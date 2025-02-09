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Штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в Дзержинске
Одним из ключевых этапов освобождения Дзержинска в ДНР стало взятие шахты «Торецкая», где ВСУ создали мощную систему укреплений, сообщил командир штурмового отряда Иван Шульга.
Как отметил подполковник Шульга, операция началась с команды на освобождение города, после чего он принял решение о наступлении на боевых машинах пехоты с десантом, передает РИА «Новости».
«Пробили первый рубеж обороны противника. Противник был ошеломлен, первые сутки не понимал, что произошло», – описал он начальную фазу операции. После успешного захвата шахты «Северная» и продвижения в частный сектор, штурмовики достигли микрорайона с многоэтажными зданиями.
Здесь российские войска получили поддержку от огнеметной роты, что позволило им окончательно закрепиться в районе. Далее бойцы продвинулись к частному сектору, где, по словам Шульги, «под каждым деревом у противника был окоп или блиндаж». Несмотря на это, российские военнослужащие сумели выбить врага и дойти до шахты «Торецкая».
Офицер подчеркнул, что шахта «Торецкая» представляла собой сложный оборонительный узел ВСУ. Противник ожидал атаки с правого фланга, имея там укрепленные позиции. Однако российские силы зашли неожиданным путем, что позволило им пробить брешь в укреплениях и занять стратегически важный район.
Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек.