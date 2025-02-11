Министр из Якутии Шамаев начал лечение после ранения в зоне СВО

Министр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне СВО и проходит лечение в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев находится на лечении после ранения, полученного во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции на Украине, передает ТАСС. Об этом министр сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Шамаева, ранение он получил утром 1 февраля в результате подрыва на противопехотной мине во время разведывательной миссии в тумане. Министр отметил, что шел первым и расслабился, так как ранее уже бывал в этом месте и считал, что знает местность.

После ранения его эвакуировали в течение трех дней, по дороге проводились операции в госпиталях. Особую благодарность Шамаев выразил человеку по имени Момон, который тащил его на себе более четырех километров до безопасной зоны.

Ночью 5 февраля Шамаев прибыл в Москву, где ему провели уже четвертую операцию. Министр сообщил, что возможно потребуется еще одно хирургическое вмешательство, однако врачи пока не могут дать точного прогноза. В настоящее время он чувствует себя лучше, уже может сидеть и передвигаться на инвалидной коляске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания в зоне СВО.