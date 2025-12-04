Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.11947 комментариев
В Госдуме рассказали о новом штампе ИД ЕРН в паспорте
Депутат Панеш: Со следующего года россияне смогут поставить в паспорте отметку ИД ЕРН
С 1 января 2026 года жители России смогут по своему желанию получить в паспорте штамп с ИД ЕРН – идентификатором записи в едином федеральном регистре сведений о населении.
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш разъяснил, что новый идентификатор не заменяет уже существующие СНИЛС и ИНН, а лишь дополняет их, передает RT.
ИД ЕРН представляет собой уникальный 12-значный цифровой код, который присваивается человеку один раз и сохраняется при смене паспорта, фамилии или места жительства. Штамп будет проставляться аналогично отметке об ИНН – с указанием инспекции, кода, даты внесения, подписи должностного лица и печати.
«ИД ЕРН же выступает «надведомственным» кодом: в едином регистре к нему привязаны и ИНН, и СНИЛС, и другие данные о человеке. Это позволяет госорганам и банкам запрашивать проверенный набор сведений через одну точку доступа, не собирая информацию по разным базам», – заявил Панеш. СНИЛС при этом останется номером лицевого счета в пенсионной системе, ИНН – налоговым идентификатором.
С 2026 года новые штампы с ИНН в паспорта ставиться уже не будут – вместо них гражданин, если захочет, сможет выбрать ИД ЕРН. Действующие отметки об ИНН сохранять необязательно. Панеш также уточнил, что введение содержащегося в паспорте ИД ЕРН важно прежде всего для граждан, активно пользующихся государственными или банковскими услугами.
Ранее депутат Дрожжина рассказала о полезных отметках в паспорте.