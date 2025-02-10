Украинский пленный опроверг мифы об элитной 155-й бригаде ВСУ и ее спонсорах

Tекст: Ольга Иванова

Пленный военнослужащий ВСУ Андрей Карпенко, захваченный в Курской области, сообщил, что 155-я украинская бригада, считающаяся элитной, не оправдывает возложенные на нее надежды, передает РИА «Новости».

Карпенко заявил: «Говорили, что про вас пишут, что самая крутая бригада, но на самом деле это не так. Много людей даже посреди обучения отсеивалось, сбегали».

Он рассказал, что был мобилизован, когда шел в магазин. Карпенко отметил, что в его бригаде ходили разговоры о том, что некоторых солдат якобы отправили на обучение во Францию и Польшу. Эти слухи подкрепляли представления о поддержке бригады иностранными спонсорами.

Помимо этого, Карпенко заверил, что во время службы ни разу не использовал имевшееся у него оружие. Он подчеркнул, что несмотря на распространенные мифы, многие бойцы покидают 155-ю бригаду, как и другие подразделения ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам пленного военнослужащего Максима Волошина, 80% украинских мужчин не хотят воевать и идут на фронт под давлением угрозы тюремного заключения.