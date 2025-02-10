Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.0 комментариев
Посол России в Казахстане призвал не спешить с выводами о катастрофе самолета AZAL
Российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин призвал дождаться итогов расследования катастрофы с самолетом AZAL и не делать «скоропалительных выводов».
Бородавкин подчеркнул необходимость дождаться окончательных результатов расследования, которым занимаются экспертные организации Азербайджана, Бразилии, Казахстана и России, передает ТАСС.
«Призываю не торопиться со скоропалительными заключениями и выводами, а дождаться окончательных результатов», – заявил посол России.
Также он отметил высокий уровень профессионализма и объективности, проявляемый Казахстаном в рамках расследования авиакатастрофы.
Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines около аэропорта Актау, в котором указывалось на обнаружение ряда «посторонних металлических объектов».
Для определения природы и происхождения этих повреждений потребуется проведение дополнительных исследований и экспертиз.
В Росавиации сообщили, что не получили возможности идентифицировать обнаруженные на борту потерпевшего крушение самолета AZAL посторонние предметы.
Также в Росавиации заявили, что отчет Минтранса Казахстана подтвердил, что экипаж AZAL сам выбрал Актау для посадки, игнорируя предложения диспетчеров.