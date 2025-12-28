Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.6 комментариев
Спутники с символикой московского метро решили отправить на орбиту
В честь 90-летия столичного метрополитена на орбиту отправят спутники с символикой метро, сообщили в городском департаменте транспорта.
В Telegram-канале департамента транспорта Москвы отмечается, что этот шаг приурочен к завершению юбилейного года Московского метро. Заместитель мэра Максим Ликсутов назвал запуск по-настоящему космическим способом отметить круглую дату.
На борту малых космических аппаратов разместят несколько символов: детский рисунок о метро, выбранный москвичами в проекте «Активный гражданин», логотип «90 лет метро» и персонажа Московского транспорта – Метрошу. Таким образом, уникальные элементы городской инфраструктуры отправятся в космос.
Запуск аппаратов планируется осуществить на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» госкорпорации «Роскосмос». Космические аппараты будут использоваться для изучения радиационной обстановки, тестирования работы в радиочастотном диапазоне, а также для приема различных сигналов, уточнили в департаменте транспорта.
Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный успешно запущена ракета «Союз-2.1б», которая доставила на орбиту блок «Фрегат» с 52 спутниками, в том числе двумя аппаратами стереосъемки Земли «Аист-2Т».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б».