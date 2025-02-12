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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

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    12 февраля 2025, 13:35 • Новости дня

    Песков анонсировал совещание правительства с Путиным по диспансеризации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду у президента Владимира Путина запланировано совещание с правительством об итогах диспансеризации в 2024 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в среду работает в Ново-Огарево в Московской области, совещание по диспансеризации запланировано на вторую половину дня, оно пройдет в режиме видеоконференции, пояснил Песков, передает ТАСС.

    В ходе совещания заслушают доклады главы Минздрава Михаила Мурашко, также выступит глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, возглавляющий соответствующую группу в Госсовете.

    Кроме того, на совещании рассмотрят текущие вопросы. Оно пройдет в открытом режиме.

    У Путина запланирован и ряд других встреч, если они будут носить открытый характер, то Кремль сообщит об этом, заключил Песков.

    10 февраля 2025, 14:07 • Новости дня
    Пушилин рассказал Путину о радости жителей Донбасса от пробок на дорогах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что жители Донбасса радуются пробкам на дорогах из-за возвращения людей в регион.

    Пушилин на встрече с Путиным признался, что у жителей Донбасса есть необычная особенность: они испытывают радость, видя пробки на дорогах. Он пояснил, что пробки на дорогах Донбасса воспринимаются как положительный знак, показывающий, что все больше людей решают вернуться в свои дома.

    Глава ДНР также сообщил, что доходы региона в прошлом году выросли на 28,4%, а в этом ожидается дальнейший рост, передает ТАСС.

    «По росту доходов тоже мы делаем абсолютный акцент: 28,4% по прошлому году, лучше результат, чем в 2023 году. В этом году мы также планируем увеличить доходы», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что впервые в республике утвержден трехлетний бюджет, который позволит лучше планировать финансовую политику и реагировать на запросы граждан. В рамках нового бюджета было увеличено финансирование образовательного сектора на 5,2 млрд рублей, что, по словам Пушилина, обеспечит дополнительные возможности для улучшения системы образования в регионе.

    Ранее Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что безопасность в регионе является первостепенной задачей, однако необходимо также уделять внимание социально-экономическим вопросам, включая здравоохранение и образование.

    Напомним, предыдущая встреча Путина с Пушилиным прошла в июле 2024 года.

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    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

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    10 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Песков отказался подтвердить контакты Путина и Трампа

    Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах Путина и Трампа

    Песков отказался подтвердить контакты Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

    «Я вчера сделал заявление на этот счет. Ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, состоялась ли беседа между двумя лидерами, передает ТАСС.

    Ранее американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи лидеров стран пока не проводились, отмечали дипломаты.

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    11 февраля 2025, 06:59 • Новости дня
    Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

    Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО вице-губернатору Приморья Ефремову

    Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России
    @ primorsky.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин присвоил погибшему в ходе СВО вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову звание Героя России, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко на церемонии прощания во Владивостоке.

    «Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена «Золотая звезда», – приводит слова губернатора РИА «Новости».

    Александру Иваровскому и Сергею Дмитриеву, которые погибли вместе с Ефремовым, также присвоены высокие государственные награды.

    Напомним, на днях тела Ефремова и бойцов «Тигра» доставили в Приморье.

    Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Ефремова героем, отметив его вклад в создание приморского добровольческого отряда «Тигр», которым он командовал.

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    11 февраля 2025, 20:04 • Новости дня
    Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний

    Политолог Журавлев: Калужской области удалось сохранить внушительные темпы развития и промышленный потенциал в условиях санкций

    Политолог: Калужская область сделала невозможное после ухода западных компаний
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После начала действия антироссийских санкций экономика Калужской области находилась под большим давлением. Однако команда губернатора Владислава Шапши, представителя нового поколения управленцев, сумела решить многие возникшие проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Ранее Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

    «Калужская область сегодня – это активно развивающийся регион, занимающий четвертое место по росту экономики в стране. Добиться подобного положения дел было нелегко. И действующий губернатор региона Владислав Шапша внес колоссальный вклад в достижение местной промышленностью впечатляющих результатов», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

    «Регион всегда был производственным центром. Причем до ввода западных санкций здесь были сосредоточены колоссальные производственные мощности западных компаний. И вот фирмы ушли, заводы остались, тысячи рабочих мест оказались под угрозой. Но властям области удалось сделать невозможное: сохранить промышленный потенциал», – отмечает он.

    «В кратчайшие сроки были найдены новые рынки сбыта, заменены ушедшие из России иностранные партнеры. При этом были запущены и абсолютно новые для региона производства. Параллельно с этим в области развивалось сельское хозяйство, модернизировалась транспортная сеть. На этом фоне выросла и инвестиционная привлекательность субъекта», – подчеркивает собеседник.

    «Важно отметить, что Шапша является представителем нового поколения российских управленцев. Тот факт, что его руководство Калужской областью оказалось успешным, говорит об успешности кадровой политики главы государства, которую Владимир Путин логично развивает с самого начала своего президентства», – рассуждает эксперт.

    «Интересно, что в нашей стране удалось создать по-настоящему качественную систему подготовки кадров для госаппарата. Молодые управленцы сумели с честью провести свои регионы через пандемию, шквал западных санкций и начало СВО. Президенту удалось взрастить поколение патриотов, готовых работать на благо развития своего государства», – заключил Журавлев.

    Во вторник Владимир Путин встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Во время беседы глава региона обратил внимание, что все предприятия иностранных автопроизводителей в субъекте успели возобновить работу после перехода под контроль отечественных инвесторов. Таким образом властям удалось обновить кластер, объединяющий 30 предприятий и предоставляющий работу десяти тыс. человек.

    «Владимир Владимирович, пять лет моей работы на должности губернатора завершаются в сентябре этого года. Многие задачи решены, еще больше задач, конечно, осталось, и вопросов, и проблем, которые требуют решения. Я понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке жителей Калужской области я готов продолжить эту работу», – обратился к Путину Шапша по итогам встречи.

    Глава государства, в свою очередь, отметил, что у нынешнего губернатора региона многое получается, но у региона имеются и проблемы. Например, он вспомнил о более 200 свалках, а также о перегруженности городского транспорта. Президент пообещал главе субъекта помочь с решением этих вопросов.

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    11 февраля 2025, 22:49 • Новости дня
    Погибшего при спасении друга подростка из Курской области посмертно наградили

    Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» подростка из Курской области Артема Жердева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин посмертно наградил подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение погибавших» – 16-летний юноша погиб, спасая тонувшего в реке друга.

    Указ о награждении был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. По информации, предоставленной главой Октябрьского района Курской области Андреем Быковским, трагедия произошла 19 июня. Жердев, проходя мимо реки Сейм, увидел тонущего товарища и поспешил ему на помощь, передает РИА «Новости».

    Его друг не умел плавать и «всегда купался в одном месте, которое было не глубокое», сообщил Быковский. Но в этот раз он «отошел в сторону от ребят» и оказался захвачен течением. Жердев бросился спасать друга, но, несмотря на все его усилия, оба мальчика погибли.

    «Голова товарища, который был намного крупнее по комплекции Артема, уже была на тот момент под водой, но он продолжал держаться за его плечи. Артем продолжал делать попытки спасти себя и товарища. В последний момент он смог схватиться за ветки, но они, не выдержав веса двух ребят сломались. Ребята ушли под воду», – рассказал Быковский.

    Свидетели трагедии вызвали спасателей МЧС, но спасти подростков не удалось. Быковский отметил, что Жердев был известен как спокойный и ответственный школьник, планировавший поступить в железнодорожный техникум областного центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне, когда резко выросло число утонувших детей в России по сравнению с предыдущими месяцами 2024 года, МЧС сообщало, что чаще всего трагедии происходят, когда дети купаются в необорудованных местах.

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    9 февраля 2025, 14:13 • Новости дня
    Путин наградил Владимира Шумейко орденом Почета

    Первый председатель Совета Федерации РФ Владимир Шумейко получил орден Почета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Шумейко орденом Почета в честь его многолетней добросовестной работы и трудовых успехов.

    Президент России Владимир Путин наградил Владимира Шумейко орденом Почета, передает ТАСС. Шумейко был первым в истории РФ председателем Совета Федерации. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе указано, что награда присуждена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Шумейко проживает в Москве и был известен как первый заместитель председателя правительства России с 1992 по 1994 год, а также как министр печати и информации в 1993 году.

    В 1994–1995 годах Владимир Шумейко занимал должность председателя Совета Федерации. В 1996 году он получил благодарность от президента РФ. 10 февраля 2025 года Шумейко исполняется 80 лет.

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    10 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    Путин: Безопасность в ДНР на первом месте, но важны и социальные темы
    Путин: Безопасность в ДНР на первом месте, но важны и социальные темы
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что безопасность в регионе является первостепенной задачей, однако необходимо также уделять внимание социально-экономическим вопросам, включая здравоохранение и образование.

    Путин предложил, чтобы обсуждение на встрече было посвящено не только вопросам безопасности, но и социально-экономическим аспектам: экономике, здравоохранению, образованию и социальным выплатам. Президент подчеркнул, что эти сферы играют ключевую роль в обеспечении достойного уровня жизни жителей Донецкой народной республики, сообщает ТАСС.

    Помимо этого, в рамках встречи обсуждалась судьба жителей Мариуполя, чьи дома были повреждены в результате боевых действий. Путин подчеркнул, что людей нельзя отселять далеко от прежних мест жительства, так как они привыкли к своим микрорайонам и инфраструктуре.

    Пушилин отчитался о сдаче 64 компенсационных домов в городе, которые составляют около 4,8 тыс. квартир.

    Напомним, предыдущая встреча Путина с Пушилиным прошла в июле 2024 года.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в феврале 2025 года президент намерен провести очередную встречу с Пушилиным.

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    10 февраля 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Стриженова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Стриженова, подчеркнув его вдохновенную работу и искреннюю любовь зрителей к его творчеству.

    Глава государства подчеркнул, что актер всегда работал с полной душевной отдачей и пользовался искренней любовью зрителей.

    В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что Стриженов принадлежал к прославленной когорте творцов, для которых кинематограф и театральное искусство стали настоящим призванием и делом всей жизни. «Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, пользовался профессиональным признанием и искренней любовью зрителей. Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки», – говорится в телеграмме.

    Напомним, на 96-м году жизни ушел из жизни актер советской и российской сцены Олег Стриженов, который был лауреатом многих театральных премий и членом Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Предварительной причиной смерти народного артиста СССР Олега Стриженова СМИ назвали ишемический инсульт.

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    9 февраля 2025, 14:28 • Новости дня
    Путин наградил центр эндокринологии почетным знаком

    Коллектив центра эндокринологии получил почетный знак «За успехи в труде»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин наградил коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в Москве почетным знаком «За успехи в труде» за вклад в медицинскую науку и внедрение инновационных технологий в здравоохранение.

    Президент Владимир Путин наградил коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии почетным знаком «За успехи в труде», сообщает РИА «Новости». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе подчеркивается, что награда присвоена за большой вклад в развитие медицинской науки и внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение. Это событие подтверждает признание значимости и достижений центра в области эндокринологии на государственном уровне.

    Кроме того, некоторые сотрудники центра удостоены отдельных государственных наград, включая ордена «За доблестный труд», ордена Дружбы, ордена Пирогова. Также были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Луки Крымского. Нескольким представителям центра присвоены почетные звания: заслуженный врач, заслуженный деятель науки и заслуженный работник здравоохранения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова, отметив его вклад в развитие отечественной медицины. Путин также обсудил с Иваном Дедовым достижения государственного эндокринологического центра и его будущее развитие.

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    10 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    Пушилин сообщил о сдаче свыше 70 компенсационных домов в Мариуполе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти ДНР намерены сдать в эксплуатацию 71 дом в Мариуполе для компенсационного жилья, 64 из которых уже сданы, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Пушилин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о намерении властей ДНР сдать в эксплуатацию более 70 домов в Мариуполе в рамках программы компенсационного жилья, передает ТАСС.

    «В Мариуполе всего предстоит сдать 71 компенсационный дом, а 64 дома уже на данный момент сданы – это 4789 квартир», – уточнил он.

    По словам Пушилина, источником для компенсационного жилья в Мариуполе станет как новое жилье, так и жилье, брошенное прежними владельцами.

    Ранее Путин заявил, что безопасность в ДНР является первостепенной задачей, однако необходимо также уделять внимание социально-экономическим вопросам, включая здравоохранение и образование.

    Пушилин сообщил Путину, что жители Донбасса радуются пробкам на дорогах из-за возвращения людей в регион.

    Напомним, предыдущая встреча Путина с Пушилиным прошла в июле 2024 года.

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    10 февраля 2025, 09:25 • Новости дня
    Путин отметил роль МИД в противодействии переписыванию истории

    Путин: Российские дипломаты активно противодействуют переписыванию истории

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в своем поздравлении сотрудникам Министерства иностранных дел отметил важность продолжения активной борьбы с фальсификацией истории, проявлениями неонацизма и русофобии, отстаивании национальных интересов России.

    Путин в опубликованном на сайте Кремля поздравлении сотрудникам Министерства иностранных дел России отметил важность продолжения активной борьбы с фальсификацией истории, проявлениями неонацизма и русофобии. Путин подчеркнул, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты будут особенно сосредоточены на этих задачах.

    «Российское внешнеполитическое ведомство может по праву гордиться своей богатой и славной историей. Его сотрудники всегда с честью служили Родине, проявляя гражданское мужество, высокий профессионализм и верность долгу», – следует из телеграммы Путина.

    Президент отметил, что в текущей непростой международной обстановке МИД продолжает эффективно взаимодействовать с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, «твердо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России».

    Путин также акцентировал внимание на защите прав российских соотечественников за рубежом, указав, что эта задача требует особого внимания. Он выразил уверенность в том, что коллектив министерства продолжит трудиться с максимальной отдачей, способствуя укреплению внешнеполитических позиций России.

    Путин пожелал сотрудникам Министерства иностранных дел и ветеранам дипломатической службы успехов и здоровья, подчеркнув их важную роль в построении справедливого многополярного миропорядка.

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    10 февраля 2025, 12:45 • Новости дня
    Песков: Готовятся визиты Путина в Пекин и Си Цзиньпина в Москву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проходит подготовка взаимных визитов президента России Владимира Путина в китайскую столицу и председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, визиты приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что речь идет о праздновании 9 мая в Москве и праздновании в Пекине в сентябре юбилея окончания Второй мировой, передает ТАСС.

    «Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся», – указал представитель Кремля.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в праздновании 9 мая в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    10 февраля 2025, 12:41 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой ДНР Пушилиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в понедельник намерен провести встречу с руководителем ДНР Денисом Пушилиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Пушилин выступит с докладом у главы государства, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что ДНР – это один из важнейших российских регионов.

    Прошлая встреча главы ДНР и президента проходила в июле 2024 года.

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    11 февраля 2025, 15:22 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина с кабмином по итогам диспансеризации 2024 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин 12 февраля обсудит с правительством итоги диспансеризации в России за 2024 год.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, президент Владимир Путин 12 февраля проведет совещание по видеосвязи с членами правительства. На повестке дня основным вопросом станут итоги диспансеризации детей и взрослых в 2024 году, пишет ТАСС.

    «Основная тема обсуждения – результаты диспансеризации детей и взрослых в 2024 году», – передана тема совещания. Помимо этого, планируется рассмотреть и текущие вопросы, что добавляет значимости мероприятию.

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    Макрон дал повод посмеяться над французским искусственным интеллектом

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    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    • Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

      Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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