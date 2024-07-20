  • Новость часаВ МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Польша решила ускорить поставки F-16 на Украину
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    Коц: Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    СМИ: Резолюция ЕП об Орбане может привести к эскалации конфликта на Украине
    Сальдо высказался о планах освобождения Херсонской области
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Новый порядок будет с предохранителями

    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

    5 комментариев
    20 июля 2024, 11:24 • В мире

    Ирина Фарион стала жертвой собственной ненависти

    Ирина Фарион стала жертвой собственной ненависти
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Николай Стороженко

    Во Львове в результате покушения погибла поистине знаковая для современной украинской русофобии фигура: бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион. Только на первый взгляд ее политические убеждения и высказывания выглядели карикатурой. Ведь в итоге они и стали, скорее всего, причиной ее собственной гибели.

    Ирина Фарион была одной из наиболее радикальных и символических персон современного украинского национализма, и поэтому о ней газете ВЗГЛЯД приходилось писать не раз и не два. Но сложно было представить, что однажды придется писать о ней некролог. Пани Фарион была воплощенным злом, а разве зло может умереть? Оказалось, может.

    И тем не менее финал Фарион выглядит закономерным. По сути, случившееся 19 июля 2024 года – самое громкое самоубийство в новейшей истории Львова. А возможно, и в масштабах всей Украины. По крайней мере, если считать с момента ее незалежности.

    Фарион – отнюдь не аксакал украинской политики. Те, кто в далеком 2010-м наткнулся на былинный ролик «Фарион в детском саду», с удивлением узнавали, что еще несколько лет назад никакой Фарион в общеукраинском масштабе не было. Дальше Львова (а вернее – дальше ее родной «Львовской политехники») ее никто не знал. Она даже депутатом Верховной рады (ВР) стала не с первого раза, начав (и закончив) свою политическую карьеру как депутат Львовского областного совета.

    В политику она пришла в 2005 году как член националистической партии «Свобода»*. Радикальность взглядов, умение выступать (преподаватель украинского языка, как-никак) быстро выдвинули ее на первые позиции.

    По сути, она стала брендом партии, ее лицом. И по известности вскоре уделывала любого другого партийца, включая и тогдашнего лидера «Свободы» Олега Тягнибока. Тот тоже не пряник. Но если сравнивать их по упоротости – это Ахиллес и черепаха.

    К тому же Фарион никогда не притворялась, она действительно верила в то, что проповедовала. Феномен ее резкого старта и популярности у определенных слоев населения Украины весьма прост. Эти люди годами ждали политика, который разожжет в них ненависть.

    «Я освобождаю людей от отягощающих ограничений разума, от грязных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой совестью и моралью…» – вот такого они хотели. И до поры до времени не находилось! Ни в одной из полунацистских партеек, годами служивших только пугалом для избирателя. Даже на Галичине все эти УНА-УНСО* набирали какой-то мизер, достаточный лишь для заседания в сельсоветах.

    И «Свобода» не двинулась бы дальше сельсоветов. В 2004 году после скандального выступления на горе Яворына Ющенко вышвырнул Тягнибока из пула политических партий, двигавших его на президентство: по тем временам открытый антисемитизм был чересчур даже для Галичины. Примерно тогда же от партии Тягнибока откололось молодежное крыло (позднее они превратятся в известный нам нацполк «Азов»*). Так что Фарион во многом спасла «Свободу». И во многом благодаря ей она вошла сначала в облсовет, а затем и в ВР.

    Наконец, Фарион всегда была убежденной противницей украинского варианта «борьбы нанайских мальчиков» – политтехнологии, в рамках которой власть использовала националистов как пугало для избирателя. «Вы же не хотите, чтобы власть взяли вот эти нацисты? Значит, голосуйте за умеренных патриотов».

    Профессор, доктор наук, преподаватель – всем своим видом она демонстрировала новую политическую норму. В рамках которой образ украинского националиста переставал быть похожим на карикатуры из журналов «Крокодил» и «Перець». Вернее, оказалось, что можно быть именно таким карикатурно-дремучим нацистом, но выглядеть при этом респектабельно. Радикальный украинский национализм перестал быть уделом идейных стариков-фанатиков, туда потянулась молодежь.

    В этом смысле Фарион – повивальная бабка новейшего украинского нацизма. Фигура, вполне достойная стать рядом с Донцовым и Бандерой, которых она так почитала.

    Как раз поэтому конфликт Фарион с «Азовом» (примерно год назад Фарион сцепилась с русскоговорящими ВСУшниками, в т.ч. служащими в «Азове»; по ее мнению служить в украинской армии и говорить на русском – нонсенс, а все, кто так делает, – москали), с первого взгляда, необычен. Как так, ведь «Азов» – самые настоящие идейные нацисты, почитатели Бандеры, УПА*, ваффен СС «Галиция» и прочих персонажей подобного рода. Ну, говорят как хотят и умеют – да и пусть. Главное, что нужное, нацистское дело делают.

    А вот и нет. Следует отдать покойной должное: на компромиссы в принципиальных вопросах она не шла. Она бы, пожалуй, и Бандеру поставила к стенке, вздумай он на русском заговорить.

    Однако в итоге пуля нашла ее саму. Кто мог это быть? Киевский режим, разумеется, уже ищет «российский след». Однако искать надо, скорее всего, среди поклонников обиженных ею «азовцев». Угрозы поступали и прежде, но как раз недавно суд восстановил ее в качестве преподавателя во «Львовской политехнике». Возможно, это и спровоцировало покушение.

    Самое время объяснить, почему случившееся по сути является самоубийством. Делом жизни Фарион были украинский язык и ненависть. Не только к русскому языку и к русским. Скорее, к тем, кто не разделяет ее преклонения перед украинским языком и мечтой о тотально украинизированной Украине. Украине, в которой украинцы в их наиболее радикальном изводе наконец-то возьмут реванш. За все и у всех. Откроют и предъявят все счета и обиды. Начиная, понятно, с русских, а там и до остальных очередь дойдет.

    Что ж. Оказалось, что научиться ненависти куда проще, чем выучить украинский язык. Оказалось также, что в гражданской войне знание украинского не особо-то и помогает. В отличие от умения ненавидеть – оно куда полезнее. Только вот Фарион с этим не соглашалась: ей были нужны только идеальные украинские нацисты. Как на плакате.

    В 2015 году Фарион громко аплодировала убийству Олеся Бузины, плясала над трупом, слала проклятия. Только вот так вышло, что убийца у них один: ненависть, которую Фарион (и такие как Фарион) годами выкармливали в украинском обществе.

    По работе и награда, по мощам и елей. И ноль злорадства. Чему радоваться-то? Она ведь как горьковский Данко вырвала свое черное сердце. И гореть оно будет еще долго.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Экс-замглавы Минобороны Иванов попросил отпустить его из СИЗО как ветерана
    Политолог отреагировал на идеи желающих растворения России в «тюркском мире»
    ФСБ рассекретила документы о неудачном покушении на Гитлера в «Волчьем логове»
    Власти США зафиксировали вспышку смертельного листериоза
    Главный спонсор демократов Мориц призвал Байдена уйти в отставку
    Первые истребители пятого поколения F-35 приняли на вооружение в США
    Задержан участник конфликта на АЗС, где пострадал гендиректор World Class

    Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»

    Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, которые с таким боем были отвоеваны у ЕС в 2022 году. Пока Киев не пускает нефть только от «Лукойла». С какими экономическими последствиями столкнутся все участники истории, если Украина пойдет дальше и полностью перекроет поставки по «Дружбе»? Подробности

    Перейти в раздел

    Из Европы хотят сделать военную крепость

    Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Британия втравила Россию в Первую мировую войну

    В эти дни 110 лет тому назад решалось, быть или не быть первому глобальному военному конфликту в истории человечества – Первой мировой войне. России участие в ней было невыгодным, и наша страна к ней не готовилась. Ход событий показывает, что Российскую империю втянул в разрушительный конфликт ее вечный враг – Великобритания. Как это происходило? Подробности

    Перейти в раздел

    Ирина Фарион стала жертвой собственной ненависти

    Во Львове в результате покушения погибла поистине знаковая для современной украинской русофобии фигура: бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион. Только на первый взгляд ее политические убеждения и высказывания выглядели карикатурой. Ведь в итоге они и стали, скорее всего, причиной ее собственной гибели. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............