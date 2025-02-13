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Минобороны раскрыло ужасы еврейского гетто в Будапеште
Документы Минобороны показали массовые убийства евреев в гетто Будапешта
Архивные документы Минобороны свидетельствуют о массовых убийствах в еврейском гетто Будапешта с 1944 года, где ежедневно погибало более 45 человек.
Министерство обороны России опубликовало архивные документы, раскрывающие ужасающие подробности жизни в еврейском гетто Будапешта в период с 1944 года, сообщает ТАСС. По данным документов, ежедневно в гетто погибало свыше 45 человек из-за насилия и голода.
Как сообщил ответственный за погребение мертвых Иожеф Глок, «начиная с 20 ноября 1944 года я получал ежедневно для погребения 60-45 человек убитых и умерших с голода». Группа нилошистов, действовавшая в гетто, жестоко обращалась с его жителями, грабила их и устраивала расстрелы.
Кроме того, многие жертвы были сброшены в Дунай, а советские войска при освобождении города обнаружили множество тел в банях и моргах. В одном из таких мест нашли останки 1,7 тыс. человек. Это число значительно меньше реальных потерь, так как в домах были обнаружены горы трупов евреев, венгров и даже советских красноармейцев.
Документы Минобороны также подтверждают факты жестокого обращения с советскими военнопленными. «24 октября в упорном бою за станцию Фолиаш в районе отметки 92 немецко-венгерским захватчикам превосходящими силами удалось вклиниться в наши боевые порядки. Танки врага начали давить тяжело раненых наших бойцов, которые лежали па поле боя. Часть из них противник взял в плен. На следующий день наши подразделения выбили гитлеровцев с занимаемого рубежа. Гвардейцы нашли в поле и в селе 10 трупов красноармейцев, большинство из которых умерщвлено немцами и венграми холодным оружием», – говорится в опубликованных актах.
Ранее Минобороны запустило проект о вкладе союзных республик в победу во время Великой Отечественной войны.