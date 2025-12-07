Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.2 комментария
Армия Таиланда приказала эвакуироваться жителям граничащих с Камбоджей районов
Армия Таиланда приказала жителям четырёх приграничных с Камбоджей провинций эвакуироваться в убежища на фоне опасений обострения ситуации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на тайское издание «Кхаосот». «Второй армейский округ дал указание жителям приграничных районов четырёх провинций вдоль границы Таиланда и Камбоджи эвакуироваться в убежища, поскольку существует потенциальная опасность эскалации столкновений», – приводит газета официальное заявление.
Причиной новых волнений стали давние территориальные споры, унаследованные странами от колониального Французского Индокитая. Демаркация границы между Таиландом и Камбоджей проводилась более ста лет назад, с 1898 по 1907 годы, но многие труднодоступные участки в горах так и остались спорными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа ответила контратакой на наступление тайских войск на границе. Таиланд нанес авиаудар по территории Камбоджи в ответ на обстрел своих позиций. В результате перестрелки на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный.