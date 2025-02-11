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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

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    11 февраля 2025, 06:11 • Новости дня

    Министр из Якутии Шамаев начал лечение после ранения в зоне СВО

    Министр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне СВО и проходит лечение в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев находится на лечении после ранения, полученного в зоне специальной военной операции, где он подорвался на мине во время разведки.

    Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев находится на лечении после ранения, полученного во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции на Украине, передает ТАСС. Об этом министр сообщил в своем телеграм-канале.

    По словам Шамаева, ранение он получил утром 1 февраля в результате подрыва на противопехотной мине во время разведывательной миссии в тумане. Министр отметил, что шел первым и расслабился, так как ранее уже бывал в этом месте и считал, что знает местность.

    После ранения его эвакуировали в течение трех дней, по дороге проводились операции в госпиталях. Особую благодарность Шамаев выразил человеку по имени Момон, который тащил его на себе более четырех километров до безопасной зоны.

    Ночью 5 февраля Шамаев прибыл в Москву, где ему провели уже четвертую операцию. Министр сообщил, что возможно потребуется еще одно хирургическое вмешательство, однако врачи пока не могут дать точного прогноза. В настоящее время он чувствует себя лучше, уже может сидеть и передвигаться на инвалидной коляске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания в зоне СВО.

    10 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева

    Эксперты: Европу и США ждет пикировка из-за гарантий безопасности Украине

    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США дистанцируются от гарантий безопасности Киеву, перекладывая всю ответственность на Европу. Но ситуацию могут осложнить давление европейских стран на Вашингтон и позиция Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Барабанов и Станислав Ткаченко. Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что гарантии безопасности Украине лягут на Европу.

    «Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», – отметил Олег Барабанов, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».

    «Другое дело, что противники такого подхода сейчас начнут оказывать сильное давление на американцев в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности и другим каналам. Так что, возможно, планы Вашингтона, озвученные Уолтцом, в чистом виде не будут реализованы», – отметил собеседник.

    «Как бы то ни было, страхи европейцев, озвученные во время предвыборной гонки в США, воплощаются в жизнь. Они боялись, что на них лягут гарантии Киеву. Но пока это только разговоры. Должно пройти полтора-два месяца, чтобы прояснилась судьба переговорного процесса по Украине. Тогда станет понятно, насколько слова Уолтца реалистичны», – добавил он.

    «Уолтц озвучил ультиматум Европе и Украине: нужно заканчивать конфликт. Однако суть заключается в том, что Москва, скорее всего, не согласится на предоставление Брюсселем гарантий Киеву вне рамок общеевропейской системы безопасности. Иначе стабильности в регионе не будет», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после окончания российско-украинского противостояния европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт», передает NBC News. Также он подчеркнул: «В плане гарантий безопасности ситуация будет полностью на стороне европейцев».

    Кроме того, Уолтц подтвердил приверженность главы Белого дома прекращению войны, добавив, что Вашингтон будет стремиться «возместить» стоимость военной помощи Киеву посредством «партнерства с Украиной в плане ее редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».

    Со своей стороны, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что не хотел бы даже думать о последствиях прекращения поддержки США.

    Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт России и США.

    В минувшие выходные американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Между тем в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть слова американского президента о контактах.

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    10 февраля 2025, 22:01 • Новости дня
    Лавров назвал ключ к завершению украинского конфликта

    Лавров назвал устранение первопричин украинского конфликта ключом к его завершению

    Tекст: Вера Басилая

    Для завершения украинского конфликта необходимо полное устранение его первопричин, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника.

    Лавров напомнил, что первопричинами конфликта являются создание угроз безопасности России через расширение НАТО на восток и политика киевского режима, направленная на уничтожение русского языка, культуры, СМИ и канонического православия, передает ТАСС.

    «Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы. По словам Лаврова, переговоры должны проходить «не за счет интересов других стран», а в рамках договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, которая не оставит никого уязвимым. Глава МИД напомнил, что это многократно подчеркивал и президент Владимир Путин.

    Ранее Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

    МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    10 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских снаряда РСЗО HIMARS, французская управляемая авиабомба Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 51 беспилотник, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 851 беспилотник, 592 ЗРК, 21 278 танков и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21 477 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 438 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли.

    За прошлую неделю ВС России за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам Украины.

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    10 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
    Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Колмакова, Косицы, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Рубанщины, Свердликово и Суджи, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, Гончаровки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Локни, Мартыновки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Веселовки, Журавки, Писаревки, Сум и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь бронемашин, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада с боеприпасами.

    В плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 250 военнослужащих, 357 танков, 260 машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 бронемашины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область.

    В понедельник стало известно, что российский боец с позывным «Волк», несмотря на полученное ранение, смог вывести гражданских из приграничного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области.

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    11 февраля 2025, 03:47 • Новости дня
    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»

    Сийярто сообщил о получении Венгрией гарантий безопасности для инфраструктуры «Турецкого потока»

    Венгрия заявила об обязательстве Украины не атаковать «Турецкий поток»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках полученных Венгрией гарантий от Еврокомиссии Украина согласилась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что Венгрия получила «список гарантий по трем вопросам». Так, Украина продолжит поставки нефти через свою территорию и«не будет атаковать инфраструктуру «Турецкого потока». «В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро», – приводит его слова РИА «Новости».

    По словам Сийярто, Венгрия дала понять ЕК, что больше не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Украины, опыт Будапешта с договоренностями от Киева «не очень положительный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия получила от Еврокомиссии гарантии энергобезопасности в конце января. Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины.

    Россия в январе увеличила экспорт газа по «Турецкому потоку» до рекордных 1,56 млрд кубометров, что стало самым высоким показателем за месяц с начала эксплуатации трубопровода в 2020 году.

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    10 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове, Павлограде и украинском Самаре

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Самаре Днепропетровской области, Павлограде и Харькове

    Взрывы прогремели в Харькове, Павлограде и украинском Самаре
    @ Yevhen Titov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Самаре Днепропетровской области, Павлограде и Харькове прозвучали взрывы, при этом в Харьковской области воздушная тревога не была объявлена, сообщают украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что на Украине в понедельник произошла серия взрывов в нескольких городах, передает РИА «Новости».

    Взрывы были зафиксированы в городе Самаре Днепропетровской области, ранее известном как Новомосковск. В регионе была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Очевидцы сообщили, что взрыв был зафиксирован в Харькове, однако там воздушная тревога не была объявлена. Кроме того, взрывы произошли и в Павлограде Днепропетровской области. В этом городе также была объявлена воздушная тревога.

    За прошлую неделю ВС России нанесли восемь ударов по военным объектам на Украине.

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    11 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Bloomberg рассказало о планах Келлога по работе над украинским урегулированием

    Bloomberg заявило о планах Келлога предоставить варианты прекращения конфликта на Украине

    Bloomberg рассказало о планах Келлога по работе над украинским урегулированием
    @ Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог намерен в ближайшие недели представить Белому дому варианты завершения украинского конфликта, сообщает Bloomberg.

    В рамках своей миссии Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, а также совершит визиты в европейские столицы. Он посетит Киев, но не планирует посещать Москву во время этой поездки, передает Bloomberg.

    Келлогг хочет обсудить с европейскими официальными лицами их готовность возглавить усилия по предоставлению сил сдерживания для обеспечения долговременного мирного урегулирования. Соединенные Штаты, скорее всего, не будут предоставлять войска для этих целей, но могут оказать иную поддержку, пишет Bloomberg.

    Кроме того, как сообщает Bloomberg, на встречах с союзниками Келлогг намерен призвать их увеличить расходы на оборону. В то же время, некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против энергетического сектора России и использовать замороженные российские активы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности сосредоточится на теме мирного урегулирования конфликта на Украине; сообщалось, что США хотят представить свой план по разрешению кризиса на Украине на этой конференции, однако позднее стало известно, что администрация США приостановила разработку этого плана, чтобы учесть мнение европейских союзников.

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    10 февраля 2025, 09:44 • Новости дня
    ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления под Красноармейском

    Украинские военные расстреляли водителей автобусов шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные расстреляли водителей автобусов шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском, когда те пытались защитить автотранспорт предприятия от угона, забрали весь транспорт и запасы топлива, рассказали бывшие сотрудники предприятия.

    По словам бывших сотрудников шахтоуправления, которые остались на территории России, ВСУ попытались забрать несколько автобусов, которые использовались для перевозки шахтеров. Те, кто пытался противостоять действиям украинских боевиков, были убиты, передает ТАСС.

    Очевидцы рассказали, что после этого убийства на территорию автобазы заехали грузовики «КрАЗ», началась активная эвакуация имущества. Оттуда были вывезены все автобусы, топливо, запчасти и оборудование. По словам свидетелей, практически все, что имело ценность, было вывезено в течение нескольких дней.

    Шахтоуправление «Покровское», находящееся в 15 км к западу от Красноармейска, является крупнейшим угольным предприятием региона. Предприятие специализируется на добыче коксующегося угля, значительная часть которого ранее шла на экспорт.

    Ранее житель Красноармейска (Покровска) в репортаже Euronews заявил о своей русской идентичности и убеждении, что все жители города являются русскими людьми.

    Вооруженные силы Украины заминировали главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское» в Донбассе, крупнейшего угольного предприятия в регионе.

    Российские военные взяли в клещи Красноармейск (Покровск) в Донецкой народной республике.

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    11 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Поддубный заявил, что потери ВСУ в Курской области должны ошеломлять украинцев

    Поддубный счел «ошеломляющими» для общества на Украине потери ВСУ в Курской области

    Поддубный заявил, что потери ВСУ в Курской области должны ошеломлять украинцев
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять» украинское общество, заявил российский военкор Евгений Поддубный.

    «Закономерный финал для бездумной и бесперспективной атаки противника в Курском приграничье: техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна», – заявил Поддубный в Telegram.

    Он подчеркнул, что потери украинских боевиков на этом направлении должны «уже не впечатлять, а ошеломлять» украинскую общественность. Западные страны, по мнению Поддубного, не обращают внимания на эти потери, поскольку их интересует разве что материальный ущерб – «уничтоженная военная техника в денежном эквиваленте».

    «Ну вот, пожалуйста, дроноводы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ вновь славно поработали над утилизацией иностранных боевых машин, и останавливаться парни конечно не собираются», – заявил Поддубный, опубликовав соответствующую видеозапись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы утром в четверг предприняли неудачную попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. 10 февраля Минобороны России сообщило, что за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 тыс. военнослужащих и 357 танков.

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    10 февраля 2025, 21:43 • Новости дня
    Психиатр предупредил о появлении в Польше ветеранов ВСУ с психическими расстройствами
    Психиатр предупредил о появлении в Польше ветеранов ВСУ с психическими расстройствами
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Польша столкнется с ростом преступности после, когда к своим семьям поедут ветераны ВСУ с психозами, депрессиями и зависимостями, заявил польский военный психиатр Радослав Творус.

    Творус отметил, что посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – далеко не единственная проблема у бывших военных. Они также сталкиваются с трудностями адаптации, депрессивными состояниями и могут развить зависимости, что усугубляет их ситуацию. Психиатр подчеркнул, что многие ветераны могут чувствовать, что их подвиги не признаны, и они не получили должного вознаграждения, что может привести к чувству обманутости, пишет «Московский комсомолец».

    По словам психиатра, многие ветераны начинают использовать алкоголь или наркотические средства для подавления эмоций и улучшения сна. Это, в свою очередь, меняет их восприятие реальности и может привести к возникновению дополнительных трудностей как для их самих, так и для окружающих.

    Ранее пленные украинские военные рассказали, что среди военнослужащих ВСУ на фоне усталости и низкого морального состояния распространены употребление наркотиков и алкоголя, что приводит к смертельным случаям.

    До этого украинские военнослужащие, направлявшиеся на обучение в Польшу, не допускались через границу из-за алкогольного опьянения. Главком ВСУ Александр Сырский признал низкий уровень психологической подготовки в ВСУ.

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    11 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Украинского лидера Владимира Зеленского не следует включать в переговоры по урегулированию кризиса на Украине, заявил журналист Такер Карлсон.

    Карлсон во время интервью с отставным подполковником Дэниелом Дэвисом заявил: «Зачем вообще включать в эти переговоры украинское руководство? Я не понимаю», –передает ТАСС.

    Он призвал США извиниться «за то, что администрация Байдена только что сделала с Украиной». «Я думаю, что это наша или их вина. Но я не понимаю, зачем вообще в дальнейшем приглашать Зеленского», – сказал журналист. Он подверг сомнению легитимность пребывания Зеленского на посту президента Украины, так как «его срок истек».

    Дэвис, в свою очередь, напомнил, что Россия не раз заявляла о готовности вести переговоры с США по урегулированию конфликта. Он отметил, что администрации Джо Байдена была предоставлена возможность начать переговоры в любой момент, но она отказалась от этого. «И теперь мы имеем те обломки, которые имеем», – подчеркнул эксперт.

    Действия американских политиков привели к опустошению Украины, заявил Карлсон. Он возмутился тем, что Верховная рада позволила «иностранцам, негражданам, покупать землю» на Украине, «так что они потеряют свою страну физически».

    По его словам, «целое поколение было уничтожено», а в США теперь требуют от Украины «снизить призывной возраст до 18 лет».

    «Меня как христианина это приводит в ярость и отталкивает. Как? Что это такое? По-моему, это самое отвратительное, что я когда-либо слышал», – сказал Карлсон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявлял, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям, действующим на границе с США.

    В Еврокомиссии заявляли, что по-прежнему придерживаются принципа «ничего про Украину без Украины» в вопросе переговоров.

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    10 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Житель Красноармейска заявил, что все жители города русские

    Euronews: Житель Красноармейска заявил, что все жители города русские

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Красноармейска (украинское название Покровск) заявил в репортаже Euronews о своей русской идентичности, несмотря на украинский паспорт, он отказался уезжать из города.

    В репортаже европейского канала Euronews освещалось положение дел в Красноармейске. Журналисты обсудили с местными жителями их жизнь в условиях военных действий, сообщает РИА «Новости».

    Один из жителей, отвечая на вопросы журналистов, заявил о своей русской идентичности. Он сказал: «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все». Он подчеркнул, что не боится возможного «захвата» (формулировка канала Euronews) города российскими войсками, потому что считает их такими же русскими, как и жители города.

    Виктор Володацкий, депутат Госдумы, ранее заявил, что командование ВСУ покинуло Красноармейск и управляет операциями из Днепропетровской области. Он добавил, что российские войска блокируют транспортные пути, чтобы лишить украинские подразделения снабжения.

    Российские военные применяют особую тактику, избегая лобовых атак, чтобы минимизировать потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в клещи Красноармейск в ДНР, в результате чего ВСУ заминировали центр города перед отступлением, а для удержания Красноармейска Украине нужно значительно больше военных сил.

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    11 февраля 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп подтвердил предстоящий визит Келлога на Украину
    Трамп подтвердил предстоящий визит Келлога на Украину
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вскоре спецпосланник США Кит Келлог посетит Украину, сообщил президент США Дональд Трамп. Он также заявил, что «однажды Украина может стать Россией».

    Трамп также сообщил о планах провести на этой неделе разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.

    В интервью Fox News Трамп заявил, что по украинскому урегулированию «на прошедшей неделе достигли значительно прогресса». Он надеется на проведение переговоров и думает, что «это случится», передает РИА «Новости».

    Оценивая ситуацию вокруг Украины, Трамп заявил: «Мы тратим сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, они могут не заключить сделку. Однажды они могут стать Россией или могут не стать Россией, но наши деньги там, и я хочу их вернуть», – передает ТАСС.

    Он заявил, что США претендуют на «эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около 500 млрд долларов». По словам президента США, в Киеве «по сути, уже согласились», что позволяет властям США «хотя бы не чувствовать себя дураками».

    Напомним, Bloomberg сообщило, что Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, а также совершит визиты в европейские столицы. Он посетит Киев, но не планирует посещать Москву во время этой поездки.

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    10 февраля 2025, 13:53 • Новости дня
    Шведский эксперт заявил о распаде ВСУ из-за наступления России

    Tекст: Ольга Иванова

    Член Шведской королевской академии Ларс Берн сообщил, что продвижение российских войск на запад привело к распаду украинской армии.

    Берн в интервью SwebbTV заявил о значительном продвижении российских войск на запад, что, по его словам, привело украинскую армию к стадии распада, сообщает РИА «Новости».

    «Сейчас фронт все быстрее и быстрее движется на запад. Это говорит о том, что украинская армия уже находится в стадии распада», – указал Берн.

    Он также отметил рост военной мощи российской армии, назвав ее одной из крупнейших в мире. «Самое время задаться вопросом: так какого же черта вы разожгли эту опосредованную войну против России? Мы разоружены! Вся Западная Европа разоружена!» – выразил свое мнение эксперт.

    Берн подчеркнул, что Запад неверно оценил Россию, что привело к нынешним последствиям. Эксперт выразил обеспокоенность по поводу состояний обороноспособности Западной Европы на фоне происходящих событий.

    Накануне российские войска группы «Юг» провели наступательную операцию, освободив населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой народной республике.

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    10 февраля 2025, 22:40 • Новости дня
    США приостановили разработку плана по Украине для совета с ЕС

    Telegraph: США приостановили разработку плана по Украине для учета мнения европейских союзников

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США приостановила разработку плана по Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников, сообщили источники газеты The Daily Telegraph.

    Издание пишет, что спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог сообщил европейским дипломатам, что он готов выслушать их точку зрения по поводу формата мирного плана их предложения. Келлог также пообещал обсудить эти вопросы с лидерами стран НАТО, чтобы убедить их в том, что Европа будет активно участвовать в переговорах, организуемых Вашингтоном, передает ТАСС.

    Сообщается, что детали плана будут представлены на выходных в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Предполагается, что основой плана станет предложение США продолжить военную поддержку Киева в обмен на доступ к украинским редкоземельным металлам. Таким образом, США хотят усилить позиции Украины в предстоящих переговорах с Россией.

    Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

    Американская администрация собирается представить свой план разрешения украинского кризиса на конференции по безопасности в Мюнхене.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для завершения украинского конфликта необходимо полное устранение его первопричин.

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