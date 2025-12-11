Росавиация: Ограничения в московских аэропортах сняты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево теперь работают в штатном режиме, там сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщается в Telegram-канале регулятора.

В сообщении отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ограничений на полеты. Аэропорт Пулково принял часть рейсов, которые изначально направлялись в Москву. Московские аэропорты отменили и перенесли десятки рейсов на фоне атак беспилотников.

В одном лишь Шереметьево задержались 23 рейса, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы.