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    Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки
    США: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
    Маск предложил закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»
    Умер народный артист СССР Олег Стриженов
    Россия указала на критическую важность легитимности властей Украины
    ВСУ перебросили резервистов в Курскую область
    Новый президент США получил высокий рейтинг одобрения
    Власти США объявили о новых пошлинах на импорт металлов
    Россия упрекнула Британию в сокрытии информации о Скрипалях
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    17 комментариев
    10 февраля 2025, 10:28 • Новости дня

    Посол России в Казахстане призвал не спешить с выводами о катастрофе самолета AZAL

    Посол России в Казахстане призвал не спешить с выводами о катастрофе самолета AZAL
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин призвал дождаться итогов расследования катастрофы с самолетом AZAL и не делать «скоропалительных выводов».

    Бородавкин подчеркнул необходимость дождаться окончательных результатов расследования, которым занимаются экспертные организации Азербайджана, Бразилии, Казахстана и России, передает ТАСС.

    «Призываю не торопиться со скоропалительными заключениями и выводами, а дождаться окончательных результатов», – заявил посол России.

    Также он отметил высокий уровень профессионализма и объективности, проявляемый Казахстаном в рамках расследования авиакатастрофы.

    Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines около аэропорта Актау, в котором указывалось на обнаружение ряда «посторонних металлических объектов».

    Для определения природы и происхождения этих повреждений потребуется проведение дополнительных исследований и экспертиз.

    В Росавиации сообщили, что не получили возможности идентифицировать обнаруженные на борту потерпевшего крушение самолета AZAL посторонние предметы.

    Также в Росавиации заявили, что отчет Минтранса Казахстана подтвердил, что экипаж AZAL сам выбрал Актау для посадки, игнорируя предложения диспетчеров.

    9 февраля 2025, 11:56 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным

    Песков не подтвердил и не опроверг публикации о разговоре Путина и Трампа

    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть контакты президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине, отметив, что в Вашингтоне активно разворачивается работа новой администрации.

    Песков сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть публикации о подобного рода контактах, так как существует множество различных каналов связи, и он может быть не в курсе всех деталей, передает ТАСС.

    Он отметил, что с началом работы новой администрации в Вашингтоне количество коммуникаций между странами значительно увеличилось. Песков добавил, что из-за множества возникающих контактов какие-то из деталей могут оставаться неизвестными даже ему лично.

    Представитель Кремля дал комментарий в ответ на вопрос о том, был ли после инаугурации Трампа телефонный разговор между ним и Путиным.

    Ранее The New York Post писала, что Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    В пятницу Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России и главы американского государства пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса. Кремль заявлял о готовности к разговору.

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    9 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен в Дзержинске

    Российские войска взяли в плен боевиков «Лють» в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выявили и взяли в плен боевиков националистических батальонов «Лють» и «Сафари» в Дзержинске, освобожденном 7 февраля, по словам командира Ивана Шульги.

    В Дзержинске, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате боевых действий были обнаружены украинские националистические формирования, сообщает РИА «Новости». Командир 132-й отдельной мотострелковой бригады Иван Шульга рассказал о присутствии в городе батальона «Лють» и штурмового полка «Сафари», которые являются частью военизированных подразделений полиции особого назначения Украины. В ходе боев часть боевиков была взята в плен.

    Шульга отметил, что украинские националистические батальоны оказались самыми отчаянными, они не сдавались и сражались до последнего момента.

    Шульга сообщил, что его подразделение взяло в плен пятерых бойцов из батальона «Лють». По его словам, бойцы ВС РФ неожиданно атаковали позиции противника, что позволило разоружить и задержать националистов. Захваченные боевики были переданы в тыл российским спецслужбам для дальнейших действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России освободили Дзержинск в ДНР, что стало важной стратегической победой. В ходе операции штурмовики уничтожили польских наемников, которые действовали на стороне противника. Также сообщалось, что сержант российских войск провел четыре дня в тылу, успешно уничтожая врага во время освобождения Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 19:55 • Новости дня
    Умер народный артист СССР Олег Стриженов

    Народный артист СССР Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет

    Умер народный артист СССР Олег Стриженов
    @ Кавашкин Борис/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В возрасте 95 лет ушел из жизни актер советской и российской сцены Олег Стриженов, ставший лауреатом многих театральных премий и членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

    Как сообщает РИА «Новости», народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. О смерти артиста сообщила его помощница. «Да, это так», – подтвердила она в ответ на вопрос о кончине.

    Олег Стриженов был признан народным артистом СССР в 1988 году. Он получил множество театральных наград, включая премию «Золотой орел» в 2009 году за вклад в киноискусство. Стриженов также был членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук России. Его вклад в развитие театра и киноискусства высоко ценится не только в России, но и за ее пределами.

    Участие в таких проектах, как «Золотой орел», а также работа в Академии кинематографических искусств делают его фигуру значимой в культурной жизни страны. Его уход стал утратой для многих поклонников и коллег.

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    9 февраля 2025, 13:31 • Новости дня
    Маск высмеял «независимые» СМИ России и Украины после заморозки USAID

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Илон Маск саркастически высказался о «независимых» СМИ России и Украины, которые оказались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).

    Илон Маск, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и известный предприниматель, прокомментировал ситуацию с российскими и украинскими СМИ, которые лишились финансирования от Агентства США по международному развитию (USAID), передает РИА «Новости». Маск написал в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Независимые СМИ», надрываюсь от смеха», сопровождая сообщение картинкой о том, что СМИ в России и Украине утратили финансирование из-за заморозки средств USAID.

    Тем не менее Маск не уточнил, какие именно СМИ он имел в виду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девять из десяти украинских СМИ прямо зависят от иностранного финансирования, основным донором для них было Агентство США по международному развитию (USAID). Азербайджан уведомил США о прекращении деятельности USAID в стране. Госсекретарь Рубио объявил о неподчинении части сотрудников USAID приказам Госдепа.

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    9 февраля 2025, 19:07 • Новости дня
    Маск предложил закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»

    Маск предложил США закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки» как бесполезные

    Маск предложил закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и известный предприниматель Илон Маск заявил, что «Радио Свобода» и «Голос Америки» должны быть закрыты из-за их низкой популярности и высоких затрат на поддержание их деятельности, составляющих около 1 млрд долларов в год.

    Американский миллиардер Илон Маск призвал к закрытию радиостанций «Радио Свобода» и «Голос Америки». Соответствующее заявление предприниматель сделал в своей социальной сети X (ранее Twitter, заблокирован в России), отметив, что данные станции больше никого не интересуют.

    Маск подчеркнул, что ежегодное содержание этих радиостанций обходится в 1 млрд долларов, которые собираются с американских налогоплательщиков. По его мнению, станции управляются теми, кого он назвал «сумасшедшими радикальными левыми».

    Он также добавил: «Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их больше не слушает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск саркастически высказался о «независимых» СМИ России и Украины, которые оказались без финансирования Агентства США по международному развитию (USAID).


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    9 февраля 2025, 20:20 • Новости дня
    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Советник президента США Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолц заявил, что после окончания украинского конфликта гарантии безопасности Украины лягут на европейские страны, а не на США.

    Уолц в интервью NBC News заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.

    Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американским лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа».

    По словам американского чиновника, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» аспект гарантий безопасности.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 14:56 • Новости дня
    ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске

    УФСБ РФ приступило к поиску и уничтожению украинских диверсантов в Дзержинске

    ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения УФСБ начали операцию по поиску украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, включая выявление точек взлета БПЛА и корректировщиков огня.

    Подразделения УФСБ России по Донецкой народной республике начали поисковые операции по выявлению и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Дзержинске, сообщает РИА «Новости». Эти действия направлены на обеспечение безопасности в освобожденном городе,. По данным штаба обороны ДНР, задачи УФСБ включают не только поиск диверсантов, но и выявление корректировщиков огня и точек взлета беспилотных летательных аппаратов, с которых ведутся атаки на мирное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики при освобождении Дзержинска уничтожили польских наемников, сержант в течение четырех дней уничтожал врага в тылу, а также штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в этом городе.

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    9 февраля 2025, 16:21 • Новости дня
    Страны Балтии перешли на европейскую систему электросетей

    Литва, Латвия и Эстония подключились к европейским электросетям

    Страны Балтии перешли на европейскую систему электросетей
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Балтии успешно присоединились к единой европейской системе электросетей, завершив выход из энергетической системы БРЭЛЛ, объединявшей их с Россией и Белоруссией, сообщил латвийский президент Эдгар Ринкевич.

    Ринкевич в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что Литва, Латвия и Эстония официально стали частью европейской системы электросетей, покинув прежнюю систему БРЭЛЛ. Президент подчеркнул, что этот шаг стал важным достижением для трех стран, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что перед присоединением к европейской системе компании-операторы всех трех стран провели испытания автономного режима работы своих электросетей. Литовский оператор Litgrid подтвердил, что испытания прошли успешно, что позволило плавно интегрировать сети в общеевропейскую систему.

    Ранее глава британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что прибалтийские страны, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе.

    Напомним, в субботу Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля. До этого Эстония, Латвия и Литва подготовили уведомление для России о выходе из единой энергосистемы.

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    10 февраля 2025, 00:16 • Новости дня
    Россия упрекнула Британию в сокрытии информации о Скрипалях
    Россия упрекнула Британию в сокрытии информации о Скрипалях
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российский посол в Британии Андрей Келин выразил надежду, что Сергей и Юлия Скрипали живы и здоровы, несмотря на сокрытие информации властями Великобритании.

    Как отметил Келин в интервью «АиФ», российское посольство в Британии обеспокоено  отсутствием информации о состоянии Сергея Скрипаля (экс-офицеру ГРУ, осужденного в России за госизмену) и его дочери Юлии. Он выразил надежду, что они живы и здоровы, однако отметил, что власти Британии скрывают правду о них. «Конечно, мы надеемся, что Сергей и Юлия Скрипали живы, здоровы и остаются на свободе. Но беспокойство за них только растет», – сказал дипломат.

    Келин указал на недавние события, когда Скрипалям не разрешили присутствовать на слушаниях по делу о гибели Дон Стерджесс, что, по его мнению, свидетельствует о нежелании Лондона показывать их на публике. Он считает, что это дискредитирует следственный процесс и подчеркивает политизированность дела.

    Посол также отметил, что Форин офис, спустя долгое время, сообщил, что Юлия осведомлена о возможности получить консульскую помощь от России. Тем не менее, информации о Сергее Скрипале предоставлено не было. Российская сторона продолжает настаивать на получении подробных сведений и личной встрече.

    По словам Келина, Россия не намерена оставаться в стороне и продолжает ставить вопросы перед Лондоном, как в публичной сфере, так и в двусторонних контактах.

    Напомним, в июне прошлого года представитель Скрипалей Джек Холборн заявил, что его клиенты не имеют желания лично присутствовать в качестве свидетелей на слушаниях по делу британки Дон Стерджес, опасаясь за собственную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 июня 2018 года британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице.

    Позже в Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина якобы были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 20 июля Роули выписали, но в августе он снова попал в больницу из-за проблем со зрением.

    При этом посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

    Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы о том, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

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    9 февраля 2025, 18:04 • Новости дня
    Германия заподозрила Россию в шпионаже за обучением украинских военных на базе люфтваффе
    Германия заподозрила Россию в шпионаже за обучением украинских военных на базе люфтваффе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие военные начали расследование по подозрению якобы в российском шпионаже после шести наблюдений дронов над базой в Швезинге, где проходят обучение украинские военные на системах Patriot.

    Немецкие военные начали расследование якобы российского шпионажа, пишет Politico. Причиной стали шесть случаев наблюдения дронов над базой в Швезинге, где проходят обучение украинские военные на системах Patriot. Издания пишут, что события разворачивались с 9 по 29 января, когда якобы неустановленные дроны несколько раз проникали в закрытое воздушное пространство над базой люфтваффе в Швезинге.

    Несмотря на задействование электронных контрмер, включая глушитель HP47, силам бундесвера не удалось сбить дроны или отследить их операторов. Инциденты были классифицированы как потенциальный шпионаж, об этом были уведомлены разведывательные службы. Бундесвер подтвердил факты наблюдения дронов, но воздержался от предоставления дополнительных деталей.

    База в Швезинге представляет собой важную цель для наблюдения из-за обучения на системах Patriot. Германия уже передала Украине несколько таких систем. По данным Suddeutsche Zeitung, военные чиновники считают, что дроны были технологически продвинутыми и не стандартными коммерческими моделями.

    Ранее в окружном суде Роттердама состоялось слушание по делу россиянина, обвиняемого в передаче данных по микрочипам в Россию, где обсуждались детали возможного нарушения санкционного режима.

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    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    10 февраля 2025, 06:14 • Новости дня
    Российские войска штурмовали девятиэтажку в Дзержинске 27 дней

    Боец рассказал о штурме девятиэтажки в Дзержинске и тактике украинских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска 27 дней вели штурм девятиэтажного дома в ходе освобождения Дзержинска, превращенного в укрепленный район украинскими силами.

    Как передает РИА «Новости», российский командир взвода, сержант Василий Мастюгин рассказал о подробностях штурма девятиэтажного здания в Дзержинске. Эта операция заняла 27 дней, так как здание было мощно укреплено и использовалось как огневая точка. Мастюгин отметил, что в ходе операции встретились как с националистами, так и с наемниками.

    По словам Мастюгина, украинские военные группы обычно состоят из шести-семи человек, включая двух опытных бойцов и нескольких новобранцев. Он подчеркнул, что именно опытные военнослужащие представляют собой основную угрозу. Однако, как сообщил сержант, после их устранения новобранцев можно убедить сдаться или отступить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске, где ранее украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен, а штурмовики российской армии уничтожили польских наемников.

    Коментарии (28)
    9 февраля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска группы «Юг» провели наступательную операцию, освободив населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что Орехово-Василевка в Донецкой народной республике перешла под контроль российских войск. Как уточнили в ведомстве, освобождение произошло благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

    В Telegram-канале ведомства добавили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое в Харьковской области. В результате этого уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, а также два орудия полевой артиллерии и автомобиль.

    Одновременно подразделения группировки войск «Запад» улучшили свои позиции, уничтожив живую силу и технику нескольких украинских бригад в Новоегоровке в Луганской народной республики, Зеленом Гае, Лозовой и других населенных пунктах Харьковской области. Сообщается о потерях до 205 военнослужащих, танка и нескольких боевых бронемашин.

    В пресс-службе уточнили, что подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

    В то же время группировка войск «Центр» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся серьезные потери украинским бригадам, в том числе уничтожив бронетранспортеры американского производства.

    Авиация и артиллерия российских войск продолжает наносить удары по объектам на Украине, уничтожая инфраструктуру и технику противника. Средства ПВО сбили 90 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS.

    В пятницу российские военные смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике. Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.

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    10 февраля 2025, 02:39 • Новости дня
    ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область

    Командование ВСУ перебросило свыше 320 резервистов из Чернигова и Сум в Курскую область

    ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В Суджанский район Курской области командование ВСУ направило более 320 резервистов из Чернигова и Сум, включая десантников и штурмовиков.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, командование Вооруженных сил Украины осуществило масштабную переброску резервистов в Суджанский район Курской области.

    В город на бронетранспортерах прибыли свыше 320 десантников и штурмовиков. Предположительно, колонна проследовала из Чернигова.

    Представитель российских силовых структур отметил, что усиление группировки на территории района свидетельствует о стремлении Украины продолжать увеличивать свое присутствие в этом регионе. В связи с этим, российская сторона продолжает внимательно следить за развитием ситуации.

    До этого сообщалось, что группировка «Север» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ в Курской области. По данным Минобороны, всего было уничтожено более 320 военных и значительное количество техники, включая пять танков и БМП Bradley.

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    10 февраля 2025, 06:03 • Новости дня
    Массовый убийца Бекмансуров изучал ошибки «коллег» перед нападением на ПГУ

    Бекмансуров перед атакой на Пермский университет изучал ошибки массовых убийц

    Tекст: Максим Попов

    Тимур Бекмансуров тщательно готовился к нападению на Пермский государственный университет, изучая ошибки других массовых убийц и приобретая необходимое оружие и экипировку, следует из материалов уголовного дела.

    Как передает РИА Новости, Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, в сентябре 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном университете. В результате атаки погибли шесть человек, а несколько десятков получили ранения. Всего по делу о покушении на убийство потерпевшими проходят 59 человек.

    Суд установил, что Бекмансуров заранее планировал нападение. Он приобрел охотничье ружье и боеприпасы, прошел курс обучения стрельбе и изучил план университета. «Специально, подробно изучал поведение лиц и допущенные ими, как он считал, ошибки при совершении массовых убийств», – говорится в материалах суда.

    Молодой человек был задержан и получил серьезное ранение, в результате чего ему ампутировали часть ноги. В декабре 2022 года Бекмансуров получил пожизненный срок. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде в июне 2023 года оставил наказание без изменений. Попытка оспорить приговор в Верховном суде также не увенчалась успехом – приговор остался без изменений.

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