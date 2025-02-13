Tекст: Максим Попов

Военнослужащие 109-го отдельного стрелкового полка группировки войск «Центр» прорвали оборону ВСУ в ходе освобождения Дзержинска, передает ТАСС. Сержант Константин Захаренко рассказал, что благодаря БПЛА были выявлены слабые места противника. «Заходили мелкими группами по два-три человека, заходили в тыл, закреплялись там,» – сообщил он.

По словам Захаренко, противник был дезориентирован и обратился в бегство. Украинские военные использовали для обороны здания и шахты, но это не помогло удержать позиции. Захаренко отметил, что пленные утверждали, что не стреляли, однако при проверке выяснялось, что их оружие было использовано.

Ефрейтор Евгений Пономаренко рассказал, что в ходе операции было эвакуировано много мирных жителей, пострадавших от действий украинских военных. Он отметил, что ВСУ препятствовали эвакуации, обстреливая мирных жителей. Пономаренко вспомнил, как во время эвакуации девочка по имени София пила сок и молоко, радуясь происходящему. Он подчеркнул, что жители Дзержинска не хотели уходить на сторону Украины, оставаясь в подвалах.

В ходе операции штурмовики сумели эвакуировать мирных жителей в Горловку двумя группами, несмотря на обстрелы и сбросы кассетных боеприпасов с дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Дзержинска открывает ворота в северную часть ДНР. При отступлении из Дзержинска ВСУ использовали тактику выжженной земли. Российские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней.