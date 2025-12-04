  • Новость часаПутин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    11947 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    17 комментариев
    4 декабря 2025, 21:46 • Новости дня

    В Госдуме рассказали о новом штампе ИД ЕРН в паспорте

    Депутат Панеш: Со следующего года россияне смогут поставить в паспорте отметку ИД ЕРН

    В Госдуме рассказали о новом штампе ИД ЕРН в паспорте
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 января 2026 года жители России смогут по своему желанию получить в паспорте штамп с ИД ЕРН – идентификатором записи в едином федеральном регистре сведений о населении.

    Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш разъяснил, что новый идентификатор не заменяет уже существующие СНИЛС и ИНН, а лишь дополняет их, передает RT.

    ИД ЕРН представляет собой уникальный 12-значный цифровой код, который присваивается человеку один раз и сохраняется при смене паспорта, фамилии или места жительства. Штамп будет проставляться аналогично отметке об ИНН – с указанием инспекции, кода, даты внесения, подписи должностного лица и печати.

    «ИД ЕРН же выступает «надведомственным» кодом: в едином регистре к нему привязаны и ИНН, и СНИЛС, и другие данные о человеке. Это позволяет госорганам и банкам запрашивать проверенный набор сведений через одну точку доступа, не собирая информацию по разным базам», – заявил Панеш. СНИЛС при этом останется номером лицевого счета в пенсионной системе, ИНН – налоговым идентификатором.

    С 2026 года новые штампы с ИНН в паспорта ставиться уже не будут – вместо них гражданин, если захочет, сможет выбрать ИД ЕРН. Действующие отметки об ИНН сохранять необязательно. Панеш также уточнил, что введение содержащегося в паспорте ИД ЕРН важно прежде всего для граждан, активно пользующихся государственными или банковскими услугами.

    Ранее депутат Дрожжина рассказала о полезных отметках в паспорте.

    4 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
    Международная федерация самбо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном
    @ Владимир Сергеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом и с исполнением гимна.

    Заседание исполнительного комитета FIAS, на котором было принято это решение, состоялось в четверг, передает ТАСС. Президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев выразил благодарность коллегам за их поддержку. «Искренне благодарен членам исполнительного комитета за принятое решение, – сказал Елисеев. – Для всей большой семьи самбо – это чрезвычайно важный шаг, который восстанавливает спортивную справедливость, развивает наш спорт».

    Он также отметил, что самбо является частью национальной идентичности, объединяющим видом спорта для жителей России разных национальностей и культур. По его словам, самбо учит уважать традиции всех народностей и способствует единству, основанному на уважении прав каждого человека.

    Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, оспаривавших недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 12:14 • Новости дня
    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины

    Политолог Лукьянов: Трамп давит на Киев как на более слабую сторону конфликта

    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Шанс добиться урегулирования конфликта на Украине будет выше, если оказывать давление на Киев. И у Вашингтона имеются инструменты воздействия на украинское руководство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил об ухудшении для Украины условий урегулирования.

    «Дональд Трамп всегда занимал позицию, согласно которой Украина не может выиграть в конфликте, поэтому чем быстрее руководство страны договорится об урегулировании, тем будет лучше и выгоднее для них. Сейчас президент США с некоторым удовлетворением констатирует этот факт», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Вместе с тем, не стоит делать скоропостижных выводов из заявления американского лидера, добавил он. «Трамп не считает важным быть последовательным в своих словах. Завтра он может сказать, что снова разочарован в России», – уточнил собеседник. По мнению политолога, главе Белого дома все равно, чем закончится конфликт, для него главное – хоть как-то положить этому конец. 

    «Базовый подход Трампа заключается в том, что давление на Москву малоэффективно, а на Украину, как он считал, может быть более продуктивным. Президент продолжает исходить из того, что шанс добиться цели выше, если давить на Киев – более слабую сторону конфликта. Хотя украинские власти оказались более устойчивы, чем думал президент США, у Вашингтона имеются инструменты воздействия», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что украинским властям нужно было раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта. По его оценкам, теперь ситуация во многом складывается не в пользу Киева. «Я говорил: «У вас нет козырей», – отметил американский президент, напомнив о встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась в феврале.

    «Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», – добавил Трамп. На упомянутой встрече он призвал Зеленского принять условия Москвы по прекращению конфликта, а также настаивал, чтобы тот передал ей «весь Донбасс». Президент США намекал, что Украина «будет уничтожена, если не заключит сделку с Россией».

    Трамп также заявил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо». Напомним, переговоры состоялись 2 декабря. По словам помощника президента Юрия Ушакова, основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    Он уточнил, что изначально США передали договор из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Кроме того, обсуждались перспективы будущего экономического взаимодействия России и США, о чем говорилось и на прошлых встречах. Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек.

    Комментарии (8)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 14:43 • Новости дня
    Названа минимальная цена салата «Оливье» в 2025 году

    Эксперты АКОРТ: Стоимость салата «Оливье» на четверых на Новый год обойдется в 363 рубля

    Названа минимальная цена салата «Оливье» в 2025 году
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Приготовление салата «Оливье» на Новый год обойдется жителям России в 363 рубля при покупке продуктов в крупных торговых сетях, подсчитали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

    Минимальная стоимость продуктов для приготовления салата «Оливье» на четыре порции в 2025 году составит 363 рубля в крупных торговых сетях, передает РИА «Новости». К такому выводу пришли эксперты АКОРТ, опираясь на данные о ценах на самые доступные товары.

    В набор для классического салата входят картофель, яйца, маринованные огурцы, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез. Такая цена рассчитана исходя из минимальных цен на эти продукты в сетевом ритейле по стране.

    АКОРТ отмечает, что средняя стоимость аналогичного набора с учетом всех торговых каналов, по данным Росстата, достигает 618 рублей. Это на 41% выше, чем в крупных сетевых магазинах.

    Разница в цене особенно заметна по отдельным категориям: упаковка вареной колбасы весом 300 грамм стоит в сетях 77 рублей, что на 55% ниже средней цены, а банка маринованных огурцов обойдется минимум в 132 рубля, на 34% дешевле, чем в среднем по стране.

    Напомним, год назад сообщалось, что стоимость салата «Оливье» в России выросла за год на 10%.

    Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и оливье.

    Эксперты предложили разнообразить новогодний стол в 2026 году блюдами из мяса и сезонных овощей.

    Комментарии (8)
    4 декабря 2025, 19:12 • Новости дня
    Мизулина: ВСУ планировали ракетный удар по концерту Shaman в Белгороде
    Мизулина: ВСУ планировали ракетный удар по концерту Shaman в Белгороде
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские боевики планировали нанести ракетный удар по площадке, где должен был выступать заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов), сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

    По словам Мизулиной, информация о подготовке теракта поступила уже после приезда артиста в город и подтвердилась позднее. «Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали», – написала она в своем Telegram-канале.

    Мизулина подчеркнула, что на оба концерта были проданы все билеты, а это означало более двух тысяч потенциальных зрителей. Благодаря оперативным действиям российских силовых ведомств и местных властей удалось избежать жертв среди гражданских лиц, так как в момент получения информации доступ на площадку был прекращен и была объявлена ракетная опасность.

    После отмены концертов Shaman встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Как уточнила Мизулина, по итогам встречи было принято решение навестить семью участника специальной военной операции.

    Напомним, в Белгороде отменили концерты Shaman из-за провокаций ВСУ.

    Комментарии (6)
    4 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    Москва и Нью-Дели обсудили выпуск SSJ в Индии

    ОАК и HAL начали работу по организации выпуска SSJ в Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ОАК и индийская корпорация HAL обсуждают создание в Индии производства SSJ с перспективой поставок компонентов для российских самолетов, заявил глава ОАК Вадим Бадеха.

    ОАК и Hindustan Aeronautics Limited ведут переговоры о запуске производства пассажирского самолета «Сухой суперджет» на территории Индии, передает ТАСС. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что такой проект способен создать новые возможности для промышленности обеих стран.

    Бадеха на бизнес-форуме подчеркнул: «Сегодня наше сотрудничество выходит на новый уровень. Мы совместно с корпорацией HAL работаем над проектом организации производства в Индии гражданского пассажирского самолета «Сухой суперджет».

    Среди задач совместного проекта – освоение производства компонентов, агрегатов и систем SSJ на индийских предприятиях, включая радиоэлектронику, обрабатывающую промышленность и металлургию.

    Одной из целей станет поставка произведенных в Индии элементов и агрегатов на российский производственный конвейер. Бадеха выразил уверенность, что индийская промышленность справится с задачей комплексного освоения производства компонентов для современных авиалайнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский самолет SJ-100 успешно прошел испытания в искусственном бассейне, где была подтверждена защита отечественных двигателей ПД-8 от попадания воды.

    Минпромторг в 2026 году планирует начать научные и опытно-конструкторские работы по установке новых двигателей на самолеты SSJ-100, сохраняя ресурс их планера.

    В Комсомольске-на-Амуре успешно прошли летные испытания SJ-100, построенного с использованием отечественных серийных технологий.

    Комментарии (6)
    4 декабря 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин заявил о желании американских компаний вернуться в Россию
    Путин заявил о желании американских компаний вернуться в Россию
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многие американские компании, ранее покинувшие российский рынок, заинтересованы в возвращении в Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

    Он подчеркнул, что уже получил от американских компаний письма с просьбой о возвращении, передает ТАСС. «Я покажу вам некоторые письма, которые шлют нам американские компании. Они ждут, когда все проблемы решатся, чтобы вернуться. Они этого очень хотят», – сказал Путин.

    Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов сообщил, что американские компании выразили готовность вернуться на российский рынок, однако намерены дождаться благоприятных условий.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не допустит угрозы интересам российских компаний, занявших ниши после ухода западных фирм.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 15:00 • Новости дня
    В России заочно осудили трех полковников ВСУ за атаку на Курск

    СК: В России заочно осудили трех полковников ВСУ за атаку на Курск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих полковников ВСУ – Дмитрия Бондаровича, Андрея Дзяния и Виталия Сендзюка.

    Украинские военные признаны виновными в организации террористического акта в Курской области с применением более 120 дронов, оснащенных самодельными взрывными устройствами, в ночь на 15 апреля, сообщил СК в Telegram-канале.

    В результате атаки погибли и получили ранения мирные жители, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и машины скорой помощи.

    «Доказательства, собранные главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговоров… Все признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области», – говорится в сообщении ведомства.

    Суд заочно вынес решение заключить вышеуказанных полковников под стражу и объявил их в международный розыск, отмечает СК России. Согласно вердикту, Дзяния первые восемь лет будет отбывать наказание в тюрьме, Бондарович и Сендзюк – по пять лет каждый. Остальное время осужденные проведут в исправительной колонии особого режима.

    Ранее вторгшегося в Курскую область наемника из Грузии заочно осудили на 28 лет.

    В июле суд вынес приговор трем украинским военным за незаконное пересечение границы и участие в вооруженном проникновении на территорию Курской области.

    В июне украинских боевиков 17-й отдельной танковой бригады признали виновными во вторжении в Курскую область.

    Комментарии (4)
    4 декабря 2025, 17:37 • Новости дня
    В Башкирии вертолет совершил жесткую посадку

    В пригороде Уфы частный вертолет совершил жесткую посадку, пострадал пилот

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Транспортная прокуратура Башкирии выясняет обстоятельства аварии частного вертолета в Кировском районе Уфы, где серьезно пострадал пилот.

    Частный вертолет Eurocopter AS-350 (RA-04057) совершил жесткую посадку днем четверга вблизи деревни Атаевка в Кировском районе Уфы, передает Центральное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

    В сообщении ведомства говорится, что на частной вертолетной площадке произошла жесткая посадка вертолета. Пилот получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь. Следователями проводится проверка.

    Пострадавший пилот был госпитализирован. На место происшествия выехали Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Приволжская транспортная прокуратура приступила к проверке соблюдения законодательства о безопасности полетов. Ведомство предупредило, что примет соответствующие меры реагирования при выявлении нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2022 года в Башкирии также произошла жесткая посадка частного вертолета той же марки - Eurocopter AS350.

    В той авиакатастрофе погибли два человека и еще двое получили ранения. По факту крушения и гибели двух человек возбудили уголовное дело.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 20:15 • Новости дня
    Власти Киева переименовали десять улиц, названных в честь выдающихся русских

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Украины принято решение о переименовании 10 городских улиц, ранее носивших имена российских общественных и культурных деятелей, среди которых Александр Суворов и Исаак Левитан.

    Киевский городской совет принял решение о переименовании десяти улиц, ранее носивших имена российских деятелей, сообщает РИА «Новости». Официальное сообщение опубликовано на его сайте. В совете подчеркнули, что эти названия «были связаны со страной-агрессором». Среди переименованных улиц – улица Левитана, которую теперь будут называть Лукрецкой, а проспект маршала Рокоссовского переименовали в проспект Дмитрия Павлычко.

    Также было решено часть улицы Лаврской назвать в честь гетмана Ивана Мазепы. Улица Суворова получила новое название – улица Людмилы Фои, а переулок Макаренко теперь официально именуется переулком Софии Окуневской.

    Власти города отмечают, что процесс переименования улиц, связанных с Россией, продолжается в рамках общей политики избавления от советского и российского культурного наследия на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим уже переименовал императоров Российской империи Николая I и Николая II. До этого Институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства все объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.

    А глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил необходимость переименования копеек в шаги ассоциацией связи Киева с Москвой.

    На Украине с 2015 года ведется переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям, а после 2022 года процесс вытеснения русского языка и культурного наследия России усилился.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Стартовал прием обращений на эфир «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Стартовал прием обращений на эфир «Итоги года с Владимиром Путиным»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбор вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным» официально стартовал.

    Передача выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 по московскому времени. Принять участие и задать свой вопрос президенту можно вплоть до завершения прямого эфира, передает РИА «Новости».

    Вопросы принимаются сразу по нескольким каналам: через чат-бот на национальной платформе Max, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, специальные формы размещены на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

    Для граждан также открыт телефон горячей линии – позвонить можно по номеру 8-800-200-40-40. Отправить сообщение с вопросом можно по СМС или ММС на короткий номер 0-40-40.

    Ранее Кремль объявил дату прямой линии с Путиным.

    В прошлом году мероприятие длилось 4 часа 27 минут, в ходе него Путин ответил на 76 вопросов.

    Комментарии (3)
    4 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    Захарова заявила об ответе на строительство ракетного завода для Украины в Дании

    Захарова: Москва ответит на строительство ракетного завода для Украины в Дании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия примет адекватные меры в ответ на появление потенциальных угроз своей национальной безопасности, связанных со строительством украинской оборонной компанией Fire Point завода по производству ракетного топлива для нужд ВСУ в Дании, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    «Российская сторона продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы и предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

    Напомним, датское министерство бизнеса и промышленности объявило о начале строительства завода украинской оборонной компании Fire Point в городе Войенс.

    Ранее Украина и США решили создать производство химических веществ для военных нужд.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление

    Концертный директор Долиной анонсировал заявление артистки

    Лариса Долина решила сделать экстренное заявление
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил журналистам, что певица готовится выступить с экстренным комментарием 5 декабря.

    По словам Пудовкина, ситуация вокруг народной артистки России остается сложной, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на POPCAKE.

    «Рассказать всю правду действительно нужно… Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий… 5 декабря этот ответ будет», – заявил Пудовкин журналистам.

    Пудовкин уточнил, что творческая деятельность Долиной не пострадала от скандальной истории, а билеты на все выступления артистки полностью распроданы.

    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.

    В последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной». Лариса Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий.

    СМИ сообщали, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 18:40 • Новости дня
    Украинец осужден в Перу за убийство россиянки

    Украинец Кузьмин осужден в Перу за убийство россиянки Лазаренко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перуанский суд назначил гражданину Украины Ивану Кузьмину реальный срок заключения за убийство россиянки Людмилы Лазаренко и обязал его выплатить компенсацию родственникам погибшей.

    Гражданин Украины Иван Кузьмин приговорен судом Перу к 15 годам, четырем месяцам и пяти дням лишения свободы за убийство россиянки Людмилы Лазаренко, передает РИА «Новости». Решение было оглашено судьей Бернаве Рабаналем Оярсе в ходе открытого судебного заседания.

    Суд постановил, что Кузьмин проведет в заключении весь срок, при этом в общую продолжительность наказания зачтено время, прошедшее с 8 августа 2024 года, когда он был задержан на месте преступления. Помимо тюремного срока, осужденный обязан выплатить компенсацию семье погибшей в размере 80 тыс. перуанских солей, что составляет примерно 1,8 млн рублей.

    Судья особо отметил, что по заключению токсикологической и психолого-психиатрической экспертиз Кузьмин совершал убийство будучи вменяемым. Имеется медицинское заключение, согласно которому злоумышленник продолжал наносить жертве удары тупыми и острыми предметами, когда та уже не подавала признаков жизни.

    «Обвиняемый действовал без каких-либо моральных ограничений, был полностью безразличен к жертве. Для него нет разницы: убить человека или животное», – отметил судья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция перуанского города Юримагуас задержала Кузьмина после убийства гражданки России 8 августа 2024 года.

    До этого солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство женщины в селе Курской области.

    Американец Фрэнсис Кауфманн обвиняется в убийстве россиянки Анастасии Трофимовой в Риме.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 17:55 • Новости дня
    Москвичи объяснили неумение мужчин фотографировать женщин
    Москвичи объяснили неумение мужчин фотографировать женщин
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Мужчины, как правило, плохо фотографируют своих женщин, поскольку не имеют соответствующей практики и не обращают внимания на детали. Впрочем, в последнее время парни улучшают навыки работы с фото благодаря советам подруг, рассказали москвичи газете ВЗГЛЯД.

    «Любящий мужчина может тебя сфотографировать, передав нужное состояние», – допускает одна из опрошенных. Другая ей оппонирует: мужчины не способны отразить уникальность своей женщины на фото. «Если мы берем среднестатистического мужчину, ему это все не сдалось», – подчеркнула она.

    Виной всему – не нежелание мужчин, а отсутствие практики съемок, объясняет другая собеседница. «Они не понимают, какой ракурс лучше выбрать, а мы знаем», – поясняет горожанка. «У нас нет в детстве и юности спроса на то, чтобы кого-то фотографировать», – подтверждает ее позицию один из опрошенных.

    Впрочем, некоторые мужчины крайне внимательно относятся к фотографированию своих пассий. «Я понимаю, что важно сохранить в кадре, смотрю на детали. Но вообще мужчины, как правило, это игнорируют, им лень», – поделился молодой человек.

    К слову, один из прохожих честно признался, что не умеет делать красивые кадры для своей возлюбленной: «Женщинам нужно что-то уникальное. А мужчина три кадра сделал и все», – поясняет он. Еще одной причиной неудавшихся фото москвичи называют усталость. «Человек просто устает от постоянных просьб что-то или кого-то сфотографировать. Особенно это касается времени в отпуске», – считает молодой фотограф.

    Но не все так плохо – мужчины в последнее время немного научились фотографировать партнерш, считает москвичка. «Судя по всему, сейчас пошел тренд, когда парни узнают от своих девушек или подруг базовые навыки работы с фото. Так что часть из них вполне могут сделать удачный кадр», – пояснила она.

    Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о реакции на проверки телефона партнером, а также об атмосфере у них на работе.

    Комментарии (0)
    Кому мешает неслабеющий рубль

    Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что сможет поменять ситуацию? Подробности

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Вокруг русских в Европе сгущается атмосфера страха

    Живущие в Европе русские регулярно становятся жертвой преследования местных спецслужб – только из-за своего происхождения и того, что даже после начала СВО ведут свой бизнес с Россией. Свежий судебный вердикт в Швеции доказывает абсурдность подобных обвинений, но добиться такого результата удается далеко не всегда. Европа намеренно создает «атмосферу страха», объясняют эксперты. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

