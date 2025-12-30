В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
Уходящий 2025 год продемонстрировал крупные изменения в профессиональной подготовке общественных наблюдателей и в самом наблюдательском сообществе, заявили эксперты НОМ.
В 2025 году профессиональная подготовка общественных наблюдателей и само наблюдательское сообщество прошли масштабную трансформацию, следует из сообщения на сайте НОМ.
Обучение по новой программе, разработанной совместно с Общественной палатой России, провели в шести городах, а итогом стал Всероссийский конгресс общественных наблюдателей, где впервые именно сами наблюдатели определяли повестку и сделали пул предложений по развитию института наблюдения.
К началу Единого дня голосования было обучено почти 73 тыс. наблюдателей из 56 регионов. Проведено более 1,3 тыс. семинаров, к работе привлечено свыше 2 тыс. общественных организаций. В регионах активно создавались общественные штабы, где трудились более 900 экспертов, и работали мобильные группы по контролю за законностью выборов. Восемь приграничных регионов, включая Крым и Ростовскую область, несмотря на сложные условия, провели свыше 630 выборных кампаний.
Выборы 2025 года ознаменовались растущим спросом на дистанционное электронное голосование: технология применялась в 24 регионах, участниками стали более 1,5 млн избирателей. Независимые IT-эксперты подтвердили стабильную работу системы. В итоговом докладе ассоциации НОМ отмечается, что голосование прошло без нарушений и при высокой активности гражданского общества.
Кульминацией года стал Всероссийский конгресс наблюдателей в Москве, объединивший около 700 делегатов. Там был принят итоговый документ с планами на выборы в Госдуму-2026, а лучшие практики регионов собрали для дальнейшего обучения наблюдателей. Все предложения конгресса перешли в разработку Экспертного совета НОМ, который активно формирует экспертную сеть в регионах и готовится к предстоящему электоральному циклу.
Отдельное внимание эксперты НОМ посвятили анализу зарубежных избирательных кампаний. По словам председателя Ассоциации Александра Брода, ключевыми тенденциями года стали усиление правых и консервативных партий, рост евроскептицизма, углубление политической поляризации и кризисы традиционных механизмов выборов, когда в ряде стран были факты отстранения оппозиционных политиков и игнорирования результата волеизъявления. Брод подчеркнул, что в России формируется устойчивое наблюдательское сообщество, а выборы 2026 года станут проверкой достигнутого уровня его развития.