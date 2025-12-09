  • Новость часаПутин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ
    Трамп: Обама заставил Украину отказаться от окруженного океаном Крыма
    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро
    Касперская предложила ограничить использование ИИ в образовании
    Путин назвал случаи выселения семей военных СВО из жилья безобразием
    Путин пообещал рассмотреть возможность новогодней амнистии для инвалидов и женщин с детьми
    Путин вручил «Золотую звезду» героям спецоперации за подвиги на фронте
    Трамп потребовал выборов президента Украины
    В Совфеде предложили запретить продажу конфет с алкоголем детям
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    4 комментария
    9 декабря 2025, 18:24 • Новости дня

    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    Reuters: Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные российские активы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура опроверг сведения о том, что Токио отказывается использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, пишет Reuters.

    «Это полная ложь», – приводит Reuters слова Мимуры, который прокомментировал публикацию Politico о якобы отказе Японии привлечь около 30 млрд долларов в виде замороженных средств на ее территории для выдачи кредита Украине по предложению ЕС, передает РИА «Новости».

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова предупредила Японию о последствиях передачи активов России.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    8 декабря 2025, 19:53 • Новости дня
    Директор Долиной рассказал о размере гонораров певицы после скандала с квартирой
    Директор Долиной рассказал о размере гонораров певицы после скандала с квартирой
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Размеры гонораров певицы Ларисы Долиной за корпоративы и график ее выступлений не изменялись в последнее время, заявил директор артистки Сергей Пудовкин.

    «Изменений ни в графике, ни в ценовом формате (выступлений на закрытых мероприятиях) ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не было, нет и не будет. Мы не снижали, но и не повышали цены», – сказал Пудовкин News.ru.

    Он опроверг появившиеся в Сети сообщения о повышении или снижении расценок на концерты Долиной. При этом директор отказался назвать точную сумму гонорара, однако подчеркнул, что суммы в 4,5–5 млн рублей певица не получала ни на одном корпоративе. Такие суммы, добавил Пудовкин, публикуют лишь посредники из концертных агентств.

    Пудовкин также рассказал, что певица сталкивается с угрозами после скандала вокруг ее жилья. По его словам, ситуация вышла за рамки разумной критики.  По словам директора, на Долину посыпались проклятия, насмешки, прямые угрозы. Он признал право аудитории на недовольство, но осудил переход на личности и издевательства. Пудовкин также сообщил, что скандал подорвал здоровье артистки, вызвав серьезный стресс

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    54 комментария

    Ранее Адвокат покупательницы квартиры артистки Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что певица извинились перед ее клиенткой только в эфире Первого канала из-за общественного резонанса.

    Лурье решила не отзывать жалобу, несмотря на заявления Долиной о возврате денег.

    Комментарии (17)
    9 декабря 2025, 05:39 • Новости дня
    Жители Херсонской области начали мстить ТЦК за убийство отца с ребенком

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины стали активнее сообщать российским военным о местоположении сотрудников ТЦК после гибели отца с ребенком в Херсонской области.

    Данные о передаче координат российским силовикам подтвердили собеседники агентства ТАСС. По их словам, волна сообщений усилилась после инцидентов с гибелью людей по вине сотрудников территориальных центров комплектования, что вызвало особое возмущение у местного населения.

    «Жители продолжают присылать координаты. Особенно после случаев, когда ТЦК убивает людей, например, как в Херсонской области, где сотрудники ТЦК сбили отца и его ребенка. Такие случаи определенно подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», – заявил собеседник агентства.

    С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. С 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон об ужесточении мобилизации, что позволило привлечь в армию еще сотни тысяч человек.

    Власти страны предпринимают меры для предотвращения уклонения от службы мужчин призывного возраста.

    В социальных сетях ежедневно появляются видеозаписи, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин на улицах, в кафе и других общественных местах.

    Жители неоднократно вступали в конфликты с представителями ТЦК, а задержания часто сопровождаются злоупотреблением силой и нарушениями закона. В ряде случаев подобные инциденты приводили к трагическим последствиям, включая гибель граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы разбили автобус сотрудников военкомата, чтобы спасти насильно мобилизованных граждан.

    В разных регионах Украины жители выражают протест против мобилизации и сжигают служебные автомобили военкоматов.

    В Львове мужчина ранил насмерть сотрудника военкомата, пытавшегося его остановить.

    Комментарии (8)
    8 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Маск обещает России армию для войны с ЕС

    «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    Комментарии (8)
    9 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года
    Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам 2025 года
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках ежегодного исследования «Винный гид России» наивысшие оценки получили игристые вина и петнаты из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма.

    В рамках проекта «Винный гид России» были названы лучшие игристые вина и петнаты страны, передает РИА «Новости». В топ вошли образцы из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма, отмеченные за высокое качество и вкусовые характеристики.

    Среди белых брютов, изготовленных классическим методом, первенство получили вина «Brut d'Or Блан де Блан« и »Brut d'Or Блан де Нуар» от «Абрау-Дюрсо», а также «Блан де Блан» от «Фанагория».

    Методом Шарма лидировали «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание» от «Мысхако», «Пар ла Мер. Пино Блан» от «Шато Тамань» и «Артэ Просека» от «Аристов».

    Лучшие розовые брюты среди классических вин – «Пино Нуар» от «Новый Свет» и «Империал Кюве» от «Абрау-Дюрсо». Вина резервуарного метода – «Пар ла Мер. Пино Нуар» от «Шато Тамань» и «Рутсток Кобер» от «Мысхако».

    Белые полусладкие вина в топе: «Мускат» от «Винодельня №78», «Граф Воронцов» от «Дербент Вино» и «Брюле. Кюве» от «Фанагория».

    Лучшим розовым полусладким назван напиток «Новый свет» от одноименного производителя. Среди резервуарных вин – «Москато» от «ЗБ вайн» и «Инкерман» от «Инкерманского завода марочных вин».

    Эксперты оценили белые полусухие вина: «Мускат» от «Эссе», розовое «Фриззанте» от «ЗБ вайн» и белое «Кюве» от «Цимлянское».

    Лучшие сладкие игристые – оба «Тет де Шеваль» от «Поместье Голубицкое» и красное «Цимлянское» от «Цимлянские вина».

    В категории петнатов выделены «Кокур Белый» от «Два брата», «Пет-Нат» от «Ведерниковъ» и «Петнат» от «Такое вино».

    Ежегодный проект проводится Роскачеством при поддержке профильных министерств и ассоциаций, а медиагруппа «Россия сегодня» обеспечивает информационное сопровождение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росалкогольтабакконтроль зафиксировал сокращение производства водки в январе–ноябре 2025 года до 69,5 млн декалитров.

    Выпуск вин в России увеличился за тот же период. Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Цены на шампанское перед Новым годом остаются стабильными.

    Комментарии (8)
    9 декабря 2025, 15:44 • Новости дня
    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро

    Le Soir: Бизнесмены из России потребовали от ЕС более 53 млрд евро компенсации

    Российский бизнес подал иск к ЕС на 53 млрд евро
    @ Christian Ohde/mageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бизнесмены, попавшие под европейские санкции, подали в суды ЕС иски на сумму 53 млрд евро, пишет Le Soir.

    По данным Le Soir, эти обращения основаны на применении механизма урегулирования инвестиционных споров (ISDS), который служит для защиты иностранных инвесторов от принудительного изъятия активов государством, передает «Фонтанка».

    Издание отмечает, что использование ISDS увеличивает шансы на взыскание компенсации, даже если дело связано с введением санкций. В настоящее время в судах Евросоюза рассматриваются 28 дел, из которых 24 поданы именно в арбитражном порядке в рамках ISDS.

    Все иски относятся к вопросам блокировки частных активов, однако заявленная сумма уже получила макроэкономическое значение. Сумма требований составляет более 53 млрд евро, что превышает четверть всех замороженных в ЕС суверенных резервов Банка России, составляющих примерно 210 млрд евро.

    Ранее глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС».

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 09:51 • Новости дня
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    Япония не поддержала план Европы о конфискации российских активов
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Япония отказалась участвовать в европейском плане передачи Украине замороженных российских госактивов, подчеркнув невозможность выделить сумму около 30 млрд долларов на эти цели, сообщило Politico.

    Япония отказалась поддержать инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования Украины, передает Politico.

    На встрече министров финансов G7 Токио отверг просьбу Брюсселя поддержать план выплаты Украине денежных средств, полученных за счет российских активов, находящихся в банке Euroclear в Бельгии.

    Япония заявила, что не сможет использовать примерно 30 млрд долларов замороженных российских активов на своей территории для предоставления займа Украине, отметили два дипломата ЕС. По их словам, отказ Японии продиктован нежеланием действовать вразрез с позицией США, которые выступают против конфискации замороженных активов России.

    Напомним, Европейская комиссия добивается согласия стран ЕС на использование до 210 млрд евро замороженных средств до саммита 18 декабря, однако Бельгия опасается, что ей придется возмещать всю сумму в случае возврата денег России.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер настаивает, что участие других стран G7 снизит риски ответных мер со стороны России против самой Бельгии. Тем не менее США и Япония отказались присоединиться к европейской схеме, оставив ЕС основным источником финансирования для Украины. В ходе встречи представитель США заявил, что поддержка Украины будет прекращена после выдачи последних траншей займа, согласованного администрацией Байдена.

    Страна сталкивается с дефицитом бюджета почти 71,7 млрд евро, а уже с апреля 2025 года правительству Украины придется сокращать расходы, если не поступят новые средства. Министры финансов G7 в совместном заявлении подчеркнули, что продолжат искать способы финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов, однако любые решения будут соответствовать национальным законодательствам.

    Глава Минфина Японии Сацуки Катаяма уточнил, что использование российских активов невозможно из-за юридических сложностей, а анонимные официальные лица отмечают: позиция Токио во многом связана с отказом США использовать эти активы для Украины. Президент Дональд Трамп дал понять, что намерен применить российские средства как инструмент давления на переговоры с Владимиром Путиным и предлагал вернуть их России частично, а остальное использовать для инвестиций в Украину.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по-прежнему поддерживает использование российских активов для поддержки Украины.

    «Наш проект репарационного займа сложен, но его суть – увеличить цену войны для России», – заявила она после встречи с Владимиром Зеленским, Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.

    Британия и Канада выразили готовность последовать примеру Европы при условии, что ЕС реализует свой план – этот вопрос станет ключевым на переговорах между Стармером и Де Вевером в пятницу.

    Ранее Франция поддержала идею предоставления Киеву «репарационного кредита», но отказалась использовать замороженные в частных банках страны российские активы в этой схеме.

    Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями такого кредита для Украины. Венгрия заблокировала вариант финансирования Киева за счет выпуска евробондов на 90 млрд евро на заседании послов Евросоюза.

    Премьер-министр Бельгии заявил, что страна не готова передавать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае конфискации активов Россия будет добиваться их возврата в виде репараций в натуральной форме.

    Комментарии (6)
    8 декабря 2025, 20:22 • Новости дня
    Депутат ЕР добился проверки приговора за хулиганство мигрантам, избившим мужчину до смерти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Сидякин направил в Генеральную прокуратуру РФ запрос с просьбой провести проверку обстоятельств дела, в котором Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга осудил по статье о хулиганстве двух подростков из Узбекистана, избивших до смерти мужчину. В результате приговор будет проверен судом апелляционной инстанции.

    Как написал Сидякин в своем Telegram-канале, инцидент произошел в марте прошлого года. Двое мигрантов напали на 48-летнего мужчину, угрожали ему ножом и избили. В итоге потерпевший упал, а нападавшие скрылись. Эксперты констатировали смерть мужчины от инфаркта миокарда, после чего квалификация дела была изменена с убийства на статью о хулиганстве. В тот же день один из фигурантов, находясь в состоянии опьянения, напал на 53-летнего прохожего возле Московского вокзала. Следствие также установило, что двумя днями ранее этот же подросток избил сверстника на детской площадке на Ленинском проспекте.

    Суд признал обоих виновными по статье о хулиганстве. Одному назначили три с половиной года воспитательной колонии, второму – три года лишения свободы условно.

    Сидякин отметил, что изложенные обстоятельства вызывают серьезные вопросы относительно полноты, объективности и законности проведенного расследования и вынесенного судебного решения. Он попросил генпрокурора Александа Гуцана провести проверку и отметил, что уже наблюдается положительная динамика: приговор изучит суд апелляционной инстанции с участием представителя прокуратуры Санкт-Петербурга, также будут обеспечены необходимые меры для квалифицированного участия прокурора в разбирательстве. Также подвергнется оценке законность получения фигурантами гражданства и соблюдение ими миграционного законодательства.

    Депутат подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и будет сообщать о дальнейшем ходе дела.

    В августе девочку из семьи мигрантов заподозрили в убийстве брата в Татарстане. На прошлой неделе в Уфе осудили двух мигрантов за похищение и истязание детей.

    Комментарии (3)
    8 декабря 2025, 21:19 • Новости дня
    Юрист назвал размер штрафов за проживание не по месту регистрации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Адвокат Евгений Гибудуллин из бюро «МУР» предупредил: за несоответствие места жительства адресу регистрации предусмотрены серьезные санкции.

    Юридические риски при проживании не по месту регистрации серьезны, сказал Гибудуллин в беседе с телеканалом 360. По его словам, по административному кодексу, если гражданин проживает на новом месте более 90 дней без регистрации или более семи дней без прописки после переезда, ему грозит штраф от двух до пять тыс. рублей в зависимости от региона.

    Собственники и наниматели жилья также могут заплатить штраф от двух до пяти тыс. рублей, а для юридических лиц санкции достигают 800 тыс. рублей. По словам Гибудуллина, при фиктивной регистрации человек рискует получить штраф до 500 тыс. рублей или лишиться свободы на срок до пяти лет согласно УК РФ.

    «К ответственности привлекут не только несостоявшегося жильца, но и собственника помещения, если будет установлено, что он знал об отсутствии намерения регистрируемого лица фактически проживать в помещении», – заявил адвокат.

    Также среди последствий называются ограничения при получении медицинских или образовательных услуг, запрет на оформление пособий, сертификатов и различных льгот. Юрист советует гражданам регистрироваться по фактическому месту жительства своевременно.

    Ранее в России предложили выдавать таксистам разрешения на перевозку пассажиров вне зависимости от места постоянной регистрации, чтобы они могли работать в различных регионах России.

    Комментарии (2)
    8 декабря 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин обновил состав СПЧ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о ротации состава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    В обновленный состав вошли председатель «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков, а также председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, сообщается в Telegram-канале СПЧ

    Согласно указу, из состава Совета выведены Кирилл Вышинский (посмертно), Николай Иванов, Ирина Киркора, Роман Романов и Игорь Юргенс.

    Комментарии (2)
    9 декабря 2025, 04:20 • Новости дня
    Подполье: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    ТАСС: Французские наемники приготовились проникнуть в Херсон

    Tекст: Денис Тельманов

    В подполье появилась информация о готовности иностранных боевиков поддержать Вооруженные силы Украины в Херсоне, где их группа может насчитывать около 20 человек.

    Около 20 наемников из Франции намеревались приехать в Херсон для содействия украинским войскам в разведывательных действиях, передает ТАСС.

    По сообщению представителей пророссийского подполья, французы планировали помощь ВСУ, однако точный состав и детали их пребывания неизвестны. Собеседник агентства пояснил, что данная группа французских боевиков относительно небольшая.

    Также источник рассказал о происшествии с одним из канадских наемников, который приобрел жилье за доллары в Николаеве. Как сообщили жители, координаты его нового дома стали известны, и в этот район произошло случайное попадание.

    В результате канадец получил ранения и на прошлой неделе отправился домой, однако происшествие не получило огласки в СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее шести датских наемников в рядах ВСУ были ликвидированы или пропали без вести с начала конфликта.

    Диверсионно-разведывательный отряд из колумбийцев и украинских военных был уничтожен в Харьковской области.

    Российские силы между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области обнаружили и уничтожили диверсионную группу ВСУ, состоящую из иностранцев.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Аш-Шараа рассказал о контактах сирийской оппозиции с Москвой после падения режима Асада

    Tекст: Валерия Городецкая

    В документальном фильме телеканала Al Jazeera президент Сирии Ахмед аш-Шараа рассказал, что после того как повстанцы во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещена в России) заняли западную часть Алеппо в конце ноября 2024 года, Россия отправила им послание.

    «Остановитесь здесь и заберите то, что вы захватили, иначе ситуация обострится», – процитировал он содержание сообщения, передает РБК. Аш-Шараа отметил, что из текста письма он сделал вывод о крахе режима Башара Асада. Глава МИД Асад аш-Шейбани добавил, что в этот период сирийская оппозиция начала контакты с Москвой для обсуждения будущего возможного партнерства.

    После того как 7 декабря 2024 года повстанцы заняли Хомс, они приступили к наступлению на Дамаск. Аш-Шараа сообщил, что приказ атаковать столицу был отдан в 01.30 и что вход в город состоялся на рассвете 8 декабря.

    Ранее военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД перечислил ошибки Башара Асада.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 21:04 • Новости дня
    Путин назвал приоритеты ОДКБ

    Путин назвал укрепление обороноспособности приоритетом ОДКБ

    Путин назвал приоритеты ОДКБ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин обозначил укрепление коллективной обороны и координацию действий в военной и военно-технической сферах в числе главных задач ОДКБ.

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета парламентской ассамблеи ОДКБ обозначил ключевые задачи для организации, передает РИА «Новости». «Мы видим приоритеты – это укрепление нашей обороноспособности, согласование наших политик в области военной деятельности и в области военно-технического взаимодействия», – заявил Путин.

    Путин отметил важность единства и координации усилий стран-участниц ОДКБ для эффективного противостояния вызовам безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встретиться с членами Парламентской ассамблеи ОДКБ.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 23:12 • Новости дня
    Путин подписал указ о военных сборах для резервистов в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России утвердил проведение ежегодных военных сборов для граждан, находящихся в запасе, решение вступает в силу с сегодняшнего дня.

    Владимир Путин подписал указ о проведении военных сборов для граждан России, пребывающих в запасе, в 2026 году, передает ТАСС. В документе говорится о необходимости призвать резервистов на сборы в подразделения Вооруженных сил, войска Национальной гвардии, спасательные формирования МЧС, органы госохраны и ФСБ.

    Кроме того, правительству страны и властям регионов поручено обеспечить проведение мероприятий, связанных с организацией и реализацией этих сборов. Указ вступил в законную силу с момента публикации.

    Военные сборы для запасников ежегодно являются плановой мерой по поддержанию и совершенствованию боевой подготовки резервистов.

    Согласно установленной процедуре, Минобороны России готовит директиву, которая поступает в военкоматы для дальнейшей рассылки повесток. Этап оповещения граждан начинается после завершения всех формальных подготовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ввел возможность привлекать резервистов только внутри их регионов для охраны энергетики, транспорта и критически важных предприятий по указу главы государства.

    С октября в Росии вступил в силу закон, который делает проще получение воинских званий добровольцами в ходе спецоперации. Пребывающим в запасе и исполняющим обязанности по контракту о добровольном содействии воинское звание может быть присвоено без прохождения военных сборов.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 16:57 • Новости дня
    В Петербурге суд наказал клинику за требование к внешности медсестер

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Петербурге привлек к ответственности медклинику за публикацию вакансий с ограничениями по внешности и семейному положению кандидатов.

    Петербургскую медицинскую клинику привлекли к административной ответственности за размещение дискриминационных вакансий. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила РИА «Новости», что ООО «ОЗ Мед» опубликовало два объявления о поиске медсестры: в одном требовалась одинокая гражданка России в возрасте 45 лет, во втором – девушка приятной внешности.

    Как отметила Лебедева, мировой судья судебного участка № 165 города признала компанию виновной по статье 13.11.1 КоАП РФ. Речь в этой статье идет о распространении информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.

    Суд назначил медклинике два штрафа по 10 тыс. рублей за каждое нарушение. Компания должна выплатить в общей сложности 20 тыс. рублей.

    Лебедева напомнила, что российское законодательство строго запрещает дискриминацию работников по признакам пола, возраста, происхождения, вероисповедания, а также по другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мосгорсуд признал незаконным один из пунктов требований «Аэрофлота» к размеру одежды бортпроводников.

    До этого суд отказал в иске стюардессе Ирине Иерусалимской, оспаривавшей критерии внешности компании.

    Сообщалось, что около 400 стюардесс «Аэрофлота» оказались в группе, которую они в шутку называют «СТС» – «старые, толстые, страшные» – и которую не допускают к работе на международных рейсах.

    Комментарии (4)
    9 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    Путин поручил принимать детей соотечественников в школы без языкового теста
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева о пересмотре порядка приема в образовательные учреждения детей соотечественников, вернувшихся из-за рубежа, если для ребенка русский язык является родным.

    Путин отметил, что основной задачей должна стать помощь детям в адаптации и освоении учебных предметов, если такая поддержка необходима, а не проведение дополнительных экзаменов. Глава государства также поручил внести коррективы в ранее утвержденные нормативные документы.

    «Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. <...> Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    В ноябре переехавшая из Казахстана в Тобольск 12-летняя Таисия Блаженская записала обращение из-за невозможности учиться в российской школе.

    Ранее в Москве Олю, переехавшую с Латвии, не приняли в школу из-за «недостаточного уровня» знания русского языка.

    В октябре в Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов.

    Комментарии (5)
    9 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин вручил «Золотую звезду» героям СВО за подвиги на фронте
    Путин вручил «Золотую звезду» героям СВО за подвиги на фронте
    @ Владимир Гердо/POOL/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    Одним из награжденных стал сержант Виталий Кондратов, который принимал участие более чем в 250 наступательных операциях, лично доставляя штурмовые подразделения к линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

    При выполнении боевой задачи в районе населенного пункта Малый Северск в Донецкой народной республике, Кондратов получил осколочные ранения, однако сумел самостоятельно остановить кровотечение и продолжил выполнение задания.

    Высокой государственной награды был также удостоен капитан Сергей Терзиян, начальник службы беспилотных систем штаба 68 гвардейской мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа. По данным наградных материалов, благодаря действиям Терзияна были уничтожены восемь танков, пять БМП, шесть бронетранспортеров М113, три HMMWV, пять других бронированных машин, более 150 единиц автотехники, миномет, девять самоходных установок, 14 пунктов управления беспилотниками, шесть опорных пунктов и живая сила противника.

    Еще одним героем стал подполковник Павел Ендовицкий, командир батальона морской пехоты 55 гвардейской дивизии Тихоокеанского флота, чьи подразделения сумели полностью блокировать и выбить силы ВСУ из Белгородской области. Благодаря руководству Ендовицкого противник был полностью вытеснен. Офицер лично возглавлял оборону, координировал действия по всей линии соприкосновения и отразил 19 контратак, а затем во главе группы «Север» полностью освободил населенный пункт Варачино в Сумской области.

    В числе награжденных – генерал-майор Александр Майданкин, чьи подразделения 127 мотострелковой дивизии 5 гвардейской армии Восточного военного округа нанесли существенный урон силам противника. Под его руководством были освобождены шесть населенных пунктов, уничтожены семь танков, 27 бронемашин, девять артиллерийских орудий и более 3700 беспилотников различного типа.

    Также медали удостоены командир штурмового отряда 336 гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота Евгений Саввин и подполковник Денис Бухановский, которые отличились в Запорожской и Курской областях. Штурмовой отряд Саввина смог продвинуться на четыре километра, освободив важные опорные пункты. Бухановский эффективно заблокировал и ликвидировал диверсионную группу противника, перерезав их пути снабжения в Белгородской области.

    Ранее Путин вручил золотые медали Героев России троим летчикам-испытателям.

    Комментарии (0)
    Главное
    Япония отвергла сообщения об отказе использовать замороженные активы РФ
    Шойгу передал «горячий дружеский привет» от Путина генсеку Компартии Вьетнама
    Дробницкий назвал единственный путь для Трампа победить «либеральный зоопарк» в ЕC
    Путин продлил упрощенный ввоз товаров через Казахстан и Киргизию
    Лукашенко назвал литовцев и поляков «своими людьми»
    В Петербурге суд наказал клинику за требование к внешности медсестер
    КХЛ поддержала возвращение продажи пива на стадионах

    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину

    Уже второй российский СПГ-проект начал продавать подсанкционный газ в Китай, причем в том же китайском терминале, что и первый продавец – «Арктик СПГ 2». Это все больше говорит о политических договоренностях на высшем уровне, нежели о коммерческих подвижках самих поставщиков, считают эксперты. Ждать снятия санкций от США по нашему СПГ – утопично. Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Перейти в раздел

    В России появилось новое поколение героев и защитников

    В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям. Подробности

    Перейти в раздел

    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ

    Финский премьер-министр Петтери Орпо вынужден приносить извинения целому народу – саамам, которые в результате деятельности государственных властей подверглись тотальной ассимиляции. Давление на саамов усилилось после вступления в Финляндии в НАТО и целой серии военных учений. Особенно цинично происходящее выглядит на фоне обвинений, которые в Хельсинки выдвигают против Москвы. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации