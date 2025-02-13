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Минобороны представило проект к 80-летию освобождения Будапешта
Минобороны представило документы о штурме Будапешта в 1945 году
Минобороны России представило исторический проект, посвященный штурму Будапешта, который завершился 13 февраля 1945 года полным освобождением города советскими войсками.
Министерство обороны России представило новый историко-просветительский проект, приуроченный к 80-летию освобождения Будапешта от немецких и венгерских войск, сообщает ТАСС. В рамках проекта опубликованы документы, касающиеся одного из самых ожесточенных сражений Великой Отечественной войны.
Согласно документам, штурм Будапешта продолжался более шести недель, и после ожесточенных уличных боев 13 февраля 1945 года войска Красной армии полностью овладели городом. В боевом донесении штаба 2-го Украинского фронта говорится: «Доношу, войска левого крыла фронта, прорвав ряд сильных укрепленных оборонительных рубежей как на подступах, так и внутри города Будапешта, к 10 часам 13 февраля с. г. разгромили окруженную группировку противника <…> полностью овладели столицей Венгрии».
В документах говорится, что город был превращен в хорошо укрепленный район с многочисленными баррикадами, минными полями и огневыми точками. В частности, упоминается, что немецкие и венгерские войска оказывали сильное сопротивление, что сделало штурм одной из самых важных операций Красной армии в ходе военной кампании.
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