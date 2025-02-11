Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.4 комментария
Песков заявил о важности благоденствия на Южном Кавказе
Песков: Россия считает важным превращение Южного Кавказа в территорию благоденствия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность превращения Южного Кавказа в предсказуемый и мирный регион, подчеркнув готовность Москвы содействовать этому процессу.
На брифинге он выразил готовность Москвы содействовать в урегулировании армяно-азербайджанских отношений, отмечая необходимость сохранения предсказуемости и сотрудничества в регионе, сообщает ТАСС.
«Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества», – заявил Песков.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Азербайджан отказаться от эскалации и перейти к установлению институционального мира на Южном Кавказе.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия сохраняет нейтралитет в вопросе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.