Боец рассказал о штурме девятиэтажки в Дзержинске и тактике украинских войск

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», российский командир взвода, сержант Василий Мастюгин рассказал о подробностях штурма девятиэтажного здания в Дзержинске. Эта операция заняла 27 дней, так как здание было мощно укреплено и использовалось как огневая точка. Мастюгин отметил, что в ходе операции встретились как с националистами, так и с наемниками.

По словам Мастюгина, украинские военные группы обычно состоят из шести-семи человек, включая двух опытных бойцов и нескольких новобранцев. Он подчеркнул, что именно опытные военнослужащие представляют собой основную угрозу. Однако, как сообщил сержант, после их устранения новобранцев можно убедить сдаться или отступить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске, где ранее украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен, а штурмовики российской армии уничтожили польских наемников.