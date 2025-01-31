Минобороны запустило проект о вкладе союзных республик в победу в ВОВ

Авиаэксперт назвал возможную причину авиакатастрофы над Вашингтоном

Авиаэксперт Гусаров: К авиакатастрофе в Вашингтоне могли привести ошибки управления воздушным пространством

Tекст: Анастасия Куликова

«В воздушных коридорах, по которым летают гражданские самолеты, ни при каких условиях не должны появляться другие воздушные суда. Особенно это касается машин отличных классов: будь то вертолет, дирижабль или БПЛА», – напомнил Роман Гусаров, редактор портала «Авиа.ру». Он призвал дождаться результатов расследования в США, которое должно прояснить причины авиакатастрофы над Вашингтоном.

Авиаэксперт не исключил, что к трагедии могли привести ошибки управления воздушным пространством. Собеседник указал, что в последнее время инциденты с опасным сближением в США происходят с завидной частотой.

«Это в целом проблема всей мировой авиации. Опасным считается сближение на несколько десятков километров, 30–40 км при пересекающихся курсах – это уже очень серьезная ситуация. Поэтому воздушные суда оборудованы специальными системами наблюдения, позволяющими пилотам видеть другие борты», – пояснил эксперт.

Однако, делает оговорку Гусаров, если самолет способен вовремя идентифицировать другое судно и отклониться, то в ситуации с вертолетом повторить маневр не получится. По оценкам спикера, увести военную машину в сторону было сложно. «Скорость вертолета по сравнению с самолетом маленькая», – заключил Гусаров.

Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено.

Спортивный агент Ари Закарян рассказал, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.