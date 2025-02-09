УФСБ РФ приступило к поиску и уничтожению украинских диверсантов в Дзержинске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике начали поисковые операции по выявлению и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Дзержинске, сообщает РИА «Новости». Эти действия направлены на обеспечение безопасности в освобожденном городе,. По данным штаба обороны ДНР, задачи УФСБ включают не только поиск диверсантов, но и выявление корректировщиков огня и точек взлёта беспилотных летательных аппаратов, с которых ведутся атаки на мирное население.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики при освобождении Дзержинска уничтожили польских наемников, сержант в течение четырех дней уничтожал врага в тылу, а также штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в этом городе.