Юные хоккеисты Хакасии поблагодарили Путина за обещание помочь с ареной

Юные хоккеисты из Хакасии поблагодарили Путина за обещание помочь с ледовой ареной

Tекст: Тимур Шайдуллин

Детская хоккейная команда «Металлург» из Абазы поблагодарила президента России Владимира Путина за внимание к проблеме со строительством ледовой арены в городе, передает ТАСС. Одна из участниц «Итогов года» на встрече президента с волонтерами передала слова благодарности от юных спортсменов, их родителей и всего города за то, что президент отметил важность этой ситуации.

Также она подчеркнула, что жители Абазы понимают: вопрос еще не решен, но надеются на его благополучное завершение. Президент ранее пообещал разобраться со спортивными объектами в Хакасии и Челябинской области, где затянулось открытие новых арен.

Волонтер добавила: «Вы обратили на нее внимание, они уверены, что все благополучно решится».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет начал расследование по обращениям граждан о проблемах со строительством спортивных объектов в Хакасии и Челябинской области.

Владимир Путин на программе «Итоги года» также заявил, что действие семейной ипотеки теперь расширено на вторичное жилье в городах с низкими темпами строительства.



