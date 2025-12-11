  • Новость часаСилами ПВО на подлете к Москве с полуночи уничтожено 30 дронов
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а, значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    13 комментариев
    11 декабря 2025, 08:11 • Новости дня

    Росавиация: Ограничения в московских аэропортах сняты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вводившиеся ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Москве отменены, воздушные гавани работают в обычном режиме, сообщила Росавиация.

    Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево теперь работают в штатном режиме, там сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщается в Telegram-канале регулятора.

    В сообщении отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

    Ранее «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ограничений на полеты. Аэропорт Пулково принял часть рейсов, которые изначально направлялись в Москву. Московские аэропорты отменили и перенесли десятки рейсов на фоне атак беспилотников.

    В одном лишь Шереметьево задержались 23 рейса, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы.

    11 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве с полуночи уничтожено 30 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает в Telegram-канале об уничтожении дронов на подлете к столице. С полуночи их число достигло 30 БПЛА, один, 31-й дрон, был уничтожен за несколько минут до полуночи.

    «Отражена атака ещё семи беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил он в 2.44 ночи.

    Собянин отметил, что за час, с 2.20 до 3.10 силы ПВО нейтрализовали 15 дронов по пути к городу.

    Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили   полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.


    Комментарии (3)
    10 декабря 2025, 09:01 • Новости дня
    Уничтожен четвертый летевший на Москву дрон
    Уничтожен четвертый летевший на Москву дрон
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны ликвидировали четвертый по счету за утро среды беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    До этого утром в среду Собянин сообщал о трех уничтоженных беспилотниках на подлете к столице.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (2)
    9 декабря 2025, 19:25 • Новости дня
    В Москве вынесли приговор банде организаторов мошеннических кол-центров

    Суд Москвы вынес приговор членам банды организаторов мошеннических кол-центров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресненский райсуд Москвы вынес приговоры девяти соучастникам преступного сообщества, укравших более 39 млн рублей у социально незащищенных граждан с помощью мошеннических кол-центров, связанных с Украиной.

    Пресненский районный суд Москвы вынес приговор в отношении девяти организаторов и участников преступного сообщества, занимавшегося мошенничеством, сообщает Генпрокуратура РФ.

    По данным суда, 22-летний Максим Семеняченко создал преступное сообщество, в которое затем втянул других лиц из разных регионов страны: 41-летнего Артема Бурчака, 27-летнего Максима Соболева, 25-летнего Дениса Пимонова, 26-летнего Кирилла Волкова, 22-летнего Алексея Бородина, 22-летнего Максима Мирошниченко, 23-летнего Михаила Солодовникова и 23-летнего Дениса Хуторянского.

    Злоумышленники действовали через кол-центр за границей, используя IP-телефонию и интернет. Они выдавали себя за представителей банков и органов власти, убеждая граждан снять со счетов деньги, оформить кредиты или даже продать недвижимость и перевести средства на «безопасные счета». В основном жертвами становились социально незащищенные люди.

    С апреля по ноябрь 2024 года участники сообщества работали из офисов на Пресненской набережной и Новинском бульваре. Они принимали у курьеров наличные, пересчитывали их и переводили в криптовалюту. Общий ущерб превысил 39 млн рублей.

    Руководителями структурных подразделений были Бурчак, Волков и Солодовников, остальные выступали курьерами. Суд определил сроки наказания: Семеняченко получил 17 лет колонии строгого режима, Волков – 16 лет, Солодовников – 14 лет, Бурчак – 16 лет колонии особого режима. Бородину назначено 12 лет общего режима, Соболеву – 10 лет, Мирошниченко, Пимонову и Хуторянскому – по девять лет.

    Все осужденные также обязаны выплатить штрафы в размере от 1,3 до 4 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре петербургские полицейские задержали жителей Пензенской области, которые занимались технической поддержкой зарубежных мошенников, связанных с украинскими кол-центрами.

    В Подмосковье пятью днями ранее задержали подозреваемых, организовавших офис для обналичивания средств телефонных мошенников, связанных с украинскими кол-центрами.

    А летом ФСБ провела задержания соучастников украинских кол-центров в четырех регионах, установив их причастность к 33 эпизодам мошенничества и вымогательства у граждан России на сумму более 200 млн рублей.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    В Москве экс-подполковник МВД получил 15 лет колонии за взятки от мигрантов

    В Москве бывший подполковник МВД осужден за фиктивную регистрацию мигрантов и взятки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший начальник отдела МВД в районе Раменки в Москве признан судом виновным в получении взяток на сумму свыше 1,5 млн рублей за фиктивную регистрацию мигрантов, сообщили в столичном главке СК России.

    Бывший начальник отдела по вопросам миграции в ОМВД России по району Раменки Москвы приговорён к 15 годам колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму более 1,5 млн рублей, сообщает ГСУ СК России по Москве. Уточняется, что преступления были совершены с 2017 по 2022 годы.

    Суд установил, что экс-полицейский получал деньги за фиктивную регистрацию мигрантов на вверенной ему территории, действуя как лично, так и через посредников. По данным следствия, его коррупционная деятельность включала два эпизода вымогательства взяток в крупном размере.

    Суд признал доказательства, собранные Кунцевским межрайонным следственным отделом, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Помимо тюремного срока, экс-сотрудник полиции оштрафован на 15 млн рублей и лишён звания подполковника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Следственный комитет также раскрыл 234 коррупционных эпизода при стройках в Подмосковье с конфискацией более 1,2 млрд рублей имущества.

    До этого следователи возбудили уголовное дело против начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области и начальника одного из отделов за незаконную миграцию.

    Кроме того, Дорогомиловский районный суд Москвы признал двух сотрудников ФТС виновными в получении взятки в особо крупном размере и назначил им 9 лет колонии.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 08:38 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили третий беспилотник
    На подлете к Москве сбили третий беспилотник
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили третий за утро среды беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов дронов работают специалисты экстренных служб, указал глава города в своем Telegram-канале.

    Ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве сбили два беспилотника.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 21:02 • Новости дня
    Жительницы Курска и Москвы получили 11 и 14 лет за вербовку в ИГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вынесены приговоры женщине из Курска и москвичке, признавшихся в участии и вербовке для запрещенной террористической организации, одна из них получила четырнадцать лет, другая – одиннадцать лет колонии.

    Второй Западный окружной военный суд приговорил жительницу Курска Полину Шевцову к 14 годам лишения свободы, а москвичку Екатерину Сазонову – к 11 годам колонии за участие и вербовку в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), передает ТАСС. Заседание состоялось в Курске в помещении Ленинского районного суда.

    По словам пресс-секретаря суда Ирины Жирновой, Шевцова также получила пятилетний запрет на администрирование интернет-сайтов. Обе подсудимые отправятся отбывать наказание в исправительную колонию общего режима.

    Шевцова признана виновной сразу по нескольким статьям УК РФ, включая склонение и вербовку к террористической деятельности, вовлечение несовершеннолетних, публичные призывы к экстремизму, пропаганду терроризма и участие в террористической организации. Сазонова осуждена за участие в деятельности террористической организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд назначил одиннадцать лет колонии охраннику из Нижнего Новгорода Илье Пушкову за присягу на верность ИГ.

    Ранее был арестован ученик 11-го класса из села Хучни в Дагестане по подозрению в участии в запрещенной террористической организации после общения в TikTok, следствие ведет расследование.

    А в мае Южный окружной военный суд вынес приговор участникам запрещенной организации, которые планировали теракт против городского суда Пятигорска, и приговорил Мухамаджона Тилоева к 18 годам, а Дилшода Каландарова – к 17 годам лишения свободы.

    Группировка «Исламское государство» признана террористической организацией и запрещена в России решением Верховного суда от 29 декабря 2014 года.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 01:10 • Новости дня
    Три дрона ВСУ уничтожены на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о трех дронах ВСУ, уничтоженных на подлете к столице силами ПВО.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Спустя 15 минут столичный градоначальник добавил, что на подступах к городу сбит еще один дрон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на подлете к Москве силами ПВО ликвидирован дрон ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. После чего добавил о еще одном БПЛА.

    При этом российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 19:07 • Новости дня
    Москвич получил 18 лет за убийство женщины четверть века назад

    Москвич получил 18 лет за убийство женщины в 2000 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    18 лет колонии получил житель Москвы за убийство женщины, совершенное совместно с приятелем при распитии алкоголя 25 лет назад, сообщили в прокуратуре столицы. 

    Суд в Москве приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство женщины в 2000 году, передает столичная прокуратура. Преступление произошло на улице Челябинской, где 23 ноября 2000 года под окнами дома нашли тело 30-летней женщины с многочисленными травмами.

    Расследование было возобновлено спустя годы после изучения материалов дела в прокуратуре, в результате чего были установлены личности обоих подозреваемых.

    По данным прокуратуры, в квартире дома погибшая вместе с двумя знакомыми мужчинами распивала спиртное. Между ними возник конфликт, после чего женщину избили, душили, нанесли множественные удары молотком и ножом, а затем выбросили из окна седьмого этажа, когда она еще была жива.

    Суд признал одного из фигурантов виновным в убийстве. Но решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Второй фигурант преступления скончался, в связи с чем уголовное преследование в его отношении прекратили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 29 ноября в Москве удалось раскрыть жестокое убийство девушки спустя 27 лет после преступления благодаря современной экспертизе.

    В столице днем ранее также раскрыли убийство милиционера и его супруги через 26 лет после трагедии, обвиняемым стал бывший сослуживец погибшего.

    Следственный комитет раскрыл убийство женщины и ребенка 2015 года в центре Москвы, задержан подозреваемый, который после совершенного преступления скрывался за границей.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 20:16 • Новости дня
    В Москве отметили юбилей Бессмертного полка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Десятилетие Бессмертного полка России торжественно отметили на Всероссийском форуме «Память вне времени» в Музее Победы в Москве.

    Мероприятие объединило около 200 представителей движения из разных регионов России и международных координаторов из десяти стран, которые занимаются патриотическим воспитанием молодежи и популяризацией истории, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Открывая форум, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков зачитал слова президента Владимира Путина. «Движение уверенно развивается, объединяет в своих рядах всё больше единомышленников. И потому уверен, что нынешний форум… позволит вам наметить новые направления для образовательной, просветительской, воспитательной работы», – сказал он. После этого активисты получили Благодарственные письма президента и почетные награды, а Герой России Алексей Романов вручил однополчанам медали организационного комитета «Победа».

    С приветственным словом к участникам также обратились представители Следственного комитета России, Россотрудничества, а также сопредседатели движения Елена Цунаева и Сергей Макаров. На открытии Цунаева отметила, что в юбилейный год Бессмертный полк прошел в 120 странах, объединил более 7 млн потомков Победителей и выдержал 13 волн кибератак, продолжив шествие онлайн и офлайн по всей стране.

    В деловой части форума обсуждались развитие патриотических инициатив, международный опыт и вопросы сохранения исторической памяти. Международный координатор шествия в Киргизии Галина Кетова рассказала о рекордном количестве стран-участников и подчеркнула верность участников движению. Спикер МИД России Мария Захарова выразила особую поддержку внешнеполитического ведомства, отметив важность международного масштаба памятных акций и глубокое личное участие дипломатов.

    Финальную часть программы посвятили роли СМИ в патриотическом воспитании, где выступили депутат Мария Бутина, профессор Андрей Манойло и ведущий Александр Смол.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 01:32 • Новости дня
    Крыша таунхауса загорелась на 100 кв. м в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    На северо-западе Москвы произошло возгорание крыши жилого таунхауса, огонь распространился на площадь около 100 кв м.

    Кровля жилого таунхауса загорелась на площади 100 кв. м на северо-западе Москвы, передает ТАСС. Инцидент произошел по адресу: проезд Досфлота, 16 корпус 1.

    Оперативные службы сообщили, что возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Собеседник агентства добавил: «Горит кровля жилого таунхауса по адресу: проезд Досфлота, 16 к.1. Площадь пожара 100 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности».

    На данный момент спасатели продолжают борьбу с огнем, существует угроза распространения пожара на соседние участки. Информация о пострадавших не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубровках под Тверью произошел пожар в металлическом ангаре, охвативший 1,1 тыс. кв. метров. Возгорание было полностью ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    Уничтожены два летевших на Москву беспилотника

    Собянин: Уничтожены два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По информации из Telegram-канала градоначальника, на месте падения обломков работают экстренные службы.

    На прошлой неделе ПВО сбила летевший на Москву беспилотник.

    Напомним, силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник за прошлую ночь.

    Комментарии (0)
    8 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    СК возбудил уголовное дело из-за смерти женщины в клинике Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уголовное дело заведено после смерти женщины в столичной клинике пластической хирургии, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Следствие установило, что 7 декабря пациентка скончалась после операционного вмешательства в частной клинике пластической хирургии на Скатертном переулке.

    Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документацию и назначили комплекс экспертиз, включая медицинскую.

    В пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, что расследование ситуации находится на контроле в надзорном ведомстве.

    Ранее Росздравнадзор по Москве и Подмосковью начал проверку после гибели пациентки в одной из столичных частных клиник пластической хирургии.

    Напомним, СК завел дело о причинении смерти по неосторожности после того, как пациент умер во время операции по пересадке волос в одной из частных клиник Владивостока.

    Комментарии (0)
    9 декабря 2025, 13:06 • Новости дня
    В Москве у коррупционеров за год выявили имущество на 3 млрд рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичные следователи за истекший год нашли у обвиняемых в коррупции имущество и активы, сумма которых превысила аналогичный показатель прошлого года в два раза, она достигла 3 млрд рублей, сообщили в Главном следственном управлении СК.

    Следователи с начала года выявили имущество обвиняемых в коррупции и аффилированных с ними лиц на сумму, приближающуюся к 3 млрд рублей, этот показатель в два раза превышает сумму за аналогичный период предыдущего года, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    За это же время передано в суд более 600 уголовных дел коррупционной направленности. Руководитель ГСУ СК по Москве Дмитрий Беляев отметил, что искоренение коррупции и защита граждан – государственные приоритеты.

    «Нашего постоянного внимания требуют вопросы возмещения ущерба, возврата активов, противодействия легализации доходов, полученных от коррупционных преступлений», – заявил Беляев.

    Ранее Счетная палата сообщала, что в России менее 8% арестованного за коррупцию имущества оказалось доведено до реального хозяйственного использования из-за юридических и организационных барьеров.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 08:07 • Новости дня
    Собянин: На подлете к Москве уничтожили дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотный летательный аппарат, летевший на российскую столицу, уничтожен средствами противовоздушной обороны России, сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    Ранее Минобороны сообщало, что в ночное время над Московским регионом уничтожили один беспилотный летательный аппарат. Всего за этот период уничтожили 20 украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили пятый за день дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    Напомним, в среду утром дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа. Из них пять сбили в Московском регионе. Глава Москвы Сергей Собянин сообщал, что четыре дрона летели непосредственно в сторону столицы.

    Комментарии (0)
