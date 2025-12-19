Юные хоккеисты Хакасии поблагодарили Путина за обещание помочь с ареной

Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Юные хоккеисты из Хакасии поблагодарили Путина за обещание помочь с ледовой ареной
Юные хоккеисты из Хакасии поблагодарили Путина за обещание помочь с ледовой ареной
Хоккеисты детской команды из Абазы в Хакасии выразили признательность президенту России за то, что он отметил длительное строительство их ледовой арены и пообещал разобраться.
Детская хоккейная команда «Металлург» из Абазы поблагодарила президента России Владимира Путина за внимание к проблеме со строительством ледовой арены в городе, передает ТАСС. Одна из участниц «Итогов года» на встрече президента с волонтерами передала слова благодарности от юных спортсменов, их родителей и всего города за то, что президент отметил важность этой ситуации.
Также она подчеркнула, что жители Абазы понимают: вопрос еще не решен, но надеются на его благополучное завершение. Президент ранее пообещал разобраться со спортивными объектами в Хакасии и Челябинской области, где затянулось открытие новых арен.
Волонтер добавила: «Вы обратили на нее внимание, они уверены, что все благополучно решится».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет начал расследование по обращениям граждан о проблемах со строительством спортивных объектов в Хакасии и Челябинской области.
