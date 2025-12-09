Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.2 комментария
Песков: Динамика обращений на прямую линию выросла
Динамика обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным возросла из-за увеличения инструментария сбора вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Подготовка к прямой линии ведется активно, число вопросов беспрецедентно, заявил Песков, передает ТАСС.
«В первую очередь, конечно же, это связано с нашими людьми, которые живо интересуются происходящим. Они знают, кого спрашивать, знают, когда это нужно делать», – указал он.
Также он указал на инструментарий, которым люди пользуются, чтобы задавать вопросы.
«Добавились новые каналы, по которым можно задать вопросы. В частности, Мax. Много обращений идет по этому мессенджеру. Это и видео, и так далее», – пояснил Песков.
Напомним, иностранных журналистов пригласили на «Итоги года с Владимиром Путиным», оно пройдет 19 декабря в объединенном формате большой пресс-конференции и прямой линии.