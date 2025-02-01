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В Крыму назвали «мышлением лакея» слова Дуды о «Северном потоке»
Глава парламента Крыма осудил заявление президента Польши о демонтаже «Северных потоков»
Глава парламента Крыма Владимир Константинов раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за его заявление о демонтаже «Северных потоков», назвав его слова «мышлением лакея» и обвинив в служении американскому капиталу.
Константинов заявил, что высказывание президента Польши Анджея Дуды о необходимости демонтажа «Северных потоков» отражает «мышление лакея», передает РИА Новости.
Он отметил, что современным европейским политикам свойственно «обязательно кому-то прислуживать», вместо того чтобы отстаивать национальные. По его мнению, они ориентированы на американский капитал и англо-саксонский мир, а тех, кто лсужит своему народу – единицы.
Константинов также высказал мнение, что простые граждане западных стран не понимают, почему их лидеры ведут их к неразумным и абсурдным ситуациям.
«Это приводит к сползанию этих стран к нацизму, русофобии, какому-то гопничеству, воровству наших активов», – подчеркнул Константинов.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать «Северные потоки», называя их большой угрозой для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы.
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