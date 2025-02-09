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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    35 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    9 февраля 2025, 11:58 • Новости дня

    Украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен в Дзержинске

    Российские войска взяли в плен боевиков «Лють» в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выявили и взяли в плен боевиков националистических батальонов «Лють» и «Сафари» в Дзержинске, освобожденном 7 февраля, по словам командира Ивана Шульги.

    В Дзержинске, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате боевых действий были обнаружены украинские националистические формирования, сообщает РИА «Новости». Командир 132-й отдельной мотострелковой бригады Иван Шульга рассказал о присутствии в городе батальона «Лють» и штурмового полка «Сафари», которые являются частью военизированных подразделений полиции особого назначения Украины. В ходе боев часть боевиков была взята в плен.

    Шульга отметил, что украинские националистические батальоны оказались самыми отчаянными, они не сдавались и сражались до последнего момента.

    Шульга сообщил, что его подразделение взяло в плен пятерых бойцов из батальона «Лють». По его словам, бойцы ВС РФ неожиданно атаковали позиции противника, что позволило разоружить и задержать националистов. Захваченные боевики были переданы в тыл российским спецслужбам для дальнейших действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России освободили Дзержинск в ДНР, что стало важной стратегической победой. В ходе операции штурмовики уничтожили польских наемников, которые действовали на стороне противника. Также сообщалось, что сержант российских войск провел четыре дня в тылу, успешно уничтожая врага во время освобождения Дзержинска.

    8 февраля 2025, 19:43 • Новости дня
    Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор российского дрона пощадил украинского солдата, который осенил себя крестом во время атаки на пункт ВСУ на одном из днепровских островов под Херсоном, следует из видео военкоров.

    Кадры, опубликованные в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской Весны» показывают момент, когда оператор российского беспилотника атакует наблюдательный пункт ВСУ на одном из островов на Днепре под Херсоном. В разгар атаки из взорванного укрытия выбежал испуганный украинский солдат. Осознавая, что он находится на прицеле дрона, солдат трижды перекрестился, пишет «Российская газета».

    Оператор дрона принял решение не сбрасывать боеприпас на солдата, оставив его в живых.

    Ранее российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, и вынес его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

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    9 февраля 2025, 07:02 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске

    Российские военные ликвидировали более десяти польских наемников в Дзержинске

    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска ликвидировали группу польских «солдат удачи», находившихся в одном из многоэтажных домов.

    Военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Артур Хазарьян рассказал о ликвидации польских наемников в Дзержинске, передает ТАСС. Он отметил, что операция по зачистке дома, где находились «солдаты удачи», заняла около семи часов. «Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десятка их было», – заявил боец.

    Хазарьян подчеркнул, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в Дзержинске, большую часть составляли мобилизованные, которые чаще всего сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ. По его словам, атакующие группы эффективно справлялись с сопротивлением противника.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    8 февраля 2025, 17:31 • Видео
    Меркель: Нельзя допустить победы России

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    9 февраля 2025, 00:11 • Новости дня
    Медсестра накрыла собой раненного бойца при обстреле ВСУ

    Людмила Болилая накрыла собой раненого бойца при обстреле кассетными боеприпасами

    Tекст: Максим Попов

    Ефрейтор Людмила Болилая при обстреле российских позиций на Украине спасла тяжелораненого бойца, накрыв его собой и приняв на себя все поражающие элементы кассетных бомб.

    Медсестра ефрейтор Людмила Болилая во время украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами проявила мужество и самоотверженность. Как передает РИА «Новости», она бросилась на помощь раненым, несмотря на продолжающийся обстрел.

    В результате кассетного удара ранения получили несколько российских военнослужащих. Болилая, находясь на пункте управления, незамедлительно выбежала наружу и начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Одновременно она подготовила их к эвакуации.

    Когда обстрел продолжился, Болилая осталась на месте, чтобы оказывать помощь одному из тяжелораненых бойцов. Она накрыла его своим телом, принимая на себя поражающие элементы и осколки. Это геройский поступок спас жизнь военнослужащему, но сама Болилая получила множественные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.

    Ранее три женщины из Белгородской области присоединились к добровольческому отряду «Барс-Белгород».

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    9 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в Дзержинске

    Tекст: Максим Попов

    Одним из ключевых этапов освобождения Дзержинска в ДНР стало взятие шахты «Торецкая», где ВСУ создали мощную систему укреплений, сообщил командир штурмового отряда Иван Шульга.

    Как отметил подполковник Шульга, операция началась с команды на освобождение города, после чего он принял решение о наступлении на боевых машинах пехоты с десантом, передает ТАСС.

    «Пробили первый рубеж обороны противника. Противник был ошеломлен, первые сутки не понимал, что произошло», – описал он начальную фазу операции. После успешного захвата шахты «Северная» и продвижения в частный сектор, штурмовики достигли микрорайона с многоэтажными зданиями.

    Здесь российские войска получили поддержку от огнеметной роты, что позволило им окончательно закрепиться в районе. Далее бойцы продвинулись к частному сектору, где, по словам Шульги, «под каждым деревом у противника был окоп или блиндаж». Несмотря на это, российские военнослужащие сумели выбить врага и дойти до шахты «Торецкая».

    Офицер подчеркнул, что шахта «Торецкая» представляла собой сложный оборонительный узел ВСУ. Противник ожидал атаки с правого фланга, имея там укрепленные позиции. Однако российские силы зашли неожиданным путем, что позволило им пробить брешь в укреплениях и занять стратегически важный район.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек.

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    8 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    МИД призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки

    Захарова: Молчание международных структур в связи очередным терактом ВСУ сравнимо с соучастием в преступлениях

    МИД призвал международные структуры осудить обстрел Макеевки
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Молчание мирового сообщества в ответ на действия киевского режима в связи с обстрелом Макеевки является соучастием в их преступлениях, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила о необходимости осудить обстрел Макеевки со стороны ВСУ. По ее словам, молчание мирового сообщества в ответ на действия киевского режима является соучастием в их преступлениях, следует из комментария в Telegram-канале МИД.

    Она подчеркнула, что обстрел густонаселенного района Макеевки был заранее спланирован и привел к гибели мирных граждан, включая женщин и детей. Захаоова также обвинила западные страны в содействии киевскому режиму, заявив, что они несут ответственность за произошедшее наряду с украинскими неонацистами.

    Дипломат отметила, что обстрелы Донбасса, Херсонской, Запорожской областей и других российских регионов свидетельствуют о попытках киевского режима, «погрязшего в терроризме и коррупции», убить как можно больше русских людей в угоду своим западным покровителям.

    МИД России призвал все ответственные правительства и международные организации осудить действия Украины.

    «Молчание в ответ на варварство укронацистов равносильно пособничеству их кровавым деяниям», – отметила Захарова.

    Ранее в результате обстрела вооруженных сил Украины центра Макеевки погибла молодая девушка и еще десять человек, включая ребенка, получили ранения.

    До этого сообщалось, что в результате обстрела по автостанции в Макеевке ДНР пострадали мирные жители и на месте работают бригады скорой помощи.

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    9 февраля 2025, 06:50 • Новости дня
    В Приморье доставили тела вице-губернатора Ефремова и бойцов отряда «Тигр»

    Tекст: Максим Попов

    Тела вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова и бойцов «Тигра» прибыли в Приморье для прощания, которое пройдет в здании правительства края.

    Военный борт доставил в Приморский край тела вице-губернатора Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр», Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, сообщил в своем Telegram глава региона Олег Кожемяко.

    «Встретили наших героев. Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев – на родной земле. Прощание состоится во вторник с 11.00 до 12.00 в здании правительства Приморского края», – написал Кожемяко.

    Напомним, 2 февраля машина командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова подорвалась на мине в зоне СВО, возвращаясь с боевого задания. 


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    9 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    Испанский журналист незаконно встретился с боевиками ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Журналист газеты Mundo Альберто Рохас нарушил границу России и сделал репортаж с бойцами ВСУ в Курской области.

    По информации Mundo, журналист газеты Альберто Рохас выехал из города Сумы в сопровождении украинских военных и пересек границу России, передает РИА «Новости». Целью его поездки было интервью с членами 'бригады 47' ВСУ в Курской области.

    В своем материале Рохас утверждает, что ему удалось пообщаться с украинскими военными по имени Юрий, Антон и Петро.

    Ранее суд заочно арестовал немецкого журналиста за незаконный репортаж в Курской области.

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    9 февраля 2025, 05:26 • Новости дня
    Сержант четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска

    Tекст: Максим Попов

    Сержант Василий Мастюгин оставался незамеченным в тылу украинских войск и наносил удары по врагу, помогая освободить Дзержинск в ДНР.

    Как отметил командир штурмового отряда 132-й мотострелковой бригады 51-й армии подполковник Иван Шульга, сержант Василий Мастюгин, командир взвода штурмового подразделения, четыре дня оставался незамеченным в тылу ВСУ, передает ТАСС. Он выполнял задачу по уничтожению солдат противника при освобождении Дзержинска.

    Шульга рассказал, что задача штурмовой группы заключалась в закреплении на определенном участке. При перемещении группы противник использовал средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего связь была потеряна. Однако, после восстановления сигнала Мастюгин вышел на контакт и сообщил, что находится в 500 метрах в тылу украинских позиций.

    Подполковник отметил, что во время пребывания в тылу противника, Мастюгин с помощью стрелкового вооружения наносил огневое поражение врагу, который не мог определить источник огня. Это позволило российским силам корректировать огонь в процессе перемещения украинских войск, что внесло значительный вклад в успех операции.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, одним из ключевых этапов освобождения города стал захват шахты «Торецкая».

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    9 февраля 2025, 09:15 • Новости дня
    Российские войска уничтожили группу ВСУ на реке Волчья

    Российские силовики уничтожили штурмовую группу ВСУ на реке Волчья в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, которая готовилась форсировать реку Волчья в Харьковской области, используя дроны и артиллерию.

    Как сообщает ТАСС, российские военнослужащие уничтожили на волчанском направлении штурмовую группу Вооруженных сил Украины, готовящуюся форсировать реку Волчью в Харьковской области.

    В ходе операции были задействованы беспилотные летательные аппараты и артиллерия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска, в то время как Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения, а ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона.

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    8 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    При обстреле ВСУ Макеевки погибла девушка

    Пушилин сообщил о гибели девушки и десяти раненых при обстреле ВСУ Макеевки

    При обстреле ВСУ Макеевки погибла девушка
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела Вооруженными силами Украины центра Макеевки погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил в своем Telegram-канале , что удар по центру Макеевки произошел в разгар выходного дня, погибла девушка.

    Кроме того, в результате обстрела пострадали десять человек, в том числе ребенок.

    Глава ДНР уточнил, что обломки ракеты упали фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе города.

    «Повреждены многоквартирные дома, 15 автомобилей», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела вооруженных сил Украины по автостанции в Макеевке ДНР пострадали мирные жители, и на месте работают бригады скорой помощи.

    В Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений многоквартирных домов в результате ночной атаки беспилотников вооруженных сил Украины.

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    9 февраля 2025, 07:59 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь

    Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 украинских беспилотников над российскими регионами

    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь
    @ MOD Russia/ Via Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 35 украинских дронов в различных регионах, включая Курскую и Орловскую области.

    Как передает РИА «Новости», 18 дронов были сбиты над Курской областью, четыре над Орловской областью, и еще четыре над Краснодарским краем.

    Также по три беспилотника были перехвачены над Воронежской и Ростовской областями. В дополнение к этому, по одному дрону были уничтожены над Брянской, Тульской областями и Республикой Крым.

    До этого сообщалось, что ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.

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    8 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 320 военных
    Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 320 военных
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Малой Локни, Мирного, Никольского, Свердликово, Суджи и Южного, сообщили в Минобороны.

    За сутки была отражена одна контратака противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, Гуево, Дмитрюкова, Замостья, 1-го Княжьего, Косицы, Кругленького, Куриловки, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Новой Сорочины, Рубанщины, Старой Сорочины, Черкасского Поречноо, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены два танка, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, четыре бронетранспортера, 13 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО (БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган»), немецкая инженерная машина разграждения Pionierpanzer 2, а также три пункта управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58550 военнослужащих, 350 танков, 254 машины пехоты, 201 бронетранспортер, 1810 бронемашин, 1864 автомобиля, 418 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Отметим, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил действия российских вооруженных сил, отражающих атаки украинских формирований в Курской области

    Ранее Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области. Также Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения.

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    9 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Снайпер в темноте уничтожил украинский гексакоптер «Баба-Яга»

    Снайпер группировки «Днепр» сбил дрон «Баба-Яга» в Херсонской области

    Tекст: Максим Попов

    Ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.

    Как сообщило РИА «Новости», снайпер 18-й общевойсковой армии из группировки войск «Днепр» сбил украинский тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга». Инцидент произошел ночью над левым берегом Днепра в Херсонской области. Военнослужащий с позывным «Пес» рассказал, что дрон был сбит из винтовки СВД, оснащенной тепловизионным прицелом.

    Во время ночной операции пара тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга» проводила разведку и бомбометание. Снайпер с помощью тепловизионного прицела обнаружил беспилотники противника и произвел несколько прицельных выстрелов. В результате, один из дронов потерял высоту и упал в лесополосе.

    Кадры, снятые на тепловизор, установленный на винтовке, были предоставлены агентству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Василий Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Заградотряды ВСУ обстреляли сбежавших пограничников у Свердликова

    Украинские пограничники попали под огонь заградотрядов ВСУ при побеге у Свердликова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Свердликова украинские пограничники попали под обстрел заградотрядов ВСУ, когда пытались сбежать из населенного пункта, одновременно ВСУ минируют подъезды к селу.

    Десять украинских пограничников попытались покинуть район Свердликова в Курской области, однако попали под огонь заградотрядов Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. По словам представителя российских силовых структур, инцидент произошел, когда пограничники пытались бежать из населенного пункта.

    Он также пояснил, что украинские военные минируют все подъезды к селу. Это затрудняет передвижение и усиливает опасность для гражданских лиц и военных в этом районе. Российские войска продолжают активно действовать в этом регионе, стремясь вытеснить ВСУ из их опорных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, приблизительно половина военнослужащих украинской армии помышляет о бегстве, что вынудило командование ВСУ привлечь наемников для борьбы с дезертирством под Купянском. Украинский военнопленный Борис Довбик заявлял о существовании в ВСУ специальных отрядов, занимающихся расстрелом дезертиров.

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    9 февраля 2025, 08:29 • Новости дня
    Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Ленинградской области

    В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Ленинградской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, который приближался к Ленинградской области, около семи утра по московскому времени.

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области, сообщает ТАСС. В Министерстве обороны РФ сообщили, что это произошло девятого февраля около семи часов утра по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь перехватили 35 украинских дронов, а также уничтожили беспилотники в Воронежской области.

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    Украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен в Дзержинске
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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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