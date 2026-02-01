Никита Кучеров стал первой звездой января в Национальной хоккейной лиге

Tекст: Катерина Туманова

«Российский хоккеист Никита Кучеров – нападающий команды Tampa Bay Lightning <...> стал лучшим игроком Лиги, отдав 22 результативные передачи и набрав 31 очко в 13 играх (9-22-31)», – сообщили в НХЛ.

Его достижения позволили «Тампе» победить (34-14-4, 72 очка) и выйти на первое место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции со счетом 11:1:1 в январе (23 очка).

«Тампа-Бэй» занимает четвертое место по количеству набранных очков за любой календарный месяц, уступая декабрю 2018 года (13-0-1, 27 очков), февралю 2019 года (12-1-2, 26 очков) и январю 2004 года (11-3-2, 24 очка).

Январь стал третьим месяцем в карьере Кучерова, набравшего 30 очков, после апреля 2022 года (14-17-31 в 16-ти турнирах) и декабря 2018 года (9-21-30 в 14-ти турнирах), что сделало его восьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось достичь этого результата как минимум три раза.

