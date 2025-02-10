Подполковник рассказал о бесчинствах ВСУ при отступлении из Дзержинска

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины при отступлении из донецкого города Дзержинска применяли тактику выжженной земли. Об этом рассказал подполковник Иван Шульга, командовавший штурмовым отрядом при освобождении населенного пункта.

«ВСУ применяет тактику выжженной земли, то есть ничего живого не оставляют после себя. Если они отступают или им приходится куда-то отступить, они это все сжигают либо подрывают», – приводит агентство слова штурмовика.

По словам Шульги, в Дзержинске остается много гражданских, которым оказывается медицинская помощь и проводится подготовка к эвакуации. Жители города сообщают, что на протяжении десяти лет испытывали угнетение и оскорбления.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней. ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске, где ранее украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен, а штурмовики российской армии уничтожили польских наемников.

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