Тарасенко и Капризов помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко внесли ключевой вклад в победу «Миннесоты» над «Далласом» в регулярном чемпионате НХЛ, передает ТАСС. В домашнем матче, завершившемся со счетом 5:2, оба нападающих отдали голевые передачи, увеличив свой личный вклад в успех команды. Тарасенко сделал две результативные передачи за игру и набрал 11 очков (три шайбы плюс восемь передач) в 23 матчах сезона.

Капризов записал на свой счет одну передачу и продлил собственную результативную серию до трех матчей подряд. В целом у 28-летнего форварда уже 33 очка (18 шайб плюс 15 передач). Голы в составе «Миннесоты» забили Юэль Эрикссон Эк, Зак Богосян, Маркус Юханссон и Мэтт Болди, а у гостей отличились Джейсон Робертсон и Миро Хейсканен.

После этой победы «Миннесота» занимает третье место в Центральном дивизионе, имея 39 очков после 31 матча, а «Даллас» идет вторым с 47 очками в 32 играх. Следующий матч «Миннесота» сыграет дома с «Оттавой» 13 декабря, тогда как «Даллас» встретится с «Флоридой» на своем поле днем позже.

В других играх дня «Бостон» на выезде победил «Виннипег» (6:3), а российский защитник победителей Никита Задоров отметился результативной передачей. Нападающие «Вегаса» Иван Барбашев и Павел Дорофеев также записали на свой счет по голевому пасу в гостевом матче против «Филадельфии» (3:2 в овертайме).

