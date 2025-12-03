В Москве обсудят реабилитацию и трудоустройство ветеранов СВО на форуме «Вместе победим»

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие пройдет в Национальном центре «Россия» 10 декабря и объединит представителей Администрации Президента, правительства, Совета Федерации, Госдумы, традиционных религий, министерств, ведомств, военкоров и экспертов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Форум проводится фондом «Защитники Отечества», обществом «Знание», Ассоциацией ветеранов СВО и Комитетом семей воинов Отечества.

Главная цель встречи – обмен опытом и совместная выработка решений по поддержке ветеранов и их семей. Как заявила статс-секретарь, замминистра обороны, председатель фонда Анна Цивилева, «Главная задача фонда – помочь героям быстрее вернуться к мирной жизни. Благодаря форуму создается сообщество единомышленников, которые могут общаться и обмениваться опытом. Вместе мы обсуждаем вовлечение наших защитников в проекты, которые направлены на укрепление гражданского общества: герои должны участвовать в общественной жизни, на их примерах нужно воспитывать молодежь. Это помогает ветеранам быстрее социализироваться, находить для себя возможности и приносить пользу обществу. Мы создаем условия, чтобы герои могли реализовать себя в самых разных сферах и отраслях экономики, бизнесе, органах власти всех уровней».

На деловой части форума планируется рассмотреть вопросы социальной адаптации, комплексной реабилитации, трудоустройства, участия в спорте и патриотического воспитания молодежи. Для ветеранов и членов их семей предусмотрены консультационные столы по психологической поддержке, социальной реабилитации и юридическим вопросам, а также информированию о деятельности Минобороны и ветеранских общественных организаций.

Культурная программа включает творческую встречу с Владимиром Машковым, кинопоказы, гала-концерт с участием заслуженных артистов, а также экскурсионные мероприятия.