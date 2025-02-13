Командир ВСУ Романов заявил о нехватке людей из-за низкой мотивации

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Романов в интервью агентству РБК-Украина высказал беспокойство по поводу состояния оборонительных укреплений под Изюмом в Харьковской области, передает ТАСС. По его словам, фортификационные сооружения строятся ненадлежащим образом, так как их возведением занимаются подрядчики, а не инженерные войска.

Романов также указал на нехватку личного состава, отмечая, что низкая мотивация среди потенциальных новобранцев усугубляет проблему. Специализированные подразделения вынуждены выполнять задачи, которые обычно выполняют пехотинцы, что свидетельствует о серьезном недостатке кадров. Причина этого, по мнению Романова, заключается в широкомасштабной дискредитации ВСУ в социальных сетях, особенно в TikTok, что отталкивает молодых людей от вступления в армию.

Несмотря на то, что фронт удается удерживать, Романов выразил мнение о необходимости готовиться к длительной и затяжной войне. Он подчеркнул, что ситуация может привести к серьезным последствиям, включая потенциальную потерю всего государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Андрей Карпенко рассказал о бегстве бойцов из 155-й бригады ВСУ, несмотря на слухи о ее элитности и поддержке иностранными спонсорами. ВСУ перевели 2 тыс. военных с тыловых должностей на фронт. В ВСУ мобилизовали бойца со стеклянным глазом на место наводчика.