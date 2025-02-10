  • Новость часаРябков: Отношения России и США находятся на грани разрыва
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    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

    18 комментариев
    10 февраля 2025, 16:19 • Новости дня

    В Госдуме оценили призыв Маска закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»

    Депутат Горелкин: Маск признал радиовещание устаревшей технологией пропаганды

    В Госдуме оценили призыв Маска закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»
    @ Andrew Harnik/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Илон Маск хорошо понимает современные реалии информационного рынка. Радиовещание ушло в прошлое, а на его смену приходят масштабные цифровые платформы. Их развитием администрация Дональда Трампа и займется в будущем, сказали газете ВЗГЛЯД депутаты Антон Горелкин и Олег Матвейчев. Ранее Маск предложил закрыть «Голос Америки*» и «Радио Свобода*».

    «Инициатива Илона Маска продиктована прагматичным подходом, и с этой точки зрения он безусловно прав: зачем финансировать радиовещательные организации, этот рудимент прошлого века?», – сказал Антон Горелкин, председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

    «Как медиатехнолог Маск видит более современные и эффективные методы. Это глобальные цифровые платформы, использующие рекомендательные сервисы, при помощи которых можно успешно манипулировать огромной аудиторией», – отметил Горелкин.

    «Но при этом прагматик Маск забывает или намеренно умалчивает о другой, теневой функции этих радиостанций. И «Радио Свобода*», и «Голос Америки*» (признаны иноагентами) используются спецслужбами в целях расширения своей агентурной сети. Доподлинно известно, что с помощью этих происходит вербовка граждан тех государств, на территории которых осуществляется вещание. Я своими глазами видел срочный трудовой договор «Радио Свободы»: в нем было написано, что вся информация, которую внештатный корреспондент получает в ходе работы, становится собственностью Госдепа США», – добавил депутат.

    «Голос Америки» и «Радио Свобода» давно стоило закрыть, добавляет Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи. Он напомнил, что пик популярности этих площадок пришелся на 1970-е и 1980-е годы. Причем их слушателями чаще всего являлись советские диссиденты.

    «Для них сам процесс подключения к данным частотам был окутан романтикой. Однако станции не брезговали распространять ложную, непроверенную информацию», – указал собеседник. Парламентарий подчеркнул, что эти структуры сыграли важную роль в процессе распада СССР.

    «Но время радиостанций прошло, а Маск пытается урезать неэффективные платежи Белого дома. Недавно ему удалось приостановить работу Агентства США по международному развитию (USAID). Уверен, за «Голос Америки» и «Радио Свобода» он возьмется с не меньшим упорством», – добавил он.

    «Однако лоббистов интересов радиостанций в США достаточно много. Глубинное государство будет препятствовать идеям Маска. Посмотрим, кто кого. Если же ему удастся прикрыть любимые платформы советских диссидентов, это сыграет на руку России: двумя каналами дезинформации станет меньше», – заключил Матвейчев.

    Ранее Илон Маск, глава департамента эффективности правительства (DOGE), призвал закрыть финансируемые властями США «Голос Америки» и «Радио Свобода» «Никто больше их не слушает. Это просто сумасшедшие из числа радикально левых, которые говорят сами с собой и сжигают один млрд долларов в год из средств американских налогоплательщиков», – объяснил предприниматель свою позицию.

    Маск ответил на пост Ричарда Гренелла, спецпосланника президента США по особым поручениям. Тот назвал радиостанции «пережитком прошлого», который финансируется за счет налогоплательщиков.

    В МИД России считают, что идея Маска связана с тем, что радиостанции «пропагандировали не американскую внешнюю политику, а идеологию ультралиберализма. При этом, по мнению Марии Захаровой, в реальности закрытие этих СМИ вряд ли произойдет. «Думаю, пропагандистские ресурсы они оставляют. Только переформатируют под новые реалии», – сказала она в разговоре с «Комсомольской правдой».

    Сенатор Алексей Пушков назвал призыв американского бизнесмена закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода» проявлением здравого смысла. «Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, ранее Маск обрушился с критикой на USAID, назвав  его «змеиным гнездом радикально-левых марксистов, которые ненавидят Америку». На минувшей неделе администрация США фактически приостановила деятельность агентства.

    Позднее Маск опубликовал скриншот с заголовком статьи «Независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID» и подписал: «Независимые СМИ», надрываюсь от смеха». Газета ВЗГЛЯД писала, что произойдет с данной структурой в будущем.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    9 февраля 2025, 11:56 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным

    Песков не подтвердил и не опроверг публикации о разговоре Путина и Трампа

    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть контакты президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине, отметив, что в Вашингтоне активно разворачивается работа новой администрации.

    Песков сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть публикации о подобного рода контактах, так как существует множество различных каналов связи, и он может быть не в курсе всех деталей, передает ТАСС.

    Он отметил, что с началом работы новой администрации в Вашингтоне количество коммуникаций между странами значительно увеличилось. Песков добавил, что из-за множества возникающих контактов какие-то из деталей могут оставаться неизвестными даже ему лично.

    Представитель Кремля дал комментарий в ответ на вопрос о том, был ли после инаугурации Трампа телефонный разговор между ним и Путиным.

    Ранее The New York Post писала, что Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    В пятницу Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России и главы американского государства пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса. Кремль заявлял о готовности к разговору.

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    9 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

    NYP: Трамп обсудил с Путиным завершение конфликта на Украине

    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Как стало известно изданию The New York Post, Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным о прекращении войны на Украине. Трамп отметил, что Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать» и выразил сожаление о гибели «молодых, красивых людей». Трамп уверяет, что если бы он был президентом в 2022 году, война бы не началась.

    Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с Путиным, в отличие от предыдущего президента Джо Байдена, которого он назвал «позором американской нации». Трамп заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта и выразил желание, чтобы это произошло быстро.

    На следующей неделе вице-президент США Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп также предложил сделку на 500 млн долларов с Зеленским для доступа к редкоземельным минералам и газу в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании.

    Говоря об Иране, Трамп выразил желание заключить ядерную сделку, предпочитая переговоры военным действиям. «Я бы предпочел, чтобы мы совершили сделку, чем бомбили их», – сказал он, добавив, что сделка могла бы предотвратить обстрелы со стороны Израиля.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 20:20 • Новости дня
    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Советник президента США Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолц заявил, что после окончания украинского конфликта гарантии безопасности Украины лягут на европейские страны, а не на США.

    Уолц в интервью NBC News заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.

    Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американским лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа».

    По словам американского чиновника, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» аспект гарантий безопасности.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 06:08 • Новости дня
    Дипломат рассказал о нетипичном поведении США на заседаниях ООН в Женеве

    Американская делегация в Женеве впервые не проявила активности на заседаниях ООН

    Tекст: Максим Попов

    Американская делегация на заседаниях ООН в Женеве отказалась от участия в полемике, что связано с неопределенностью в их действиях после решений Дональда Трампа.

    Как отметил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, делегация США впервые не проявляет активности на заседаниях различных органов ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что американская сторона, обычно активно участвующая в дискуссиях, теперь ограничивается ролью слушателей. Это крайне нетипично для США, которые ранее всегда защищали свои позиции, особенно на конференциях по разоружению, сказал он.

    Гатилов предположил, что такая ситуация объясняется неопределенностью в американской делегации, вызванной новыми решениями президента Трампа.

    «Вероятно, дипломаты США не получили ясных указаний от Госдепа или Белого дома относительно своего поведения в международных организациях. Это и привело к нынешнему состоянию неопределенности и пассивности американской делегации», – приводит агентство слова российского постпреда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. После этого президент Трамп решил вывести США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства БАПОР.


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    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    10 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева

    Эксперты: Европу и США ждет пикировка из-за гарантий безопасности Украине

    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США дистанцируются от гарантий безопасности Киеву, перекладывая всю ответственность на Европу. Но ситуацию могут осложнить давление европейских стран на Вашингтон и позиция Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Барабанов и Станислав Ткаченко. Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что гарантии безопасности Украине лягут на Европу.

    «Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», – отметил Олег Барабанов, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».

    «Другое дело, что противники такого подхода сейчас начнут оказывать сильное давление на американцев в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности и другим каналам. Так что, возможно, планы Вашингтона, озвученные Уолтцом, в чистом виде не будут реализованы», – отметил собеседник.

    «Как бы то ни было, страхи европейцев, озвученные во время предвыборной гонки в США, воплощаются в жизнь. Они боялись, что на них лягут гарантии Киеву. Но пока это только разговоры. Должно пройти полтора-два месяца, чтобы прояснилась судьба переговорного процесса по Украине. Тогда станет понятно, насколько слова Уолтца реалистичны», – добавил он.

    «Уолтц озвучил ультиматум Европе и Украине: нужно заканчивать конфликт. Однако суть заключается в том, что Москва, скорее всего, не согласится на предоставление Брюсселем гарантий Киеву вне рамок общеевропейской системы безопасности. Иначе стабильности в регионе не будет», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после окончания российско-украинского противостояния европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт», передает NBC News. Также он подчеркнул: «В плане гарантий безопасности ситуация будет полностью на стороне европейцев».

    Кроме того, Уолтц подтвердил приверженность главы Белого дома прекращению войны, добавив, что Вашингтон будет стремиться «возместить» стоимость военной помощи Киеву посредством «партнерства с Украиной в плане ее редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».

    Со своей стороны, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что не хотел бы даже думать о последствиях прекращения поддержки США.

    Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт России и США.

    В минувшие выходные американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Между тем в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть слова американского президента о контактах.

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    8 февраля 2025, 10:53 • Новости дня
    Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало рост протестов

    Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило о росте протестной активности

    Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало рост протестов
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское генконсульство в Нью-Йорке в 2024 году зафиксировало значительный рост протестной активности у своего здания, который выражается в митингах и собраниях оппозиции до четырех раз в неделю.

    Как сообщает РИА «Новости», генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров заявил о значительном увеличении числа протестов у здания генконсульства в 2024 году. По его словам, митинги и собрания оппозиции происходят у консульства регулярно, до четырех раз в неделю. Генконсул подчеркнул, что присутствие полицейских нарядов способствует предотвращению противоправных действий со стороны протестующих.

    Захаров также сообщил о планах российских дипломатов посетить арестованного в США гражданина России Артура Петрова в ближайшее время. Петров находится в «Метрополитэн детеншн сентер» и обвиняется в нарушении экспортных ограничений, связанных с поставками микроэлектроники для российского ВПК. В январе российские дипломаты уже посетили Руслана Астамирова, обвиняемого в создании вредоносной программы «LockBit».

    Генконсул также отметил, что в консульском округе на депортацию в Россию ожидают девять человек. Захаров выразил обеспокоенность ограничениями для деятельности миссии, включая запрет на поездки за пределы 25-мильной зоны, что затрудняет посещение соотечественников в пенитенциарных учреждениях США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южной Кореи передали Соединенным Штатам россиянина Евгения Птицына, обвиняемого в использовании программ-вымогателей для шифрования данных более 1 тыс. организаций. Гражданам России Жанне Солдатенковой и Руслану Альметову в США предъявлены обвинения в контрабанде микроэлектроники для российских Вооруженных сил на сумму свыше 225 тыс. долларов. Российские дипломаты посетили россиянина Артура Петрова, находящегося в центре временного содержания в Бруклине по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию.

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    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

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    8 февраля 2025, 03:49 • Новости дня
    Россия выразила готовность к конструктивным отношениям с США

    Временный поверенный в делах России в США Ким заявил о готовности Москвы к конструктивным отношениям с Вашингтоном

    Россия выразила готовность к конструктивным отношениям с США
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к конструктивным отношениям со всеми странами, включая США, заявил временный поверенный в делах России в США Александр Ким.

    Ким во время торжественного вечера в посольстве по случаю Дня дипломатического работника отметил, что Россия находится «на острие борьбы за справедливость и равноправие в мировых делах, за демократизацию международных отношений».

    По его словам, усилия России наталкиваются на сопротивление коллективного Запада, который придерживается «логики собственной исключительности» и порядка, основанного на «выгодных ему правилах», передает ТАСС.

    Ким подчеркнул, что Россия будет устранять угрозы своей безопасности. «Уверены, что цели специальной военной операции в спровоцированном нашими оппонентами украинском конфликте будут достигнуты», – подчеркнул Ким.

    Он заявил: «Российская Федерация остается открытой для выстраивания конструктивных отношений и объединительной повестки дня со всеми государствами, включая США».

    Россия убеждена, что со временем понимание необходимости геополитического равновесия возобладает, сказал дипломат. Он выразил уверенность, что на глобальном уровне сотрудничество начнет доминировать над соперничеством. Россия выступает за мирное сосуществование, предполагающее равенство ценностных систем и моделей развития, заявил Ким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления и могут быть значительно усилены.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия и США ведут интенсивный диалог по линии отдельных ведомств, который усилился, но детали не раскрываются. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле, однако первый шаг к нормализации отношений должен сделать Вашингтон.

    Коментарии (18)
    10 февраля 2025, 14:47 • Новости дня
    Рябков: Отношения России и США находятся на грани разрыва
    Рябков: Отношения России и США находятся на грани разрыва
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российско-американские отношения находятся на грани разрыва из-за политики США, которая, по мнению замглавы МИД России Сергея Рябкова, подрывает международный режим нераспространения ядерного оружия и усиливает конфронтацию.

    Рябков заявил на пресс-конференции о том, что российско-американские отношения балансируют на грани разрыва, передает ТАСС. «Неоднократно с нашей стороны говорилось о том, что они [отношения РФ и США] балансируют на грани разрыва», – подчеркнул он.

    Он также отметил, что прежняя администрация США во главе с Джо Байденом внедрила идею гибридной войны, стремясь нанести России стратегическое поражение. Это привело к усилению конфронтационной составляющей в отношениях между двумя странами, что стало причиной их обострения.

    Рябков выразил обеспокоенность политикой Соединенных Штатов в области нераспространения ядерного оружия, указывая на ослабление его контроля. По его словам, Вашингтон и его союзники по НАТО вовлекаются в совместные ядерные миссии, что представляет собой серьезный вызов международному режиму нераспространения ядерного оружия.

    По мнению Рябкова, новая администрация США может привести к значительными переменам в политическом курсе Вашингтона. Однако Москва не питает иллюзий о кардинальном улучшении отношений с Вашингтоном, считая, что двухпартийный консенсус в США видит Россию как «острого противника», добавил он.

    Ранее временный поверенный в делах России в США Александр Ким заявил о готовности Москвы к конструктивным отношениям с Вашингтоном.

    Коментарии (2)
    8 февраля 2025, 15:09 • Новости дня
    РВИО: На Западе нет достойных собеседников для Путина
    РВИО: На Западе нет достойных собеседников для Путина
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У президента России Владимира Путина нет равных собеседников среди западных лидеров, как это было у Иосифа Сталина с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    По словам Мягкова, Владимир Путин находится на одном уровне с советским руководством, когда речь идет об отстаивании интересов страны. Однако, как отметил Мягков, у Путина нет сопоставимых по масштабу собеседников среди нынешних западных политиков, которые могли бы сравниться с историческими фигурами, такими как Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, передает ТАСС,

    Мягков подчеркнул, что Иосиф Сталин имел моральные и интеллектуальные преимущества благодаря подвигу Красной армии и опыта, что позволяло ему вести переговоры на равных с лидерами союзных стран во время Второй мировой войны. Тем не менее, по мнению Мягкова, западные лидеры сегодня уступают в этом отношении, они все «какие-то мелкие пешки».

    Историк также отметил, что на мировой арене присутствуют другие выдающиеся лидеры, такие как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди, которые способны править судьбами мира. Однако, среди западных лидеров, по мнению Мягкова, таких личностей нет.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у европейских лидеров прошлого, таких как Де Голль, Миттеран, Ширак, Вилли Брандт, Коль, Шредер, было мужество бороться за собственное мнение, и сегодня таких людей практически нет.

    80 лет назад прошла Ялтинская конференция лидеров СССР, Великобритании и США, на которой были заложены основы послевоенного миропорядка и оформлено разделение сфер влияния между западными государствами и СССР.


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    9 февраля 2025, 01:42 • Новости дня
    США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана

    Reuters: США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана по указу Трампа о рестрикциях

    США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Дональда Трампа ввела санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, обвиняя суд в злоупотреблении полномочиями и необоснованных арестах лидеров союзников США.

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.  Имя Хана фигурирует в неопубликованном дополнении к указу Трампа о введении санкций против МУС. Прокурор стал первым, кого затронули финансовые и визовые рестрикции американской администрации.

    Напомним, 6 февраля Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС за их действия в отношении США и их союзников. Вашингтон обвинил суд в злоупотреблении полномочиями, в частности, в выдаче необоснованных ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Указ позволяет применять санкции не только к лицам, причастным к расследованиям против американцев или их союзников, но и к членам их семей.

    Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы причастности к военным преступлениям, связанным с незаконной депортацией и перемещением детей в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МУС инициировал расследование в отношении прокурора Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей. Накануне судебный орган заявил о продолжении работы вопреки санкциям США.

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    9 февраля 2025, 06:29 • Новости дня
    Трейдеры изъяли тысячи золотых слитков из Банка Англии

    Трейдеры вывезли 8 тыс. золотых слитков из хранилища Банка Англии из-за тарифов США

    Tекст: Максим Попов

    Трейдеры вывезли около 8 тысяч золотых слитков из хранилища Банка Англии, опасаясь торговых войн и роста цен на золото, сообщило The Daily Telegraph.

    По информации издания, с конца прошлого года трейдеры вывезли из хранилищ Банка Англии около 8 тыс. золотых слитков. Это составляет примерно 2% от общего объема золота в банке, передает ТАСС. Основной причиной таких действий стали опасения, связанные с возможными торговыми войнами, которые может инициировать администрация президента США Дональда Трампа, а также рост цен на золото.

    Заместитель председателя Банка Англии Дэвид Рамсден отметил, что число запросов на изъятие золота резко возросло после того, как цена на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке превысила его наличную цену в Лондоне. Он подчеркнул, что трейдеры опасаются возможного введения Трампом тарифов на золотые слитки.

    Рамсден пояснил, что в связи с повышенным спросом время ожидания на получение золотых слитков увеличилось с нескольких дней до нескольких недель.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в мире резко вырос спрос на золото и что стало с любовью россиян к валюте, депозитам и недвижимости.

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    10 февраля 2025, 09:51 • Новости дня
    Новый президент США получил высокий рейтинг одобрения в первый месяц работы

    Опрос CBS News/YouGov: Новый президент США получил 53% одобрения в первый месяц работы

    Новый президент США получил высокий рейтинг одобрения в первый месяц работы
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Согласно опросу CBS News/YouGov, более половины американцев одобрили работу нового президента США в первый месяц его исполнения обязанностей, однако многие выразили обеспокоенность его экономической политикой.

    Как пишет Bloomberg, опрос CBS News/YouGov, проведенный с среды по пятницу на прошлой неделе, показал, что 53% американцев одобряют работу лидера-республиканца в первый месяц его президентства. В опросе приняли участие 2 175 взрослых, а погрешность составила 2,5 процентных пункта.

    Несмотря на высокий уровень одобрения, многие респонденты выразили тревогу по поводу недостаточного внимания новой администрации США к снижению потребительских цен. Согласно опросу, 66% американцев, включая почти половину республиканцев, считают, что правительство не уделяет достаточно внимания этому вопросу.

    Большинство, 56%, поддерживают введенные десятипроцентные тарифы на Китай, однако аналогичные меры против Мексики и Канады, а также неуточненные тарифы на европейские страны не находят одобрения у большинства опрошенных.

    Кроме того, половина американцев уверены, что Илон Маск и его команды по эффективности государственного управления должны иметь значительное влияние на правительственные операции и расходы, причем среди республиканцев этот показатель достигает 74%.

    Что касается других тем, 59% поддерживают план президента по депортации нелегальных мигрантов, но половина респондентов выступает против содержания их в крупных центрах.

    Вопрос о конфликте Израиля и ХАМАС получил 54% одобрения за действия президента, однако 47% считают плохой идеей предложение о контроле США над сектором Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин предложил вынести импичмент президенту, обвиняя его в действиях по отношению к сектору Газа.

    Между тем накануне американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине.

    В минувшие выходные новый президент США объявил о немедленной приостановке доступа бывшего главы американского государства Джо Байдена к секретным данным, ссылаясь на ненадежную память Байдена.

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    9 февраля 2025, 07:41 • Новости дня
    Захарова сообщила об отсутствии агремана на нового посла России в США

    Tекст: Максим Попов

    Россия определилась с кандидатурой нового посла в США, но агреман от Вашингтона пока не получен, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

    Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что излишняя суета вокруг процедуры выдачи агремана новому послу России в США является контрпродуктивной. В  США «перетряхивают госаппарат», поэтому назначение министров, их заместителей и послов происходит в зависимости от степени их лояльности, сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации СМИ, одним из кандидатов на пост официального посла России в Вашингтоне является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

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