Видеоролик с оскорблением узбеков назвали провокацией против Москвы и Ташкента

МИД Узбекистана назвал видеоролик с оскорблением узбеков провокацией против Москвы и Ташкента

Tекст: Александра Юдина

Бурханов отметил, что данный ролик был сфабрикован с целью вызвать конфликт в отношениях между Москвой и Ташкентом, передает ТАСС.

Как только видеоролик был обнаружен в сети, узбекская сторона незамедлительно связалась с российскими властями через дипломатические каналы.

В результате проверки, которую провели обе стороны, было установлено, что материал носит провокационный характер и создан деструктивными силами для внесения разлада между народами России и Узбекистана.

По словам Бурханова, МИД предприняло меры по предотвращению возможного влияния этой провокации на двусторонние отношения.

Ранее ФСБ раскрыла личность украинца, который под видом россиянина размещал в интернете оскорбления в адрес узбеков.