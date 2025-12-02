Tекст: Ольга Иванова

Британского военного инструктора Росса Дэвида Катмора подозревают в причастности к громким убийствам на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда» и источники в Службе безопасности Украины.

По информации СБУ, в 2024 году Катмор прибыл на Украину для подготовки личного состава украинской армии, при этом он имеет военный опыт службы в британской армии и участие в операциях на Ближнем Востоке.

По данным следствия, инструктор завозил на Украину оружие и отвечал за его распределение. Отмечается, что именно из этого оружия были убиты бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора*» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Демьян Ганул, украинская националистка Ирина Фарион и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Украинские службы утверждают, что видят в этих преступлениях «российский след», однако конкретных доказательств пока не представлено.

В настоящий момент Росс Дэвид Катмор арестован и находится под стражей. Сотрудники спецслужб Британии взаимодействуют с украинскими коллегами в расследовании обстоятельств дела. Ситуация вызывает широкий резонанс, учитывая международный статус подозреваемого и статус убитых на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине засекретили дело об убийстве Парубия.

Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.