе». Причем киевский режим нашел для этого реакторы не западного, а российского производства. Сколько денег и времени должно уйти у Украины на строительство этой станции – и почему она точно не поможет киевскому режиму решить бушующий в стране энергокризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............