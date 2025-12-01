Петербург обошел Москву по стоимости проезда на общественном транспорте

Tекст: Ольга Иванова

Петербург вышел на первое место в России по стоимости проезда на общественном транспорте, сообщает ТАСС со ссылкой на данные геосервиса «2ГИС».

В среднем поездка обойдется петербуржцам в 81,5 рубля, а на отдельных маршрутах метро – до 86 рублей. В Москве цена фиксирована – 74 рубля, то есть почти на восемь рублей дешевле.

Минимальные расценки среди крупнейших городов страны зафиксированы в Махачкале – в среднем 26 рублей за поездку. Там стоимость билета на троллейбус составляет 20 рублей, на автобус – 27 рублей, маршрутки – 32 рубля.

Чуть выше стоимость проезда в Саратове (30 рублей), Ростове-на-Дону и Уфе (по 37 рублей), в Самаре (38 рублей), а также во многих крупных городах, где поездка обходится ровно в 40 рублей: Волгоград, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь и Тюмень.

В Красноярске билет в среднем стоит 46 рублей, в Омске – 45 рублей, в Казани – 43 рубля, в Тольятти и Екатеринбурге – по 42 рубля. Замыкают тройку самых дорогих после Москвы и Петербурга Краснодар и Челябинск – 51 и 50 рублей соответственно.

При расчёте учитывались официальные фиксированные тарифы на все виды городского транспорта; различные скидки и льготы в исследовании не рассматривались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный департамент транспорта проинформировал о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Москвы со 2 января 2026 года.