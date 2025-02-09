С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.36 комментариев
ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске
УФСБ РФ приступило к поиску и уничтожению украинских диверсантов в Дзержинске
Подразделения УФСБ начали операцию по поиску украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, включая выявление точек взлета БПЛА и корректировщиков огня.
Подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике начали поисковые операции по выявлению и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Дзержинске, сообщает РИА «Новости». Эти действия направлены на обеспечение безопасности в освобожденном городе,. По данным штаба обороны ДНР, задачи УФСБ включают не только поиск диверсантов, но и выявление корректировщиков огня и точек взлёта беспилотных летательных аппаратов, с которых ведутся атаки на мирное население.
Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики при освобождении Дзержинска уничтожили польских наемников, сержант в течение четырех дней уничтожал врага в тылу, а также штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в этом городе.