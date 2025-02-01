Глава парламента Крыма осудил заявление президента Польши о демонтаже «Северных потоков»

Tекст: Вера Басилая

Константинов заявил, что высказывание президента Польши Анджея Дуды о необходимости демонтажа «Северных потоков» отражает «мышление лакея», передает РИА Новости.

Он отметил, что современным европейским политикам свойственно «обязательно кому-то прислуживать», вместо того чтобы отстаивать национальные. По его мнению, они ориентированы на американский капитал и англо-саксонский мир, а тех, кто лсужит своему народу – единицы.

Константинов также высказал мнение, что простые граждане западных стран не понимают, почему их лидеры ведут их к неразумным и абсурдным ситуациям.

«Это приводит к сползанию этих стран к нацизму, русофобии, какому-то гопничеству, воровству наших активов», – подчеркнул Константинов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать «Северные потоки», называя их большой угрозой для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы.

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить эксплуатацию «Северного потока», если партия выиграет досрочные парламентские выборы в Германии.

Власти Дании разрешили компании Nord Stream 2 AG законсервировать поврежденный трубопровод.

Газета ВЗГЛЯД рассматривала, кто может стать новым собственником газопровода «Северного потока».

