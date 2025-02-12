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Посол предрек эскалацию из-за задержаний российских судов в Балтийском море
Посол России в Швеции Беляев предрек эскалацию из-за задержаний российских судов в Балтийском море
Российский посол в Швеции Сергей Беляев предупредил о возможной эскалации из-за планов стран ЕС в Балтийском море задерживать суда, якобы входящие в российский «теневой флот».
Беляев в интервью RTVI выразил обеспокоенность по поводу возможных действий стран Евросоюза, имеющих выход к Балтийскому морю, передает ТАСС.
Он заявил, что попытки проводить массовые задержания судов, якобы входящих в российский «теневой флот», могут привести к серьезной эскалации и негативно повлиять на международное право.
Беляев подчеркнул: «Конечно, это может привести к очень серьезной эскалации. Если произойдет слом системы международного морского права, мы окажемся в ситуации хаоса и беспредела». По словам посла, подобные действия создадут угрозу стабильности морского права и свободы судоходства.
Он добавил, что международное морское право четко определяет случаи, в которых возможно задержание судов, и перевозка энергоносителей или нарушения подводной инфраструктуры к ним не относятся. Беляев отметил, что пока остается риторическим вопрос о том, насколько серьезная эскалация может произойти, но ясно, что последствия будут негативные для всех сторон.
Издание Politico писало, что Финляндия, Эстония, Литва и Латвия планируют использовать международные законы для задержания «теневых судов», подозреваемых в якобы незаконной перевозке нефти.